Божидар Саръбоюков официално е №3 на планетата в скока на дължина за 2026 г.

Българският атлет Божидар Саръбоюков изпраща незабравим и безапелационен състезателен сезон, след като официално приключва кампанията за 2026 година като №3 в световната ранглиста на скока на дължина. Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов натрупа актив от 1357 точки, затвърждавайки мястото си сред най-добрите на планетата.

Пред нашия състезател са единствено легендарният грък Милтиадис Тентоглу (1402 т.) и ямаецът Таджей Гейл (1364 т.). Петицата в света допълват Матия Фурлани (Италия, 1352 т.) и Симон Ехамер (Швейцария, 1339 т.).

Рекорди и европейски триумфи

През 2026 година талантът от Харманли записа поредица от исторически постижения:

Европейско първенство в зала (Торун): Завоюван бронзов медал.

Европейско първенство на открито (Бирмингам): Втори бронзов медал от шампионат на Стария континент.

Национален рекорд: Саръбоюков коригира рекорда на България няколко пъти, а най-впечатляващият му опит падна в Пловдив – фантастичните 8.49 метра.

Финал в Диамантената лига и сребро в Будапеща

Саръбоюков записа участия във всички стартове от Диамантената лига, като в Големия финал завърши на престижното четвърто място.

Кулминацията на сезона дойде на Световния шампионат Ultimate в Будапеща, където българският скок сграбчи сребърния медал, оставайки на едва един сантиметър от шампиона Тентоглу.