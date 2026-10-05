Нов студентски кампус отвори врати в Студентски град

Нов студентски кампус беше открит в столичния квартал „Студентски град“. Той включва блокове 24 и 25 на Университета за национално и световно стопанство и Медицинския университет – София. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, а стойността му надхвърля 2 млн. евро.

На официалната церемония присъстваха министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, главният секретар на Медицинския университет – София доц. Видин Кирков, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ Иван Попов и кметът на район „Студентски“ Петко Горанов.

Сред гостите бяха още заместник-ректорът на УНСС доц. Драгомир Стефанов и председателят на Студентския съвет на УНСС Калоян Стефанов.

Кампусът трябва да създава академична общност

„С тези кампуси действително се връща една нормална академична среда“, заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. По думите му новият обект е третият кампус, който завършва цикъла, предвиден в Плана за възстановяване и устойчивост.

Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров постави акцент върху влиянието на средата върху формирането на студентите. „Не можем да учим студентите да бъдат добри лидери“, каза той и определи като важно пространството да бъде едновременно функционално и естетично.

Главният секретар на Медицинския университет – София доц. Видин Кирков посочи, че съвместният проект подобрява социално-битовите условия за студентите. Той свърза жилищната среда със социалните фактори, които влияят върху здравето, и с подготовката на бъдещи здравни кадри.

Идеята е започнала през 2023 г.

Ръководителят на проекта и заместник-ректор на УНСС проф. Цветана Стоянова съобщи, че идеята за изграждането на кампуса е започнала през 2023 г. Реализацията е била затруднена от забавяне на подробния устройствен план, обжалвания и инфраструктура, която не е била отразена в документите.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ Иван Попов определи проекта като част от по-широките усилия за развитие на висшето образование с европейско финансиране. Кметът на район „Студентски“ Петко Горанов заяви, че кампусът е резултат от взаимодействието между институциите.

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