Руски клубове на прага на завръщане в европейските турнири

След повече от две години отсъствие от европейската футболна сцена, руските клубове може би ще получат шанс да се завърнат в престижните евротурнири. Според официални документи, публикувани на сайта на УЕФА, четири отбора от Русия биха могли да се включат в надпреварите през сезон 2027/2028, при условие че санкциите срещу тях бъдат вдигнати.

Ако ограниченията отпаднат, шампионът на Русия ще стартира от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Победителят в турнира за Купата на Русия ще получи възможност да се бори за място в Лига Европа, също от първия квалификационен кръг. Междувременно, вторият и третият в крайното класиране на руското първенство ще се включат във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

От 2022 година насам, всички руски клубове и националният отбор са изключени от международните състезания под егидата на ФИФА и УЕФА. Причината – военният конфликт в Украйна, започнат от Русия, който доведе до безпрецедентни мерки в света на спорта.

Президентът на УЕФА Александер Чеферин неведнъж е подчертавал, че руските национални тимове ще могат да се завърнат на международната сцена едва след приключване на военните действия. Засега обаче, надеждите за руските клубове остават живи, ако политическата обстановка се промени и санкциите бъдат отменени.