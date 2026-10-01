Донийл Мален е Играч на месеца в Серия А

Донийл Мален беше обявен за Играч на месеца в Серия А за август и септември. Нападателят на Рома събра най-голям вот в онлайн анкетата на феновете и оглави първото месечно класиране за сезона.

Нидерландецът започна шампионата с шест гола в пет мача. Той реализира хеттрик при победата на Рома с 4:0 над Фиорентина, вкара два пъти при успеха с 4:0 над Лече и добави още едно попадение при победата с 2:0 над Торино.

Така Мален стана водещ реализатор в първенството след първите пет кръга. За наградата той се конкурира с Давиде Фратези от Лацио, Гиорги Квернадзе от Фрозиноне, Даниел Малдини от Каляри, Лаутаро Мартинес от Интер и Адриен Рабио от Милан.

Де Сиерво: Мален е голова машина

Изпълнителният директор на Серия А Луиджи Де Сиерво подчерта бързината, техническите качества и усета към гола на нападателя.

„Шестте гола в пет мача веднага го вкараха в надпреварата за голмайсторския приз“, заяви Луиджи Де Сиерво.

Той определи Мален като „голова машина“, която се вписва в тактическата система на Рома под ръководството на Джан Пиеро Гасперини. Нападателят пристигна в Серия А през януари и вече получава второ отличие за кратък период.

Още две награди за футболисти от Серия А

На 30 септември футболната лига обяви и другите две отличия за периода. Нападателят на Фрозиноне Антонио Раймондо беше избран за Изгряваща звезда на месеца след четири гола в пет шампионатни мача.

Халфът на Интер Хакан Чалханоолу получи наградата за Гол на месеца за попадението си при победата с 4:1 над Монца.

Трофеят на Мален ще му бъде връчен преди домакинството на Рома срещу Дженоа на 17 октомври на стадион „Олимпико“.

Източници: Спортал