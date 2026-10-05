"Аватар" отстъпи: "Отмъстителите: Краят" вече е най-касовият филм в историята

„Отмъстителите: Краят“ е най-касовият филм в историята на световния боксофис. Супергеройският хит на Marvel от 2019 г. изпревари „Аватар“ след новото си разпространение по кината, съобщава Variety.

След преиздаването от Disney приходите на „Отмъстителите: Краят“ достигнаха 2,925 млрд. долара в световен мащаб. Така филмът отново зае първото място, макар и с минимална преднина пред „Аватар“ на режисьора Джеймс Камерън, който е натрупал 2,923 млрд. долара след пет отделни завръщания по кината.

Двата блокбъстъра си разменят лидерската позиция от години. „Аватар“, излязъл през 2009 г., остана най-касовият филм в историята в продължение на десетилетие. През 2019 г. „Отмъстителите: Краят“ подобри рекорда още при първоначалното си разпространение. През 2021 г. „Аватар“ отново излезе по кината и си върна първата позиция. Сега супергероите на Marvel отново изпреварват фантастичния епос на Джеймс Камерън.

Независимо кой от двата филма е начело, големият победител остава Disney. „Аватар“ първоначално беше разпространяван от 20th Century Fox, чиито филмови активи станаха собственост на Disney след придобиването на компанията през 2019 г.

Disney стои зад седем от десетте най-касови филма в историята. Сред тях са още „Аватар: Природата на водата“ с 2,33 млрд. долара, „Титаник“ с 2,26 млрд. долара и „Отмъстителите: Война без край“ с 2,05 млрд. долара приходи.

„Отмъстителите: Краят“ подготвя публиката за „Отмъстителите: Възходът на д-р Дуум“

Disney и Marvel върнаха „Отмъстителите: Краят“ по кината и като част от подготовката за „Отмъстителите: Възходът на д-р Дуум“, чиято премиера е планирана за декември.

Самото преиздаване на „Отмъстителите: Краят“ вече е донесло над 126 млн. долара в световния боксофис, а силният интерес се приема като положителен сигнал за следващия голям филм на Marvel.

„Отмъстителите: Краят“ се превърна във феномен през 2019 г., защото завърши сюжетна линия, развивана в 21 филма на Marvel в продължение на повече от десетилетие. В продукцията се събраха някои от най-разпознаваемите актьори във франчайза, сред които Робърт Дауни Джуниър като Железния човек, Крис Евънс като Капитан Америка, Скарлет Йохансон като Черната вдовица, Том Холанд като Спайдър-Мен, покойният Чадуик Боузман като Черната пантера и Антъни Маки като Сам Уилсън.

След период на неравномерни резултати след пандемията Marvel отново залага на мащабно събиране на супергерои в „Отмъстителите: Възходът на д-р Дуум“. Режисурата е поверена на Антъни Русо и Джо Русо, които стоят и зад „Отмъстителите: Краят“.

„Отмъстителите: Възходът на д-р Дуум“ ще бъде 39-ият филм в киновселената на Marvel и се очаква да бъде сред най-големите холивудски премиери на годината.

Междувременно успехът на „Спайдър-мен: Нов ден“, чиито световни приходи според Variety вече надхвърлят 2,5 млрд. долара, е увеличил общия боксофис на филмите от Marvel Cinematic Universe до приблизително 35,07 млрд. долара. Това затвърждава MCU като най-комерсиално успешния филмов франчайз в историята.