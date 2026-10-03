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Драма и инфарктни трисетови победи: Алекс де Минор и Андрей Рубльов се срещат на 1/4-финалите в Пекин

Драма и инфарктни трисетови победи: Алекс де Минор и Андрей Рубльов се срещат на 1/4-финалите в Пекин

3 Октомври, 2026 13:35 371 0

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Юбилеен 10-и сблъсък за място на полуфиналите

Драма и инфарктни трисетови победи: Алекс де Минор и Андрей Рубльов се срещат на 1/4-финалите в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният №10 Алекс де Минор (Австралия) и 24-ият в ранглистата Андрей Рубльов (Русия) се класираха за четвъртфиналите на силния тенис турнир на твърди кортове от сериите ATP 500 в Пекин. И двамата трябваше да преминат през изключително тежки трисетови битки, за да си подпечатат билета за следващата фаза.

Поставеният под №5 в схемата Алекс де Минор надделя над 50-ия в света французин Куентен Алис с 3:6, 7:6(5), 7:5 в сблъсък, продължил 2 часа и 49 минути. Ключовият момент дойде във втория сет, когато австралиецът изоставаше с 4:5 точки в тайбрека. Алис се провали и в двете си последващи подавания, а Де Минор се възползва светкавично, изравнявайки сетовете, преди да грабне и третия.

Това бе четвърти мач между двамата и втори за сезона, като австралиецът записа втори пореден успех над този съперник.

В друг интригуващ мач от втория кръг Андрей Рубльов се наложи над сънародника си Роман Сафиулин (№84 в света) с 6:2, 3:6, 6:4 след малко над 2 часа на корта. Това бе втори мач на професионално ниво между двамата руснаци и първа победа за Рубльов.

За място сред най-добрите четирима Рубльов ще се изправи именно срещу Алекс де Минор. Предстоящият мач ще бъде юбилейният 10-и между двамата и първи за 2026 година. В досегашното съперничество Рубльов води с 5:4 победи и се намира в серия от два поредни успеха срещу австралиеца.


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