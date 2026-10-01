Пулишич: Искам да остана в Милан, с Аморим сме добре

Кристиан Пулишич заяви, че има много добри отношения с новия треньор на Милан Рубен Аморим и иска да продължи кариерата си в италианския клуб. Американският национал говори на среща с привърженици на Милан.

„Мога да кажа, че съм много доволен в Милано и в Милан. Засега не съм мислил за продължение на договора, но съм много доволен и искам да остана тук“, каза Пулишич.

Пулишич вече е напълно възстановен

Футболистът призна, че началото на сезона е било странно за него, тъй като не е играл. По думите му той вече е напълно възстановен и се надява отново да бъде основен футболист на Милан.

„Усещането ми е много добре засега. Милан работи отлично като отбора и това се видя в последния мач“, коментира Пулишич, цитиран от агенция АНСА.

Американецът говори и за собственика на клуба Гери Кардинале. „Този сезон го виждам повече, винаги присъства и ни казва, че имаме подкрепата му и всичко върви добре“, заяви Пулишич.

Източници: БТА