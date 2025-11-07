Новини
Ето защо Стоичков и Балъков са стигнали до бой в САЩ

7 Ноември, 2025 16:00 1 692 12

  • христо стоичков-
  • красимир балъков-
  • футбол-
  • сащ 94-
  • бой

Историята се случва по време на триумфалния път на България към полуфиналите на Световното първенство в САЩ

Ето защо Стоичков и Балъков са стигнали до бой в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Една от най-емблематичните случки от лятото на 1994-а година – лятото, което промени завинаги българския футбол, не се разиграва пред камерите, а зад кулисите, в съблекалнята. Там, където напрежението кипи най-силно, където характери се сблъскват, а емоциите често надделяват над разума. Случката между Христо Стоичков и Красимир Балъков, двама от най-големите играчи в златното поколение на националния ни отбор, е пример, който показва не раздор, а точно обратното – какви характери, каква амбиция и каква силна воля носеше онзи състав.

Историята се случва по време на триумфалния път на България към полуфиналите на Световното първенство в САЩ. Мачът срещу Германия, денят на великото ни 2:1, на незабравимите голове на Лечков и Стоичков, на изгарящото желание да докажем, че сме част от най-добрите. Точно в този мач се заражда напрежението между Камата и Ицо, както ги наричаше цяла България.

Балъков сам разказва години по-късно как се стига до спор, който прераства почти в бой.

„Срещу Германия той си биеше дузпите и фаловете. Подаде ми тази топка, която исках да я вкарам. Тя щеше да влезе, но се удари в страничната греда“, спомня си той.

Ситуация, която можеше да промени хода на мача още по-рано. Пропуснат шанс, който обаче стои на ръба на сантиметри. Стоичков, както винаги, кипящ, горящ, нетърпелив, реагира бурно.

„И като тръгна след мен: „Що не я вкарваш, аз колко паса да ти дам?“. И аз му викам: „Ицо, спри бе!’“, допълва Балъков.

Двамата не просто си разменят реплики, те буквално тичат по терена не само срещу германците, но и един срещу друг.

„Цяло полувреме бяга след мен, ние играхме по-малко, отколкото си говорихме“, разказва Балъков с усмивка, но тогава случката е всичко друго, но не и приятна. Напрежението се пренася в съблекалнята. Там, зад вратата, където няма публика, няма журналисти и няма място за преструвки.

„Накрая не можах да се сдържа и му викам „Само да влезем в съблекалнята, не знам къде трябва да се скриваш“. Първи влезе и аз се бях ядосал. Като влязохме, събух една обувка и бум. Ударих едно шкафче. Тръгнах, те ни разтърваха“, разкрива той.

Нито дума повече до края на почивката. Само тежко дишане, погледи, които говорят повече от думи.

Треньорът Димитър Пенев вижда напрежението и, както Балъков признава, подготвя смяна и на двамата. Да извади в един от най-важните мачове двама от най-великите играчи на това поколение е тежко решение, което можеше да промени историята. И все пак Пенев се отказва, защото през второто полувреме България показа своето величие.

Тук идва другата, по-важна част от историята. Не конфликтът, а уважението.

„Тогава играехме за честта на България. Всичко бе за доброто на нашата страна. Христо е сприхав. Той много искаше да отстраним Германия, аз също силно исках да продължим“.

Това не е борба на егота. Не е спор кой е по-голям. Това е сблъсък на характери, роден от едно и също желание – победа. И Балъков го казва ясно:

„Стоичков е най-големият български футболист до този момент и аз не се сравнявам с него. Радвам се, че сме играли заедно и с моите асистенции съм му помогнал да стане голмайстор на Световното първенство“.

Така историята за „боя“ между Стоичков и Балъков всъщност е история за страстта и сърцето на едно поколение. Поколение, което играеше не за премии, не за трансфери, а за България.

А понякога, за да постигнеш нещо велико, трябва да гориш. И когато две огнени души се срещнат, винаги ще има искри. Но тези искри написаха най-великата страница в историята на българския футбол.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мауфа

    17 9 Отговор
    и накрая да подписваш лютенички в Мауфланд - яку

    Коментиран от #11

    16:06 07.11.2025

  • 3 Май пак Балъков

    12 1 Отговор
    Беше питал Ицето Звезделине, що не играеш? 4 години по-късно във Франция

    16:07 07.11.2025

  • 4 ..............

    15 6 Отговор
    Краси е 100 нива над Христо като интелект и поведение.

    16:14 07.11.2025

  • 5 Бялджип

    5 5 Отговор
    Хубаво написано. Пристрастието в коментарите или бликащата простотия само защото си фен на един тим, не може да изтрие огромните емоции, които този отбор донесе на българите в "Американското лято".

    16:22 07.11.2025

  • 6 Цар Симеон Втори беше уредил всички от

    3 4 Отговор
    Националния отбор да играят в кралство Испания и кралство Португалия и се бяха обиграли и им беше сигурна футболната кариера преди и след световното в САЩ 1994 трябваше само да се съберат в националния отбор

    16:23 07.11.2025

  • 7 Стара чанта

    22 0 Отговор
    ,,...между Камата и Ицо, както ги наричаше цяла България...."
    Абе, писачи . Що не проверявате от време на време какво пишете ? Камата и Ицо не са ли едно и също лице ?

    Коментиран от #8

    16:24 07.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Стара чанта":

    Чукча писател ( само пише, не чете) 🤣❗

    16:30 07.11.2025

  • 9 Отвратен

    5 1 Отговор
    ЗАщото са тъпи Селяни !

    16:41 07.11.2025

  • 10 Мале

    3 0 Отговор
    Точно в този мач се заражда напрежението между Камата и Ицо, както ги наричаше цяла България.
    Ицо бил биполярен,ма🤔

    17:04 07.11.2025

  • 11 665

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мауфа":

    Що пък не - ей го бате Арни рекламира дрелките в Лидл .

    17:11 07.11.2025

  • 12 Някой

    0 0 Отговор
    От насионалите да дойде да ми лапне бахура

    17:36 07.11.2025

