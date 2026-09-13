Илия Груев се завърна на терена с асистенция



Българският национал Илия Груев се завърна на терена след лечение на контузия в коляното, което продължи над 4 месеца. Халфът взе участие в мача на отбора на Лийдс до 21 години в гостуването на Мидълзбро, завършило 4:4.

Полузащитникът остана на терена до 85-ата минута. Груев дори даде асистенция за гола на Фреди Лейн в 73-ата минута.

Очаква се съвсем скоро Илия Груев да се завърне в игра и за първия отбор на йоркшърци.