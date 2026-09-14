България ще търси задължителна победа срещу Израел

Националният отбор по волейбол на България излиза тази вечер в четвъртия си мач на Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин. Играчите на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще се изправят срещу Израел в среща от Група В в София.
Битката, която е от изключително голямо значение за тима ни, е от 19:00 часа.
В актива си тимът ни има две победи и една загуба. След успехите над Северна Македония и Португалия с по 3:0, "лъвовете" допуснаха загуба от Украйна с 1:3 гейма в събота вечер.
Израел стартира участието си на Европейското първенство с поражения от Украйна (1:3) и Полша (0:3). Впоследствие те постигнаха и изключително драматичен успех с 3:2 гейма над Португалия.
Преди тази среща, българският национален отбор е на трета позиция в групата с актив от две победи и едно поражение. Израел, от своя страна, заема четвърто място.
След сблъсъка с Израел, на българския тим предстои още един изключително важен мач от груповата фаза - срещу безспорния фаворит и актуален носител на европейската титла Полша в сряда, 16 септември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Не ми трийте мнението моля - аз много обичам всички народи, и особено много някои , които са по-така ....
08:33 14.09.2026
2 волейбол и политиката
Коментиран от #8
08:36 14.09.2026
3 защо бе
08:42 14.09.2026
4 Победата
08:43 14.09.2026
5 хъхъ
08:43 14.09.2026
6 Мда
08:45 14.09.2026
7 Последния Софиянец
08:46 14.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Победа
09:15 14.09.2026