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Министър Пеев: Илиян Филипов беше компетентен човек, който защитаваше интересите на транспортния сектор

Министър Пеев: Илиян Филипов беше компетентен човек, който защитаваше интересите на транспортния сектор

1 Октомври, 2026 18:22 546 14

  • георги пеев-
  • илиян филипов-
  • транспортен бранш

Аз го познавам от четири месеца – от времето, когато встъпихме в длъжност. Винаги е бил коректен, изключително диалогичен и се е борил за бранша

Министър Пеев: Илиян Филипов беше компетентен човек, който защитаваше интересите на транспортния сектор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта Георги Пеев определи убития вчера Илиян Филипов като “сериозна фигура в транспортния бранш с една от най-големите транспортни фирми в сухопътния и железопътния транспорт”.

“Той беше активен участник в диалога с правителството и в частност с Министерството на транспорта. Компетентен човек, който защитаваше интересите на сектора. Разбира се, той има и други бизнеси, които са извън транспортния сектор. Аз го познавам от четири месеца – от времето, когато встъпихме в длъжност. Винаги е бил коректен, изключително диалогичен и се е борил за бранша”, посочи той в интервю за предаването “Лице в лице” по bTV.

На въпрос дали трагичния случай ще се отрази на транспортния бизнес в България, Пеев отговори по следния начин: “Предвид мащаба на дейността, има съответните рискове. Когато един човек, който е авторитет и има тежест в този бранш, ни е напуснал, би могло да има последствия. Но ние ще направим всичко възможно този ефект да не е негативен”, гарантира министърът.

И добави: “Ще проведем съответните разговори и се надявам компанията да продължи възходящото си развитие”.

Министърът на транспорта даде и по-подробна информация относно обявения на 29-ти септември т.г. план за действие по съвместни транспортни проекти с Гърция и Румъния. Става въпрос за 53 трансгранични транспортни проекта на обща стойност около 23 милиарда евро.

“В този т.нар. “екшън план” са описани конкретни проекти между трите държави. Сред най-важните от тях са мостове на Дунав, магистрали, железопътни връзки”, отбелязва Пеев, като се въздържа да от гръмки изказвания относно въпроса колко на брой ще бъдат мостовете на реката.

По друга тема - българските железници, Пеев гарантира, че ако трябва с вицепремиера Петканов ще спят в Брюксел, но финансиране за постоянно подновяване на подвижния състав в БДЖ ще има.

"Новите влакове, които идват, са качествени. Проблемът е, че трябва да имаме програма, по която да модернизираме целия подвижен състав. Трябва да направим така, че да разработим програма и да нямаме прекъсване на подновяване на този състав. До края на април ще имаме 60 единици нов подвижен състав, но на нас ни трябват около 290. Тоест, ние трябва да направим така, че да разработим програма и да нямаме прекъсване на подновяването на този състав. Затова работим много сериозно с колегите, за да намерим и разработим програмата за това какъв подвижен състав ни е необходим. Нямаме достатъчно спални вагони, а хората искат през лятото да имат качествени спални вагони. Колегите от БДЖ имат задача до края на годината да разработят тази програма. Колегите от БДЖ имат ясната задача до края на годината да разработят тази програма и да инициираме европейско финансиране с вицепремиера Пеканов. Всеки път, когато отивам на интервю, се надявам, че той ме гледа, защото е обещал, че заедно ще спим в Брюксел, но ще намерим финансиране за постоянно подновяване на подвижния състав в БДЖ", заяви министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малко

    9 0 Отговор
    демагогче!

    18:29 01.10.2026

  • 2 Ти пък

    9 0 Отговор
    кога си работил с него ? Познаваш ли го и по какви поводи са били контактите ви ?

    Коментиран от #4

    18:33 01.10.2026

  • 3 Горски

    13 2 Отговор
    Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР - Нали ти му беше адвокат за 150 - те кила кокаин, бе министъре? В България, за да ти върви бизнеса, трябва да си плащаш такса спокойктвия и такса рекет на тези, които са на власт... Искал е да разкаже как Боко Тиквата и Шиши са го рекетирали... Ами, след като открито започна да говори срещу Шиши и Боко. А до съвсем скоро беше много приближен до двамата убавци! И май се готвеше да разкрие доста неща за корумпирания модел Пеевски- Борисов. Търгувал е с наша стока без разрешение. Елементарно бе Уотсън, става въпрос за пари,там където има големи пари (и ако са съмнителни) винаги има тежки последствия! Така е по света, така е и у нас.

    18:35 01.10.2026

  • 4 Кеш

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ти пък":

    за мистър!

    18:36 01.10.2026

  • 5 Това надгробно слово

    7 0 Отговор
    е голяма новина за курника. Голямо величаене на особа, жертва в поредната кримка. Човекът си е ваш отвсякъде!

    18:39 01.10.2026

  • 6 Емигрант

    3 1 Отговор
    Ами за вас комунистите и мутрите които създадохте през 90-те бяха коректни и диалогични с вас и си защитаваха бизнеса ! Този показа и доказа безсрамието на властта и връзката на комунистите с мафията и мутрите ! Разделихте си куфарчетата сега трябва да защитавате притежателите им ! Доколкото разбрах от мрежите този Илианчо е бил ухажван от данъчните и обкръжението му е от мутри ! Първият явен автогол на комунистическото управление който както иска да го разбира ! Загубена държава без аналог в света на корумпираните !

    Коментиран от #13

    18:54 01.10.2026

  • 7 Територията

    6 0 Отговор
    Пречукали някакъв айдук и министърчесто гарантира, че стресове няма да има. Ще му помага посмъртно.

    18:56 01.10.2026

  • 8 Морето

    3 0 Отговор
    И замириса на хванати огромни количества субстанции , на на -на-на...

    19:03 01.10.2026

  • 9 Джаро Маро

    2 0 Отговор
    160 кг " пудра" на такито чии интереси защитава. Късно е вече, сметката дошла.

    19:09 01.10.2026

  • 10 Механик

    4 0 Отговор
    Компетентен и добър човек, дори поздравява (понякога), ама е кадърен.
    Във фирмата му обаче "работи", а и не само работи, ами и м у е съдружник едно лице, което е доказан касоразбивач, крадец и най-вече, убиец. За тия си подвизи е лежал почти 1/3 от живота си.
    Е< и какво може да РАБОТИ това лице? На каква длъжност е било наето и какво е вършело за ДОБРИЯТ и КОМПЕТЕНТЕН "бизнесмен"? М?
    А тоя министър с тия си думи не усеща ли как здраво олеква?

    19:10 01.10.2026

  • 11 И как стана

    3 0 Отговор
    сериозна фигура в транспортния бранш от снаксове?

    19:11 01.10.2026

  • 12 Историята помни

    2 1 Отговор
    Аз само да напомня, покрай този криминален случай, че дрОгарката Йотова е помилвала един наркобарон с международна слава, многократно задържан и бягал от затвора, и още 4-ма по дребни наркоразпространители тровили нашите деца. Освен това е помилвала и още 6-ма рецидивисти, сред които убийци.

    Коментиран от #14

    19:12 01.10.2026

  • 13 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Емигрант":

    А къде са НАТО, ЕС и "партньорите"? Защо си партнират с тия "комунисти" вече 37 години? Защо посолствоТО ги назначава? М?
    Защо тия "комуняги" си плащат авансово не руски, а американски самолети? Защо тия "комуняги" спреха РУСКОТО Белене и подариха реакторите, оръжието и какво л и не укрите, които воюват против русия? М?
    До кога ще са ви виновни "комунягите"? Я провери у вас под душа да са не е скрил някой путинофил!
    аман ейййй! Аман от такива ливосани като теб!

    19:14 01.10.2026

  • 14 ДрОга-рката Йотова

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Историята помни":

    подписва, това което и поднесът пажовете, ама тя си е по природа нефелна, само като и чуя говора, и булката ми дава най големия леген.

    19:17 01.10.2026

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