Новини
Спорт »
Световен футбол »
Руи Пинто обвини Инфантино за случая „Сити“ и ПСЖ
  Тема: Известни личности

Руи Пинто обвини Инфантино за случая „Сити“ и ПСЖ

1 Октомври, 2026 17:50 549 1

  • руи пинто-
  • джани инфантино-
  • манчестър сити-
  • пари сен жермен-
  • финансов феърплей

Създателят на Football Leaks твърди, че президентът на ФИФА е помогнал на двата клуба да избегнат по-тежки санкции през 2014 г.

Руи Пинто обвини Инфантино за случая „Сити“ и ПСЖ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руи Пинто отправи нови обвинения към президента на ФИФА Джани Инфантино заради начина, по който през 2014 г. УЕФА е разгледала случаите на Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Пинто твърди, че Инфантино, който тогава е генерален секретар на европейската футболна централа, е помогнал на двата клуба да избегнат изваждане от европейските турнири.

„През 2014 година имаше човек, който още тогава знаеше в детайли за всички нередности около Манчестър Сити. Днес този човек е начело на ФИФА! Той направи всичко по силите си, за да гарантира, че Манчестър Сити и ПСЖ ще се разминат само с парични глоби и по този начин ще избегнат задълбочено разследване, което можеше да доведе до изваждането им от Шампионската лига“, написа Пинто.

Твърдението се отнася до процедурите по правилата за финансов феърплей, въведени от УЕФА. През май 2014 г. Манчестър Сити и ПСЖ подписват споразумения с централата. УЕФА обявява, че двата клуба са сред деветте отбора, срещу които са започнали разследвания заради неспазване на финансовите изисквания. Пари Сен Жермен се съгласява с финансова санкция от общо 60 милиона евро, която трябва да бъде удържана от приходите му от турнирите на УЕФА.

Документите на Football Leaks и делото срещу Сити

Името на Пинто е свързано с публикуването на документи, които през 2018 г. са използвани от „Шпигел“ в материали за финансовите операции на Манчестър Сити. В публикациите се твърди, че част от спонсорските договори на клуба са били завишавани чрез компании, свързани с Абу Даби.

През 2020 г. УЕФА наложи на Манчестър Сити двегодишна забрана за участие в европейските турнири. Спортният арбитражен съд в Лозана отмени санкцията, като посочи, че част от твърдените нарушения са погасени по давност, а доказателствата не са достатъчни за потвърждаване на всички изводи на УЕФА.

Паралелно с това Висшата лига води собствено производство за предполагаеми нарушения на финансовите правила на Манчестър Сити в периода от 2009 до 2018 г. В публикацията на Sportal се посочват 114 обвинения, докато официалното съобщение на Висшата лига говори за 115 нарушения. Независимата комисия обяви клуба за виновен по обвиненията, свързани с тежки нарушения на финансовите правила, а Манчестър Сити отрича и подготвя обжалване.

Обвинението срещу Инфантино остава твърдение

Пинто представя действията на Инфантино като политическа намеса в процеса по прилагане на финансовия феърплей. Публично потвърдените документи на УЕФА показват, че Сити и ПСЖ са получили санкции и са били поставени под мониторинг, но сами по себе си не доказват твърдението, че Инфантино е предотвратил по-тежко наказание.

Инфантино остава президент на ФИФА, а новите обвинения на Пинто се появяват на фона на решението по дългогодишното финансово дело срещу Манчестър Сити.

Източници: Спортал


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    ФК Говежди от Подуяне също се е облажил покрай двете Прасета ,а отдавна трябваше да е в селското първенство с Бусманци,Кривина,Долни и Горни Богров

    17:56 01.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове