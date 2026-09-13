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Съперник на Левски с трета загуба в Нидерландия

Съперник на Левски с трета загуба в Нидерландия

13 Септември, 2026 19:29 246 0

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НЕК Ниймеген загуби гостуването си на Камбюр с 0:3 в мач от шестия кръг на Ередивизи

Съперник на Левски с трета загуба в Нидерландия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нидерландският НЕК Ниймеген, който е един от съперниците на Левски в oсновната фаза на Лига Европа, загуби гостуването си на Камбюр с 0:3 в мач от шестия кръг на Ередивизи. Головете вкараха Илиес Амаш (21, 54) и Иван Хенстра (90+3).

В НЕК Ниймеген контузия след почивката получи турският нападател Емре Мор, който трябваше да бъде принудително заменен от Кевин Керс. Съперникът на Левски е на десето място във временното класиране със 7 точки от шест мача - 2 победи, едно равенство и 3 загуби.

Левски гостува на НЕК във втория кръг на основната фаза на Лига Европа на 15 октомври - след паузата за националните отбори.


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