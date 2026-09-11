Руски клубове на прага на завръщане в европейските турнири

След повече от две години отсъствие от европейската футболна сцена, руските клубове може би ще получат шанс да се завърнат в престижните евротурнири. Според официални документи, публикувани на сайта на УЕФА, четири отбора от Русия биха могли да се включат в надпреварите през сезон 2027/2028, при условие че санкциите срещу тях бъдат вдигнати.
Ако ограниченията отпаднат, шампионът на Русия ще стартира от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Победителят в турнира за Купата на Русия ще получи възможност да се бори за място в Лига Европа, също от първия квалификационен кръг. Междувременно, вторият и третият в крайното класиране на руското първенство ще се включат във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.
От 2022 година насам, всички руски клубове и националният отбор са изключени от международните състезания под егидата на ФИФА и УЕФА. Причината – военният конфликт в Украйна, започнат от Русия, който доведе до безпрецедентни мерки в света на спорта.
Президентът на УЕФА Александер Чеферин неведнъж е подчертавал, че руските национални тимове ще могат да се завърнат на международната сцена едва след приключване на военните действия. Засега обаче, надеждите за руските клубове остават живи, ако политическата обстановка се промени и санкциите бъдат отменени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А защо им
18:25 11.09.2026
2 Kaлпазанин
18:27 11.09.2026
3 мдааааа
18:31 11.09.2026
4 Мнение
1. Моментално изриване на всички фащисани и глобалистически марионетки от ръководствата на цяла Европа!
2. Моментално изриване на античовешките нпо-та, като тези на шорош, които са създадени за да прокарват чужди политики и интереси в съответните държави и съюзи!
3. Моментално подобряване на отношенията с Русия, а и не само! Понеже Европа няма значителни собствени енергийни ресурси, за да бъдат стоките и услугите й конкурентни, са необходими дългосрочни договори и обширен съюз с Русия! Даже Русия трябва да бъде част от ЕС! Тогава и еврото ще скочи доста като цена! И никакви задължителни дигитални валути!
ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ ИСТОРИЯТА ОТ ВСВ, ТОЗИ ПЪТ ЕВРОПА И РУСИЯ ТРЯБВА ДА СА РЪКА ЗА РЪКА!
И ВСЕКИ КОЙТО РАБОТИ ПРОТИВ ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ЗА ОНИЯ ЗАД ОКЕАНА ДЕТО ПРАВЯТ ВОЙНИ И ВИРУСИ, МОМЕНТАЛНО ЗАД РЕШЕТКИТЕ!
18:44 11.09.2026
5 Лондон
Без тези разбойници , в сибирската степ да си организират с Монтолия турнирче:))))
Коментиран от #8
18:46 11.09.2026
6 Чичо
18:52 11.09.2026
7 Плешивия с голямото чело
18:52 11.09.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Лондон":Я, разбойници, пирати, колонизатори....
днес решили да се правят на Света вода ненапита 🤔🤔🤔❗
19:07 11.09.2026
9 Василеску
19:10 11.09.2026