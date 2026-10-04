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Банани или портокали: кой плод помага на кръвното?

Банани или портокали: кой плод помага на кръвното?

4 Октомври, 2026 11:06 788 12

  • високо кръвно-
  • банани-
  • портокали-
  • калий

Бананът съдържа повече калий в една стандартна порция, но експертите не определят един плод като универсално средство срещу хипертонията

Банани или портокали: кой плод помага на кръвното? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бананът съдържа повече калий от портокала в една стандартна порция, но няма научно основание да бъде обявен за категоричен победител в борбата с високото кръвно налягане. Данните на Националния институт по здравеопазване на САЩ и препоръките на Американската кардиологична асоциация поставят акцент върху общия хранителен режим, ограничаването на натрия и редовния прием на плодове и зеленчуци, а не върху един конкретен плод.

Бананът има предимство по съдържание на калий

Според данни от базата FoodData Central на Министерството на земеделието на САЩ един среден банан с тегло около 118 грама съдържа приблизително 422 милиграма калий. При среден портокал с тегло около 131 грама количеството е около 237 милиграма. Стойностите могат да се различават в зависимост от размера, сорта и начина на изчисление на порцията.

Калият е минерал, който участва в поддържането на нормалната функция на нервите, мускулите, сърцето и бъбреците. По-високият му прием може да подпомогне контрола на кръвното налягане, тъй като улеснява изхвърлянето на част от излишния натрий с урината и подпомага отпускането на стените на кръвоносните съдове.

„Калият може да намали ефектите на натрия“, посочва Американската кардиологична асоциация.

Портокалът също има място в менюто

Портокалите не са лишени от значение за сърдечносъдовото здраве. Те осигуряват калий, фибри и витамин C и могат да бъдат част от режим, богат на плодове и зеленчуци. Американската кардиологична асоциация препоръчва именно такъв тип хранене, наред с пълнозърнести храни, нискомаслени млечни продукти, риба, ядки и бобови храни.

Наличните данни не доказват, че бананите понижават кръвното налягане по-бързо от портокалите или че включването им в овесена каша или смути гарантира траен резултат само за един месец. Ползата зависи от целия режим, включително количеството сол, телесното тегло, физическата активност и назначеното лечение, когато такова е необходимо.

Кога калият може да бъде проблем

Увеличаването на калия чрез храна не е подходящо за всеки без предварителна оценка. Националният институт по здравеопазване предупреждава, че хората с нарушена бъбречна функция и пациентите, приемащи определени лекарства, могат да натрупат прекалено много калий в организма. В тези случаи промени в менюто и употребата на заместители на солта трябва да бъдат обсъдени с медицински специалист.

Практичният извод е, че бананът има предимство по съдържание на калий, но нито той, нито портокалът е самостоятелно средство за лечение на хипертония. По-важен е устойчивият хранителен режим с повече плодове и зеленчуци и по-малко натрий.

Източник: heart.org


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    8 2 Отговор
    Бананът разнася демокрация. Портокалът не може.

    Коментиран от #11

    11:11 04.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    ПРИ НАС БАНАНИТЕ СА 40 ЕВРОЦЕНТА
    А ПОРТОКАЛИТЕ 1.20 ЕВРО
    И ПАК НЕ ГИ ЯДЕМ ;)

    11:13 04.10.2026

  • 3 Един мъж

    4 2 Отговор
    Ами....... различно!!!
    На жените най много им помагат бананите!
    На мъжете най много помагат прасковите!
    Портокалите - докато си почивате след свалянето на кръвното!

    11:15 04.10.2026

  • 4 Хипертоник

    4 1 Отговор
    Сега разбрах, защо мряхме при соца.....нямаше банани и портокали!
    Сега ядем фуражни плодове и зеленчуци, старо месо от испански фризери и сме здрави като бикове!

    11:21 04.10.2026

  • 5 Гост

    0 1 Отговор
    ПИТАЙТЕ АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯТ ДЕН,ТЕ НАЙ МНОГО ГИ РАЗБИРАТ ТИЯ РАБОТИ,САМО ТЕ МОГАТ ДА СИ ПОЗВОЛЯТ ТИЯ ГЛЕЗОТИИ!

    11:23 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Устата

    4 1 Отговор
    Банан с две мандарини.

    11:29 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хааххх

    3 0 Отговор
    Ние избрахме банана като цивилизационен избор.

    11:49 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Отзад ?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Ли ?

    ---------- ?

    Коментиран от #12

    11:54 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.