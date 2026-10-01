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Алкарас започна с трудна победа защитата на титлата в Токио

Алкарас започна с трудна победа защитата на титлата в Токио

1 Октомври, 2026 16:03 439 0

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Испанецът надви Алекс Микелсен в три сета и продължава във втория кръг на ATP 500 турнира.

Алкарас започна с трудна победа защитата на титлата в Токио - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Карлос Алкарас започна защитата на титлата си на турнира ATP 500 в Токио с трудна победа над американеца Алекс Микелсен. Поставеният под номер 1 в схемата испанец спечели с 7:6(1), 4:6, 6:1 след 2 часа и 32 минути игра на твърдите кортове в японската столица.

Надпреварата е с награден фонд 2 342 275 долара. Алкарас, който триумфира в Токио през 2025 година, трябваше да спасява три сетбола в първата част, преди да стигне до тайбрек. В него испанецът наложи контрол и го спечели със 7:1.

Във втория сет Алкарас продължи да експериментира с ускореното си движение при сервис. Това позволи на Микелсен да го пробие два пъти в началото на частта. Испанецът успя да се върне в сета, но двойна грешка в седмия гейм даде нова възможност на американеца, който изравни резултата.

Решаващата част премина под диктовката на Алкарас. Той повиши темпото, стабилизира играта си и не остави възможност на Микелсен да повтори представянето си от втория сет.

Алкарас: Трябваше да се приспособя

След мача испанецът обърна внимание на условията в Токио и на ограничената подготовка заради дъждовното време.

„Беше различно чувство. Топката идва по-тежка. Кортът със сигурност е малко по-бавен, така че беше странно да се приспособя към това“, каза Алкарас.

Той призна, че не е успял да играе напълно в своя стил и да бъде достатъчно агресивен, но определи победата като важна за следващите мачове.

„Беше малко разочароващо, че не можех да играя моя стил и да бъда агресивен. Беше трудно, но наистина съм щастлив и разбирам как трябваше да играя и да спечеля накрая“, заяви испанецът.

Алкарас пристигна в Токио след участието си в Лейвър къп в Лондон, където поведе отбора на Европа до победа над отбора на света. След успеха над Микелсен той продължава във втория кръг на японския турнир.

В други мачове от надпреварата Денис Шаповалов победи представителя на домакините Шо Шимабукуро със 7:5, 6:1. Квалификантът Адолфо Вайехо от Парагвай отстрани поставения под номер 4 испанец Рафаел Ходар с 6:1, 6:3.

Източници: Топспорт


Япония
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