Министър Петрова: 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" са ключов приоритет

Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е ключов приоритет на правителството, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова, която откри Петата международна ядрена конференция в София.
Енергийният министър подчерта, че ядрената енергетика е стратегически избор за енергийната сигурност и бъдещето на България.
Акцент в разговорите на енергийния форум, който се провежда днес и утре в столицата, са именно проектите, които трябва да преминат от концепции към реално изпълнение. Сред тях и изграждането на новите два ядрени реактора на АЕЦ "Козлодуй".
Министър Ива Петрова изтъкна стабилната основа, върху която България стъпва при повече от пет десетилетия опит в експлоатацията на ядрените мощности – с изградена професионална общност и експертен потенциал:
"Позицията на правителството е ясна. Ядрената енергия ще продължи да бъде един от основните стълбове на националната ни енергийна сигурност. АЕЦ "Козлодуй" има ключово значение в българската електроенергийна система. За кабинета реализацията на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е конкретен приоритет. Това е проект от стратегическо значение не само за българската енергетика, но и за икономиката на страната".
Нови мощности България ще търси и в развитието на малките модулни реактори. Новите ядрени мощности са от значение не само за страната, но и за стабилността на електроенергийната система в региона на Източна Европа, където потребността от надеждна нисковъглеродна електроенергия е все по-голяма, посочи министър Ива Петрова.
"Нашата цел е възможно най-голяма част от тази добавена стойност да остане в българската икономика и българските компании да бъдат също активна част от веригата на доставките".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 питанка
Коментиран от #2, #12
18:13 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кина
18:15 01.10.2026
4 Безкрайни констатации
18:16 01.10.2026
5 Коментар
Поредната излагация!
След борисовите магарета сега дойдоха радевите...
Срам!
18:20 01.10.2026
6 Горски
18:25 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да купуваш
18:27 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ДрайвингПлежър
Белене трябва да е абсолютен приоритет - 7-8 в козлодуй са 3 до 4 пъти по-скъп проект!!!
под 40 милиарда няма да падне сметката за козлодуй
19:09 01.10.2026
11 Сандо
19:12 01.10.2026
12 !!!?
До коментар #1 от "питанка":Трябва да носиш кофи с вода за да охлаждаш реакторите докато Дунав се напълни до нормалното ниво...!
19:22 01.10.2026