Ракитич: „Златната топка“ трябва да отиде при испанец

„Златната топка“ трябва да бъде спечелена от испанец, смята бившият халф на Барселона Иван Ракитич. Хърватинът коментира претендентите за престижното индивидуално отличие в предаването „El Partidazo“.

Ракитич заяви, че през годината не е видял футболист, който категорично да се е откроил над останалите. Той припомни, че в продължение на години дискусията за наградата се е свеждала основно до Лионел Меси и Кристиано Роналдо, но двамата вече не са част от тази конкуренция.

„Не видях нито един играч тази година, който да се открои. Години наред бяхме свикнали всичко да се свежда до Лионел Меси и Кристиано Роналдо, но тези играчи вече ги няма“, каза Ракитич.

Според него много от водещите футболисти са се представили силно в клубните си първенства и са отбелязали множество голове. Ракитич обаче отбеляза, че те не са постигнали особен успех на Световното първенство.

„За мен фаворитите са испанците. Мисля, че „Златната топка“ трябва да отиде при испанец“, допълни хърватинът.

Ракитич посочи тримата си фаворити

След това Ракитич беше помолен да назове тримата футболисти, които според него имат най-големи шансове за отличието. Той посочи Олисе, Ламин Ямал и Родри.

Хърватинът подчерта, че е голям почитател на Олисе и вижда в него специални качества. В същото време Ракитич добави, че футболистът не е изиграл перфектно Световно първенство.

В списъка му попадат още Ламин Ямал и Родри, които Ракитич определи като част от испанските фаворити за наградата.

Източници: Топспорт