Министър Пеев: Илиян Филипов беше компетентен човек, който защитаваше интересите на транспортния сектор

Министърът на транспорта Георги Пеев определи убития вчера Илиян Филипов като “сериозна фигура в транспортния бранш с една от най-големите транспортни фирми в сухопътния и железопътния транспорт”.

“Той беше активен участник в диалога с правителството и в частност с Министерството на транспорта. Компетентен човек, който защитаваше интересите на сектора. Разбира се, той има и други бизнеси, които са извън транспортния сектор. Аз го познавам от четири месеца – от времето, когато встъпихме в длъжност. Винаги е бил коректен, изключително диалогичен и се е борил за бранша”, посочи той в интервю за предаването “Лице в лице” по bTV.

На въпрос дали трагичния случай ще се отрази на транспортния бизнес в България, Пеев отговори по следния начин: “Предвид мащаба на дейността, има съответните рискове. Когато един човек, който е авторитет и има тежест в този бранш, ни е напуснал, би могло да има последствия. Но ние ще направим всичко възможно този ефект да не е негативен”, гарантира министърът.

И добави: “Ще проведем съответните разговори и се надявам компанията да продължи възходящото си развитие”.

Министърът на транспорта даде и по-подробна информация относно обявения на 29-ти септември т.г. план за действие по съвместни транспортни проекти с Гърция и Румъния. Става въпрос за 53 трансгранични транспортни проекта на обща стойност около 23 милиарда евро.

“В този т.нар. “екшън план” са описани конкретни проекти между трите държави. Сред най-важните от тях са мостове на Дунав, магистрали, железопътни връзки”, отбелязва Пеев, като се въздържа да от гръмки изказвания относно въпроса колко на брой ще бъдат мостовете на реката.

По друга тема - българските железници, Пеев гарантира, че ако трябва с вицепремиера Петканов ще спят в Брюксел, но финансиране за постоянно подновяване на подвижния състав в БДЖ ще има.

"Новите влакове, които идват, са качествени. Проблемът е, че трябва да имаме програма, по която да модернизираме целия подвижен състав. Трябва да направим така, че да разработим програма и да нямаме прекъсване на подновяване на този състав. До края на април ще имаме 60 единици нов подвижен състав, но на нас ни трябват около 290. Тоест, ние трябва да направим така, че да разработим програма и да нямаме прекъсване на подновяването на този състав. Затова работим много сериозно с колегите, за да намерим и разработим програмата за това какъв подвижен състав ни е необходим. Нямаме достатъчно спални вагони, а хората искат през лятото да имат качествени спални вагони. Колегите от БДЖ имат задача до края на годината да разработят тази програма. Колегите от БДЖ имат ясната задача до края на годината да разработят тази програма и да инициираме европейско финансиране с вицепремиера Пеканов. Всеки път, когато отивам на интервю, се надявам, че той ме гледа, защото е обещал, че заедно ще спим в Брюксел, но ще намерим финансиране за постоянно подновяване на подвижния състав в БДЖ", заяви министърът.