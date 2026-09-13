Ще падне ли 23-годишното проклятие на US Open?

Александър Зверев и Бен Шелтън се изправят един срещу друг в спора за трофея на US Open, като двубоят на препълнения корт Артър Аш ще излъчи нов шампион в мъжкия турнир от Големия шлем. Срещата е насрочена за неделя вечер не преди 21:00 часа българско време, като и двамата тенисисти преследват исторически постижения. Вторият в световната ранглиста Зверев прави най-постоянната си кампания в турнирите от Голямата четворка през 2026 година, след като през юни счупи каръка и триумфира на Ролан Гарос, а месец по-късно игра финал и на Уимбълдън. От другата страна на мрежата 23-годишният Шелтън се опитва да сложи край на 23-годишната пауза без американски шампион при мъжете от Големия шлем.

Настоящият възход на германеца бележи огромен скок в сравнение с началото на миналата година, когато се разплака след третия си пореден загубен финал в Шлема на Australian Open. Първият такъв дойде именно на US Open през 2020 година, когато пропиля аванс от два сета срещу Доминик Тийм. С течение на времето германецът натрупа достатъчно зрялост, за да преосмисли изминатия път.

"Мисля, че много неща се случиха. Играх в много други финали. Изиграх много големи мачове оттогава насам. Тогава бях неопитен. Сега всичко е различно. Напълно сигурен съм, че атмосферата в неделя също ще бъде много, много различна... но нямам търпение за това. Мисля, че ще бъде фантастично усещане да играя финал на препълнен Arthur Ashe, а не пред празни трибуни."

Шелтън обаче ще има зад гърба си подкрепата на по-голямата част от публиката в дебютния си финал от Големия шлем. Младокът демонстрира забележително хладнокръвие по време на целия турнир, акцентът от който бе петсетовата му победа над защитаващия титлата Карлос Алкарас в четвъртфинал, продължил до 03:33 часа през нощта и донесъл му първи успех над играч от топ 3. Той стана едва третият чернокож американец в Откритата ера, класирал се на финал в Шлема след самия Артър Аш и Маливай Уошингтън.

Предизвикателството пред световния номер 9 обаче е огромно, тъй като той изостава с 0:5 в преките двубои срещу Зверев, печелейки само един от общо 11 изиграни сета. Въпреки това Шелтън не крие ентусиазма си преди най-важния мач в кариерата си.

"Играя срещу поставения под номер 1, на финал от Големия шлем, срещу шампион от Шлема, докато се опитвам да спечеля първия си. Има толкова много причини този момент да ми носи удоволствие, а съзнанието, че мога да оставя всичко на корта, да стигна до абсолютния лимит във всяко едно отношение и да видя на какво съм способен, е изключително вълнуваща мисъл."

Опитът определено е на страната на 29-годишния Зверев, който излиза в своя шести мач за трофей в турнирите от Шлема. Въпреки че в първия си кръг бе само на две точки от отпадане, а във втория също трябваше да играе пет сета, оттам нататък той влезе в отличен ритъм и не даде нито сет на съперниците си до финала. Мощният му начален удар и стабилността от основната линия бяха в основата на този ренесанс, а полуфиналът срещу Карен Хачанов бе решен благодарение на два хладнокръвно изиграни тайбрека.

Тактическият план на Шелтън се очаква да бъде максимално експлозивен – агресивно посрещане вътре в корта и бързо скъсяване на разиграванията. Левичарят може да преминава светкавично от защита в атака, но ще трябва да избягва продължителните размени от дъното, където Зверев диктува темпото с голяма прецизност. Германецът от своя страна има за цел да неутрализира първия сервис на американеца и да го постави под постоянно напрежение. Балансът на Зверев на турнирите от Големия шлем през 2026 година от 24 победи и само 2 загуби подчертава неговата доминация, докато пред Шелтън стои златният шанс да повтори постижението на Анди Родик от 2003 година и да зарадва американската публика с домашен триумф.