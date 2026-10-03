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Божидар Саръбоюков официално е №3 на планетата в скока на дължина за 2026 г.
  Тема: Български спортни успехи

Божидар Саръбоюков официално е №3 на планетата в скока на дължина за 2026 г.

3 Октомври, 2026 12:08 508 1

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Финал в Диамантената лига и сребро в Будапеща

Божидар Саръбоюков официално е №3 на планетата в скока на дължина за 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският атлет Божидар Саръбоюков изпраща незабравим и безапелационен състезателен сезон, след като официално приключва кампанията за 2026 година като №3 в световната ранглиста на скока на дължина. Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов натрупа актив от 1357 точки, затвърждавайки мястото си сред най-добрите на планетата.

Пред нашия състезател са единствено легендарният грък Милтиадис Тентоглу (1402 т.) и ямаецът Таджей Гейл (1364 т.). Петицата в света допълват Матия Фурлани (Италия, 1352 т.) и Симон Ехамер (Швейцария, 1339 т.).

Рекорди и европейски триумфи

През 2026 година талантът от Харманли записа поредица от исторически постижения:

  • Европейско първенство в зала (Торун): Завоюван бронзов медал.

  • Европейско първенство на открито (Бирмингам): Втори бронзов медал от шампионат на Стария континент.

  • Национален рекорд: Саръбоюков коригира рекорда на България няколко пъти, а най-впечатляващият му опит падна в Пловдив – фантастичните 8.49 метра.

Финал в Диамантената лига и сребро в Будапеща

Саръбоюков записа участия във всички стартове от Диамантената лига, като в Големия финал завърши на престижното четвърто място.

Кулминацията на сезона дойде на Световния шампионат Ultimate в Будапеща, където българският скок сграбчи сребърния медал, оставайки на едва един сантиметър от шампиона Тентоглу.


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  • 1 сара

    0 0 Отговор
    Браво на Божидар! Успехи и занапред!

    12:17 03.10.2026

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