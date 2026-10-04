Банани или портокали: кой плод помага на кръвното?

Бананът съдържа повече калий от портокала в една стандартна порция, но няма научно основание да бъде обявен за категоричен победител в борбата с високото кръвно налягане. Данните на Националния институт по здравеопазване на САЩ и препоръките на Американската кардиологична асоциация поставят акцент върху общия хранителен режим, ограничаването на натрия и редовния прием на плодове и зеленчуци, а не върху един конкретен плод.

Бананът има предимство по съдържание на калий

Според данни от базата FoodData Central на Министерството на земеделието на САЩ един среден банан с тегло около 118 грама съдържа приблизително 422 милиграма калий. При среден портокал с тегло около 131 грама количеството е около 237 милиграма. Стойностите могат да се различават в зависимост от размера, сорта и начина на изчисление на порцията.

Калият е минерал, който участва в поддържането на нормалната функция на нервите, мускулите, сърцето и бъбреците. По-високият му прием може да подпомогне контрола на кръвното налягане, тъй като улеснява изхвърлянето на част от излишния натрий с урината и подпомага отпускането на стените на кръвоносните съдове.

Портокалът също има място в менюто

„Калият може да намали ефектите на натрия“, посочва Американската кардиологична асоциация.

Портокалите не са лишени от значение за сърдечносъдовото здраве. Те осигуряват калий, фибри и витамин C и могат да бъдат част от режим, богат на плодове и зеленчуци. Американската кардиологична асоциация препоръчва именно такъв тип хранене, наред с пълнозърнести храни, нискомаслени млечни продукти, риба, ядки и бобови храни.

Наличните данни не доказват, че бананите понижават кръвното налягане по-бързо от портокалите или че включването им в овесена каша или смути гарантира траен резултат само за един месец. Ползата зависи от целия режим, включително количеството сол, телесното тегло, физическата активност и назначеното лечение, когато такова е необходимо.

Кога калият може да бъде проблем

Увеличаването на калия чрез храна не е подходящо за всеки без предварителна оценка. Националният институт по здравеопазване предупреждава, че хората с нарушена бъбречна функция и пациентите, приемащи определени лекарства, могат да натрупат прекалено много калий в организма. В тези случаи промени в менюто и употребата на заместители на солта трябва да бъдат обсъдени с медицински специалист.

Практичният извод е, че бананът има предимство по съдържание на калий, но нито той, нито портокалът е самостоятелно средство за лечение на хипертония. По-важен е устойчивият хранителен режим с повече плодове и зеленчуци и по-малко натрий.

Източник: heart.org