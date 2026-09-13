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Илия Груев се завърна на терена с асистенция

Илия Груев се завърна на терена с асистенция

13 Септември, 2026 16:59 565 0

  • илия груев-
  • контузия-
  • лийдс-
  • футбол

Полузащитникът остана на терена до 85-ата минута

Илия Груев се завърна на терена с асистенция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


Българският национал Илия Груев се завърна на терена след лечение на контузия в коляното, което продължи над 4 месеца. Халфът взе участие в мача на отбора на Лийдс до 21 години в гостуването на Мидълзбро, завършило 4:4.

Полузащитникът остана на терена до 85-ата минута. Груев дори даде асистенция за гола на Фреди Лейн в 73-ата минута.

Очаква се съвсем скоро Илия Груев да се завърне в игра и за първия отбор на йоркшърци.


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