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Руски клубове на прага на завръщане в европейските турнири

Руски клубове на прага на завръщане в европейските турнири

11 Септември, 2026 18:21 628 9

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  • русия

Четири руски клуба биха могли да участват в евротурнирите през сезон 2027/2028 при евентуално вдигане на санкциите

Руски клубове на прага на завръщане в европейските турнири - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След повече от две години отсъствие от европейската футболна сцена, руските клубове може би ще получат шанс да се завърнат в престижните евротурнири. Според официални документи, публикувани на сайта на УЕФА, четири отбора от Русия биха могли да се включат в надпреварите през сезон 2027/2028, при условие че санкциите срещу тях бъдат вдигнати.

Ако ограниченията отпаднат, шампионът на Русия ще стартира от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Победителят в турнира за Купата на Русия ще получи възможност да се бори за място в Лига Европа, също от първия квалификационен кръг. Междувременно, вторият и третият в крайното класиране на руското първенство ще се включат във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

От 2022 година насам, всички руски клубове и националният отбор са изключени от международните състезания под егидата на ФИФА и УЕФА. Причината – военният конфликт в Украйна, започнат от Русия, който доведе до безпрецедентни мерки в света на спорта.

Президентът на УЕФА Александер Чеферин неведнъж е подчертавал, че руските национални тимове ще могат да се завърнат на международната сцена едва след приключване на военните действия. Засега обаче, надеждите за руските клубове остават живи, ако политическата обстановка се промени и санкциите бъдат отменени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А защо им

    8 1 Отговор
    е на руските клубове да се връщат в корумпирани първенства? Да не говорим за световното, където се отменят картони по телефона!

    18:25 11.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    А нещо за израелските ,и сега очаквам двубои от рода на динамо Киев -динамо Москва .няма да е за изпускане ,зеления евреин до Путин .с какво правим с европейските отбори от Палестина ,само питам че но стана интересно ,докога с това долно лицемерие

    18:27 11.09.2026

  • 3 мдааааа

    2 7 Отговор
    Я , дрътите партизани се интересуват от спорт .. 😁 Ама само руzzки

    18:31 11.09.2026

  • 4 Мнение

    3 1 Отговор
    А ето и рецепта как Европа да стане конкурентна на китай и на САЩ:

    1. Моментално изриване на всички фащисани и глобалистически марионетки от ръководствата на цяла Европа!
    2. Моментално изриване на античовешките нпо-та, като тези на шорош, които са създадени за да прокарват чужди политики и интереси в съответните държави и съюзи!
    3. Моментално подобряване на отношенията с Русия, а и не само! Понеже Европа няма значителни собствени енергийни ресурси, за да бъдат стоките и услугите й конкурентни, са необходими дългосрочни договори и обширен съюз с Русия! Даже Русия трябва да бъде част от ЕС! Тогава и еврото ще скочи доста като цена! И никакви задължителни дигитални валути!

    ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ ИСТОРИЯТА ОТ ВСВ, ТОЗИ ПЪТ ЕВРОПА И РУСИЯ ТРЯБВА ДА СА РЪКА ЗА РЪКА!
    И ВСЕКИ КОЙТО РАБОТИ ПРОТИВ ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ЗА ОНИЯ ЗАД ОКЕАНА ДЕТО ПРАВЯТ ВОЙНИ И ВИРУСИ, МОМЕНТАЛНО ЗАД РЕШЕТКИТЕ!

    18:44 11.09.2026

  • 5 Лондон

    1 5 Отговор
    Да , ама Не !!!
    Без тези разбойници , в сибирската степ да си организират с Монтолия турнирче:))))

    Коментиран от #8

    18:46 11.09.2026

  • 6 Чичо

    0 1 Отговор
    Всичко зависи от Вожда...

    18:52 11.09.2026

  • 7 Плешивия с голямото чело

    2 0 Отговор
    По скоро да ми проникне коса.

    18:52 11.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лондон":

    Я, разбойници, пирати, колонизатори....
    днес решили да се правят на Света вода ненапита 🤔🤔🤔❗

    19:07 11.09.2026

  • 9 Василеску

    1 2 Отговор
    Щом израелските участват, защо да не участват руските.

    19:10 11.09.2026

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