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България ще търси задължителна победа срещу Израел

България ще търси задължителна победа срещу Израел

14 Септември, 2026 08:29 849 10

  • волейбол-
  • спорт-
  • българия-
  • израел-
  • евроволей 2026

Битката, която е от изключително голямо значение за тима ни, е от 19:00 часа

България ще търси задължителна победа срещу Израел - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният отбор по волейбол на България излиза тази вечер в четвъртия си мач на Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин. Играчите на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще се изправят срещу Израел в среща от Група В в София.

Битката, която е от изключително голямо значение за тима ни, е от 19:00 часа.

В актива си тимът ни има две победи и една загуба. След успехите над Северна Македония и Португалия с по 3:0, "лъвовете" допуснаха загуба от Украйна с 1:3 гейма в събота вечер.

Израел стартира участието си на Европейското първенство с поражения от Украйна (1:3) и Полша (0:3). Впоследствие те постигнаха и изключително драматичен успех с 3:2 гейма над Португалия.

Преди тази среща, българският национален отбор е на трета позиция в групата с актив от две победи и едно поражение. Израел, от своя страна, заема четвърто място.

След сблъсъка с Израел, на българския тим предстои още един изключително важен мач от груповата фаза - срещу безспорния фаворит и актуален носител на европейската титла Полша в сряда, 16 септември.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    7 2 Отговор
    Нашите ако бият Израел, ще ги обвинят ли в антисемитизъм? Или дори по-лошо?
    Не ми трийте мнението моля - аз много обичам всички народи, и особено много някои , които са по-така ....

    08:33 14.09.2026

  • 2 волейбол и политиката

    8 3 Отговор
    щом обрулена и във война украйна ни унижи,смятайте сега как мунчовци ще ни вдигнат националното самочуствие,като тпия народ си избере и йотова,и бетонира мафията бкп-дс във власта!

    Коментиран от #8

    08:36 14.09.2026

  • 3 защо бе

    6 2 Отговор
    на всички снимки са зяпнали като гладни гарджета (може и гаджета)?

    08:42 14.09.2026

  • 4 Победата

    10 3 Отговор
    зависи от политиката! Вчера паднаха защото така поиска Брюксел! За днес ще реши САЩ! Колониалното правителство няма думата - спортистите също...

    08:43 14.09.2026

  • 5 хъхъ

    11 3 Отговор
    Не е политически коректно да побеждаваме Украйна и Израел.

    08:43 14.09.2026

  • 6 Мда

    7 2 Отговор
    Дали мошетата ще ни позволят? Като гледам всички в синагогата ходят да се кланят, а за тях ни сме тор, според писанията

    08:45 14.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    След цирка срещу Украйна вече няма да ги гледам.

    08:46 14.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Победа

    0 0 Отговор
    срещу юдейте, може да се разгледа, като акт на нападение. Добре е да се посъветваме с посолството на юдея преди мача.

    09:15 14.09.2026

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