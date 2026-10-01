Министър Петрова: 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" са ключов приоритет

Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е ключов приоритет на правителството, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова, която откри Петата международна ядрена конференция в София.

Енергийният министър подчерта, че ядрената енергетика е стратегически избор за енергийната сигурност и бъдещето на България.

Акцент в разговорите на енергийния форум, който се провежда днес и утре в столицата, са именно проектите, които трябва да преминат от концепции към реално изпълнение. Сред тях и изграждането на новите два ядрени реактора на АЕЦ "Козлодуй".

Министър Ива Петрова изтъкна стабилната основа, върху която България стъпва при повече от пет десетилетия опит в експлоатацията на ядрените мощности – с изградена професионална общност и експертен потенциал:

"Позицията на правителството е ясна. Ядрената енергия ще продължи да бъде един от основните стълбове на националната ни енергийна сигурност. АЕЦ "Козлодуй" има ключово значение в българската електроенергийна система. За кабинета реализацията на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е конкретен приоритет. Това е проект от стратегическо значение не само за българската енергетика, но и за икономиката на страната".

Нови мощности България ще търси и в развитието на малките модулни реактори. Новите ядрени мощности са от значение не само за страната, но и за стабилността на електроенергийната система в региона на Източна Европа, където потребността от надеждна нисковъглеродна електроенергия е все по-голяма, посочи министър Ива Петрова.

"Нашата цел е възможно най-голяма част от тази добавена стойност да остане в българската икономика и българските компании да бъдат също активна част от веригата на доставките".