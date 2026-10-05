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Черна гора остава в Киев въпреки руските заплахи
  Тема: Украйна

Черна гора остава в Киев въпреки руските заплахи

5 Октомври, 2026 04:09 494 0

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  • украйна

Посолството на страната ще продължи работа в украинската столица. Подгорица се присъедини към общата позиция на дипломатическите мисии.

Черна гора остава в Киев въпреки руските заплахи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посолството на Черна гора в Киев ще продължи да работи въпреки руските заплахи, съобщи Министерството на външните работи на страната, цитирано от агенция МИНА. Подгорица се е присъединила към съвместната позиция на дипломатическите мисии в украинската столица.

Черногорското външно министерство заяви, че изразява безпокойство от заплахата на руското външно министерство срещу дипломати и чуждестранни граждани в Украйна. Черна гора е кандидатка за членство в Европейския съюз.

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„Русия е обвързана с Виенската конвенция и международното хуманитарно законодателство. За каквато и да е причинена вреда единствена отговорна ще бъде Русия. Ние оставаме в Киев“, заяви черногорското външно министерство.

По-рано посланикът на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова заяви, че посолствата на всички държави членки ще продължат да работят в Киев въпреки руските предупреждения.

Ден по-рано Русия отново призова дипломатите и чуждестранните граждани, намиращи се в украинската столица, да я напуснат. Москва предупреди, че въоръжените ѝ сили ще продължат да нанасят „масирани ответни удари“ по военни цели в Киев и в други части на Украйна.

Източници: БТА, МИНА


Черна Гора
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