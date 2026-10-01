Руи Пинто обвини Инфантино за случая „Сити“ и ПСЖ

Руи Пинто отправи нови обвинения към президента на ФИФА Джани Инфантино заради начина, по който през 2014 г. УЕФА е разгледала случаите на Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Пинто твърди, че Инфантино, който тогава е генерален секретар на европейската футболна централа, е помогнал на двата клуба да избегнат изваждане от европейските турнири.

„През 2014 година имаше човек, който още тогава знаеше в детайли за всички нередности около Манчестър Сити. Днес този човек е начело на ФИФА! Той направи всичко по силите си, за да гарантира, че Манчестър Сити и ПСЖ ще се разминат само с парични глоби и по този начин ще избегнат задълбочено разследване, което можеше да доведе до изваждането им от Шампионската лига“, написа Пинто.

Твърдението се отнася до процедурите по правилата за финансов феърплей, въведени от УЕФА. През май 2014 г. Манчестър Сити и ПСЖ подписват споразумения с централата. УЕФА обявява, че двата клуба са сред деветте отбора, срещу които са започнали разследвания заради неспазване на финансовите изисквания. Пари Сен Жермен се съгласява с финансова санкция от общо 60 милиона евро, която трябва да бъде удържана от приходите му от турнирите на УЕФА.

Документите на Football Leaks и делото срещу Сити

Името на Пинто е свързано с публикуването на документи, които през 2018 г. са използвани от „Шпигел“ в материали за финансовите операции на Манчестър Сити. В публикациите се твърди, че част от спонсорските договори на клуба са били завишавани чрез компании, свързани с Абу Даби.

През 2020 г. УЕФА наложи на Манчестър Сити двегодишна забрана за участие в европейските турнири. Спортният арбитражен съд в Лозана отмени санкцията, като посочи, че част от твърдените нарушения са погасени по давност, а доказателствата не са достатъчни за потвърждаване на всички изводи на УЕФА.

Паралелно с това Висшата лига води собствено производство за предполагаеми нарушения на финансовите правила на Манчестър Сити в периода от 2009 до 2018 г. В публикацията на Sportal се посочват 114 обвинения, докато официалното съобщение на Висшата лига говори за 115 нарушения. Независимата комисия обяви клуба за виновен по обвиненията, свързани с тежки нарушения на финансовите правила, а Манчестър Сити отрича и подготвя обжалване.

Обвинението срещу Инфантино остава твърдение

Пинто представя действията на Инфантино като политическа намеса в процеса по прилагане на финансовия феърплей. Публично потвърдените документи на УЕФА показват, че Сити и ПСЖ са получили санкции и са били поставени под мониторинг, но сами по себе си не доказват твърдението, че Инфантино е предотвратил по-тежко наказание.

Инфантино остава президент на ФИФА, а новите обвинения на Пинто се появяват на фона на решението по дългогодишното финансово дело срещу Манчестър Сити.

Източници: Спортал