20 часа разпитвали бременната жена, която Илиян Филипов е посетил преди разстрела

Разследващите в Пловдив продължават да издирват хора, които са станали свидетели на убийството на Илиян Филипов.
Разпити текат както сред най-близкото обкръжение на Илиян Филипов, така и сред негови бизнес партньори.
Паркингът пред сградата на Илиян Филипов е с контролиран достъп, вратите обаче са стоели широко отворени. Филипов паркира автомобила си до стена, където личат следи от убийството.
Вратата на съседна къща е опасана с полицейска лента, като има вероятност убиецът да е стрелял оттам.
Жената, която е посещавал Филипов, живее на петия етаж. bTV научи, че тя е била разпитвана след убийството повече от 20 часа. Има малко дете и е бременна с второ.
Част от футболистите от „Ботев“ Пловдив, чийто президент е Филипов и които живеят в близост до кооперацията, където той беше застрелян, са в шок. Вчера са отказали да тренират, разказа в „Тази сутрин“ треньорът на отбора.
Станислав Генчев е бил с Филипов до последно на стадиона преди покушението.
„От 21 вечерта изгледахме мача. Разделихме се и каза: „Хайде, утре ще се видим“. И няма утре“, каза Станислав Генчев, старши треньор на ФК „Ботев“ Пловдив.
Когато човек ръководи огромна компания, безспорно си създава врагове, разказа в „Тази сутрин“ приятелят на Филипов Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи.
Арабаджиев заяви, че арестуваният като заподозрян не е бил сред близкото обкръжение на жертвата.
„Не се е притеснявал, ходеше без охрана, ходеше по няколко пъти в седмицата в гората да кара колело“, казва Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи.
По разкази на футболисти от клуба засега непотвърдени от полицията, жената, която живее на адреса, се е обадила на Филипов, че е забелязала мъж с маска в района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:16 01.10.2026
2 Яшар
21:23 01.10.2026
3 Пич
И като се изтъпанчат, да кажат - Е го е, само ние разкриваме знаковите убийства за 24 часа.....
А...?!
21:24 01.10.2026
4 Много е дизайнерско,убииството
Коментиран от #23
21:25 01.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фройд
Търсете следващите, дето ще се избият за готовия бизнес.
Ама да го правите на светец, тая не на мен.
21:31 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 С две думи
До коментар #9 от "Горски":Като в Русия сме.
21:37 01.10.2026
13 Като случая в Петрохан ааа
21:40 01.10.2026
14 Αлфа Bълкът
21:45 01.10.2026
15 Пуси Галор
21:50 01.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да уплаши жената
Коментиран от #19
21:51 01.10.2026
18 Горски
21:52 01.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Констатация
22:07 01.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сега Ще Си Кара !
На Воля !
22:23 01.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.