Президентът на Манчестър Сити е с дипломатически имунитет

Президентът на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак има дипломатически имунитет във Великобритания, който може да ограничи възможността за наказателни разследвания срещу него. Според „Файненшъл таймс“ той фигурира в британския списък на акредитираните дипломати от 2020 г.

Британските правила предвиждат дипломатическият имунитет да обхваща наказателна, гражданска и административна юрисдикция, но конкретният му обхват зависи от статута на съответното лице. Затова юристи смятат, че дипломатическият статут на Ал Мубарак би усложнил евентуални действия срещу него от страна на Службата за борба с тежките измами или полицията.

Решението за финансовите нарушения

Темата за имунитета идва след решението на независима комисия, която обяви Манчестър Сити за виновен по всички обвинения за тежки нарушения на финансовите правила на Висшата лига за девет сезона. Периодът обхваща сезоните от 2009/10 до 2017/18.

Комисията установи, че клубът е използвал фиктивни договори с търговски партньори, подал е неточни финансови отчети и е прикрил действителното състояние на финансите си от одитори и футболни регулатори. Според Висшата лига схемите са увеличили изкуствено приходите и са намалили разходите на Манчестър Сити с повече от 900 милиона паунда.

Клубът е признат за виновен и по три от четирите обвинения, свързани с отказ от съдействие на разследването. Размерът на наказанието все още не е определен, а Манчестър Сити има срок до 2 октомври да обжалва решението.

Призив за наказателна отговорност

На този фон лорд Кръдъс, член на Камарата на лордовете от Консервативната партия, призова случаят да придобие и наказателен характер. Компанията му CMC Markets е спонсор на Евертън.

„Ако счетоводните отчети са били фалшифицирани, а одиторите – подведени, тогава става въпрос за потенциално престъпление. Одиторите ще се обърнат към полицията, а директорите носят лична отговорност за всякакви измами, извършени от британска компания, дори тя да е собственост на чуждестранни лица“, заяви Кръдъс.

Дипломатическият статут на Ал Мубарак не променя решението на независимата спортна комисия, но може да има значение при евентуални наказателни действия във Великобритания. Висшата лига предстои да определи санкцията срещу Манчестър Сити, като процесът може да продължи и след обжалване.

Източници: Файненшъл таймс, Спортал