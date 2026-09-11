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Баскетболният Академик Пловдив се прекръсти на Ботев Пловдив

Баскетболният Академик Пловдив се прекръсти на Ботев Пловдив

11 Септември, 2026 16:25 428 0

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Историческо обединение дава криле на баскетболната общност под тепетата

Баскетболният Академик Пловдив се прекръсти на Ботев Пловдив - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните баскетболни клубове в Пловдив вече носи ново име. Академик Пловдив официално се преобрази в Ботев Академик, с което поставя началото на нова ера за местния баскетбол.

Ръководството на клуба подчерта, че промяната не е просто козметична, а символизира обединението на две силни традиции. „Традицията среща бъдещето!“, гласи посланието на клуба, което ясно показва стремежа към развитие и приемственост. От 1948 година насам Академик изгражда баскетболни таланти в Пловдив, а сега, под новото име, амбицията е още повече деца да се докоснат до магията на играта и да станат част от разрастващата се баскетболна общност.

Сливането на Академик и Ботев не означава край на историята, а напротив – създава се нова сцена, на която ботевисткият дух ще продължи да живее. Клубът обяви и амбициозен проект за изграждане на модерен тренировъчен център, който ще се превърне в дом за бъдещите поколения баскетболисти. Това е поредната стъпка към утвърждаването на Пловдив като баскетболна столица, където спортът, децата и инфраструктурата вървят ръка за ръка.

„Пловдив заслужава силен баскетбол“, категорични са от новосформирания Ботев Академик.


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