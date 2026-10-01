Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
20 часа разпитвали бременната жена, която Илиян Филипов е посетил преди разстрела

20 часа разпитвали бременната жена, която Илиян Филипов е посетил преди разстрела

1 Октомври, 2026 21:14 2 782 23

  • убийство-
  • илиян филипов

Разследващите в Пловдив продължават да издирват хора, които са станали свидетели на убийството му

20 часа разпитвали бременната жена, която Илиян Филипов е посетил преди разстрела - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследващите в Пловдив продължават да издирват хора, които са станали свидетели на убийството на Илиян Филипов.

Разпити текат както сред най-близкото обкръжение на Илиян Филипов, така и сред негови бизнес партньори.

Паркингът пред сградата на Илиян Филипов е с контролиран достъп, вратите обаче са стоели широко отворени. Филипов паркира автомобила си до стена, където личат следи от убийството.

Вратата на съседна къща е опасана с полицейска лента, като има вероятност убиецът да е стрелял оттам.

Жената, която е посещавал Филипов, живее на петия етаж. bTV научи, че тя е била разпитвана след убийството повече от 20 часа. Има малко дете и е бременна с второ.

Част от футболистите от „Ботев“ Пловдив, чийто президент е Филипов и които живеят в близост до кооперацията, където той беше застрелян, са в шок. Вчера са отказали да тренират, разказа в „Тази сутрин“ треньорът на отбора.

Станислав Генчев е бил с Филипов до последно на стадиона преди покушението.

„От 21 вечерта изгледахме мача. Разделихме се и каза: „Хайде, утре ще се видим“. И няма утре“, каза Станислав Генчев, старши треньор на ФК „Ботев“ Пловдив.

Когато човек ръководи огромна компания, безспорно си създава врагове, разказа в „Тази сутрин“ приятелят на Филипов Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи.

Арабаджиев заяви, че арестуваният като заподозрян не е бил сред близкото обкръжение на жертвата.

„Не се е притеснявал, ходеше без охрана, ходеше по няколко пъти в седмицата в гората да кара колело“, казва Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи.

По разкази на футболисти от клуба засега непотвърдени от полицията, жената, която живее на адреса, се е обадила на Филипов, че е забелязала мъж с маска в района.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    36 2 Отговор
    Абе,проследете парите и жените.Там е заровено кучето

    21:16 01.10.2026

  • 2 Яшар

    23 2 Отговор
    Така е от страни ,изглеждаш силен ,всички 99,99% имат респект от теб! ...но майсто.ра е 0, 1 % ...преживявал съм го ...и ако не си гъвкъв ( не силен ) ...те смачкват като цигарена кутия ...няма бизнеси холдинги ....

    21:23 01.10.2026

  • 3 Пич

    18 9 Отговор
    Ех....... Демерджиев и Мунчо имат една мечта - оня обвинения да си признае!!!
    И като се изтъпанчат, да кажат - Е го е, само ние разкриваме знаковите убийства за 24 часа.....
    А...?!

    21:24 01.10.2026

  • 4 Много е дизайнерско,убииството

    16 2 Отговор
    Ако е битово убииство,търсете жената.

    Коментиран от #23

    21:25 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фройд

    18 4 Отговор
    Ай стига вече, човека го няма.
    Търсете следващите, дето ще се избият за готовия бизнес.

    Ама да го правите на светец, тая не на мен.

    21:31 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 С две думи

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Като в Русия сме.

    21:37 01.10.2026

  • 13 Като случая в Петрохан ааа

    27 4 Отговор
    Значи онзи гръмва мафиота Филипов и после джитка със джипа си АУДИ по Софийските улици спокоен вместо за няколко часа да е напуснал страната...мунчо ,демерджия кого заблуждавате?

    21:40 01.10.2026

  • 14 Αлфа Bълкът

    23 1 Отговор
    Чакай малко бе, не го ли е застрелял от упор? От 20м с един изстрел в главата, тоя да не е барета?

    21:45 01.10.2026

  • 15 Пуси Галор

    5 0 Отговор
    да се чудиш от кого да те е страх повече

    21:50 01.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да уплаши жената

    4 0 Отговор
    Когато нормален човек се страхува от нещо по улиците,се обажда на 112.Ако са и давани пари,не са по банков път.

    Коментиран от #19

    21:51 01.10.2026

  • 18 Горски

    8 4 Отговор
    Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР - Нали той му беше адвокат за 150 - те кила кокаин, бе министъре? В България, за да ти върви бизнеса, трябва да си плащаш такса спокойктвия и такса рекет на тези, които са на власт... Искал е да разкаже как Боко Тиквата и Шиши са го рекетирали... Ами, след като открито започна да говори срещу Шиши и Боко. А до съвсем скоро беше много приближен до двамата убавци! И май се готвеше да разкрие доста неща за корумпирания модел Пеевски- Борисов. Търгувал е с наша стока без разрешение. Елементарно бе Уотсън, става въпрос за пари,там където има големи пари (и ако са съмнителни) винаги има тежки последствия! Така е по света, така е и у нас. Снощи е бил на мача на „Колежа“ с убития Филипов, заедно с…..вътрешния министър Иван Демерджиев, гледали в отлично настроение мача на националите с Естония часове преди убийството. Какво правиш като вече не си адвокат, с Филипов, който бе разследван за наркотрафик? Тоз тюфлек не може да е убиецът. Кримката е удобен на нефелното МВР , КОЕТО НИТО ЕДНО ЗНАКОВО УБИЙСТВО НЕ Е РАЗКРИЛО.

    21:52 01.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Констатация

    4 0 Отговор
    Какво усърдие от родната опг-милиция...., де да полагаха такива усилия да защитят ВСЕКИ законопослушен гражданин на нашата държавица, ама не, статутуса, другарЕ, у наштъ държава е важен статуса..., престъпник, но с глана буква!

    22:07 01.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сега Ще Си Кара !

    1 0 Отговор
    Колело !

    На Воля !

    22:23 01.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове