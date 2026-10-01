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Министър Петрова: 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" са ключов приоритет

Министър Петрова: 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" са ключов приоритет

1 Октомври, 2026 18:10 491 12

  • ива петрова-
  • ядрена политика-
  • аец козлодуй

Ядрената енергия ще продължи да бъде един от основните стълбове на националната ни енергийна сигурност

Министър Петрова: 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" са ключов приоритет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е ключов приоритет на правителството, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова, която откри Петата международна ядрена конференция в София.

Енергийният министър подчерта, че ядрената енергетика е стратегически избор за енергийната сигурност и бъдещето на България.

Акцент в разговорите на енергийния форум, който се провежда днес и утре в столицата, са именно проектите, които трябва да преминат от концепции към реално изпълнение. Сред тях и изграждането на новите два ядрени реактора на АЕЦ "Козлодуй".

Министър Ива Петрова изтъкна стабилната основа, върху която България стъпва при повече от пет десетилетия опит в експлоатацията на ядрените мощности – с изградена професионална общност и експертен потенциал:

"Позицията на правителството е ясна. Ядрената енергия ще продължи да бъде един от основните стълбове на националната ни енергийна сигурност. АЕЦ "Козлодуй" има ключово значение в българската електроенергийна система. За кабинета реализацията на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е конкретен приоритет. Това е проект от стратегическо значение не само за българската енергетика, но и за икономиката на страната".

Нови мощности България ще търси и в развитието на малките модулни реактори. Новите ядрени мощности са от значение не само за страната, но и за стабилността на електроенергийната система в региона на Източна Европа, където потребността от надеждна нисковъглеродна електроенергия е все по-голяма, посочи министър Ива Петрова.

"Нашата цел е възможно най-голяма част от тази добавена стойност да остане в българската икономика и българските компании да бъдат също активна част от веригата на доставките".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питанка

    11 0 Отговор
    А, може ли да бъдат пуснати двата реактора, които неоснователно спряхме. Те имаха още живот и бяха прясно ремонтирани.

    Коментиран от #2, #12

    18:13 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кина

    7 0 Отговор
    Защо фактите вместо да бъдат актуални и да привличат читатели те ги гонят..,?? Умряла работа.

    18:15 01.10.2026

  • 4 Безкрайни констатации

    7 1 Отговор
    Оставка шмиргели!

    18:16 01.10.2026

  • 5 Коментар

    8 1 Отговор
    Английският агрент говори какво е полезно за бЪлгарската енергетика,след като нищо не разбира от атомни централи.
    Поредната излагация!
    След борисовите магарета сега дойдоха радевите...
    Срам!

    18:20 01.10.2026

  • 6 Горски

    10 1 Отговор
    АЕЦ Козлодуй, Марица-изток, АЕЦ Белене на път, имаше ток за половин Европа и да си продаваме на воля. ЕС какво донесе, изгаряне на незаконни сметища, замърсяване на въздуха, похабяване на чернозем за фотоволтаици. Всички последващи събития показаха, че затварянето на реакторите е било погрешно, недалновидно. Тогава все пак беша отворена пепеспектината за нова АЕЦ, но същите хора се постараха да я унищожат още преди централата да е стартирала. От закриването на 3 и 4-ти блок на АЕЦ, това са загуби от непродаден ток. Това е целият дълг на България до 2025 частен и публичен 90 милиарда лева, 45 милиарда евро дълг. Къде според нас трябва да е видната комунистическа снаха Пръмова - Кунева и кураторите й, целият политически елит затворил реакторите. Повтарям 45 милиарда евро е целият дълг на България до 2025 г. публичен и частен. АЕЦ приключва. 5 блок амортизиран, обвивка от неподходящо хамериканско гориво. 6 блок течове, заради санкции и той приключва. За 35 г. един пирон не произведохте, другари евроатлантици. Референдум за строеж Белене първият скрит, невнесен в НС. Втори НС премахна Белене от референдум Белене, така обезсмислиха референдума и се подиграха противоконституционно с волята на суверена. Оферта Русия, Белене: без заеми, изплащане бъдещи продажби ток, 51% златна акция за България. След изплащане изцяло българска собственост. Евтино гориво с високо КПД. Срок завършване 6 години. Крайна цена 16 милиарда лева, максимална. Прибиране на ОЯГ, платен лице

    18:25 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да купуваш

    7 0 Отговор
    нови реактори и да ги чакаш с години а да подаряваш вече платени и доставени го могат само Български евродемократи безродници...

    18:27 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Малоумие на Н-та степен

    Белене трябва да е абсолютен приоритет - 7-8 в козлодуй са 3 до 4 пъти по-скъп проект!!!
    под 40 милиарда няма да падне сметката за козлодуй

    19:09 01.10.2026

  • 11 Сандо

    1 0 Отговор
    Ключов,защото плътно сте полегнали под американския ботуш.Ако действително искахте атомна централа и евтин ток за българите,отдавна АЕЦ Белене щеше да работи.Повръща ни се от такива лигави управляващи!

    19:12 01.10.2026

  • 12 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "питанка":

    Трябва да носиш кофи с вода за да охлаждаш реакторите докато Дунав се напълни до нормалното ниво...!

    19:22 01.10.2026

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