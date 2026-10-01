Българин победи Магнус Карлсен в блиц партия

Българският шахматист Волен Дюлгеров победи Магнус Карлсен в блиц партия от първото издание на Chess Club Showdown. Дюлгеров, познат в стрийминг платформите с псевдонима Witty Alien, се възползва от груба грешка на норвежкия гросмайстор и стигна до една от най-големите изненади в турнира.

Карлсен прие гамбита на българина, който игра с черните фигури, и още в началото получи значително предимство с белите. Дюлгеров обаче продължи да оказва натиск. При следващото развитие на партията норвежецът допусна неточност, която обърна хода на двубоя.

След грешката предимството премина на страната на Дюлгеров. Карлсен осъзна позицията си и се предаде, а българинът отпразнува успеха си по необичаен начин, като скъса дрехите си и стигна до сваляне на гащите. Реакцията му бързо привлече внимание в социалните мрежи.

Карлсен беше сред звездите на турнира

Chess Club Showdown даде възможност на аматьори да играят срещу едни от най-известните шахматисти. Сред участниците бяха още гросмайсторите Максим Вашие-Лаграв и Аниш Гири.

В надпреварата се включиха девет отбора от електронните спортове, като броят на участниците в тях варираше между 151 и 1142 души. В продължение на два часа шахматистите играха в арена от блиц партии, в които всеки състезател разполагаше с по пет минути.

9z Globant спечели арената

След края на арената 9z Globant оглави класирането с 2368 точки. Отборът участва с 962 шахматисти. Втори остана Team Liquid Chess Club на Карлсен с 2312 точки.

Това доведе до финална фаза между двата водещи отбора. В нея се включиха по 50 играчи от 9z Globant и Team Liquid Chess Club, подредени според рейтинга си.

Общо 4400 шахматисти участваха в първото издание на Chess Club Showdown. Следващият турнир е насрочен за 28 октомври 2026 г.

Източници: Спортал