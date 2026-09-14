България ще търси задължителна победа срещу Израел

Националният отбор по волейбол на България излиза тази вечер в четвъртия си мач на Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин. Играчите на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще се изправят срещу Израел в среща от Група В в София.

Битката, която е от изключително голямо значение за тима ни, е от 19:00 часа.

В актива си тимът ни има две победи и една загуба. След успехите над Северна Македония и Португалия с по 3:0, "лъвовете" допуснаха загуба от Украйна с 1:3 гейма в събота вечер.

Израел стартира участието си на Европейското първенство с поражения от Украйна (1:3) и Полша (0:3). Впоследствие те постигнаха и изключително драматичен успех с 3:2 гейма над Португалия.

Преди тази среща, българският национален отбор е на трета позиция в групата с актив от две победи и едно поражение. Израел, от своя страна, заема четвърто място.

След сблъсъка с Израел, на българския тим предстои още един изключително важен мач от груповата фаза - срещу безспорния фаворит и актуален носител на европейската титла Полша в сряда, 16 септември.