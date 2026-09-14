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Сасуоло удари Ювентус в луд мач на "Мапей Стейдиъм"

Сасуоло удари Ювентус в луд мач на "Мапей Стейдиъм"

14 Септември, 2026 07:59 749 0

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Двата отбора са с по 7 точки в средата на класирането

Сасуоло удари Ювентус в луд мач на "Мапей Стейдиъм" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сасуоло победи Ювентус с 3:2 в мач от 4-ия кръг на Серия А. Двата отбора изиграха страхотен двубой на "Мапей Стейдиъм", който завърши с луда драма. Всички голове в мача паднаха през втората част. В 65-ата минута Себастиано Еспозито откри резултата, а в 82-ата Едон Жегрова изравни. В 89-ата минута Киърън Боуи отново изведе домакините напред, но веднага след това Жегрова вкара втория си гол в мача. В герой за "неровердите" се превърна Василие Аджич, който вкара в последните секунди, наказвайки бившия си отбор.

Двата отбора са с по 7 точки в средата на класирането.

Сасуоло удари Ювентус в луд мач на "Мапей Стейдиъм"

В началото на мача удар на Николас Гонсалес срещна гредата, след което излезе в аут. В 33-ата минута удар на Тюн Копмайнерс затрудни вратаря на домакините, който все пак се справи. Домакините отговориха с опасно включване на Джош Дойг минута по-късно, който стреля в близкия ъгъл, но не намери целта. Малко след това шут на Еспозито профуча над вратата.

В началото на втората част Берарди принуди Викарио да прави спасяване. Последваха удари на Нико Гонсалес и Алайбегович, с които вратарят на "неровердите" Мурич се справи.

Сасуоло обаче нанесе своя удар в 66-ата минута. Неманя Матич с перфектен пас в коридор изведе Себастиано Еспозито очи в очи с Викарио и нападателят хладнокръвно реализира за 1:0.

Сасуоло удари Ювентус в луд мач на "Мапей Стейдиъм"

Четвърт час преди края гол на "неровердите" беше отменен заради засада. В 82-ата минута Ювентус изравни. Едон Жегрова се възползва от лошо излизане на вратаря и прати топката в мрежата за 1:1.

В 84-тата минута гостите бяха на косъм от пълен обрат. Алайбегович проби и стреля от труден ъгъл и само добрата намеса на Мурич опази резултата непроменен. От последвалия корнер Волтемаде направи огромен пропуск.

В 89-ата минута Сасуоло отново излезе напред в резултата. Дарил Бакола намери Киърън Боуи и шотландецът се разписа от удобна позиция.

В първата минута от добавеното време Юве изравни. Автор на гола отново стана Едон Жегрова с шут извън наказателното поле.

Домакините стигнаха до успеха с гол в петата минута на продължението. Точен за успеха беше бившият футболист на Ювентус Василие Аджич. Черногорецът се разписа след подаване на Арман Лауриенти.


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