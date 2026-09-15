Том Холанд влезе в историята: Стана най-печелившият актьор в киното

Том Холанд официално се изкачи до върха на класацията на най-касовите актьори в историята на киното. Британската звезда е натрупала впечатляващите над 15,5 млрд. долара световни приходи от филмите, в които е участвала, като основният двигател на рекорда са последните му два големи проекта – „Одисеята“ на Кристофър Нолан и „Spider-Man: Brand New Day“, пише marica.bg.

Само на 30 години Холанд успя да изпревари досегашните лидери в престижната класация. Огромният успех на новия „Спайдърмен“ се оказа решаващ за изкачването му до първата позиция. Филмът вече е натрупал около 2,4 млрд. долара в световния боксофис и се превърна в третото най-касово заглавие в историята на киното, след „Аватар“ и „Отмъстителите: Краят“.

Другият голям филм на Холанд от 2026 г. – „Одисеята“ на Кристофър Нолан, също се оказа огромен хит. Лентата, в която актьорът играе Телемах, вече е преминала границата от 1,6 млрд. долара приходи в световен мащаб.

Така само двата филма, излезли през това лято, донесоха на Холанд колосални приходи и го превърнаха в най-успешната звезда по отношение на общия боксофис на филмографията му.

„Спайдърмен“ промени кариерата му

Голяма част от успеха на Том Холанд е свързана с ролята му на Питър Паркър. Британецът се превърна в един от най-разпознаваемите актьори в Marvel, като вече е единственият изпълнител, изиграл главната роля в четири самостоятелни игрални филма за Спайдърмен.

Пътят му към огромните хонорари също е впечатляващ. За „Spider-Man: Homecoming“ Холанд получава около 500 000 долара, за „Spider-Man: Far From Home“ – около 4 млн. долара, а за „Spider-Man: No Way Home“ възнаграждението му достига 10 млн. долара.

За последния филм от поредицата разликата вече е огромна. Според информация на TheWrap актьорът е получил поне 20 млн. долара предварително, като благодарение на договорените бонуси и проценти от приходите общото му възнаграждение може да надхвърли 100 млн. долара.

Успехът на „Spider-Man: Brand New Day“ се оказва още по-впечатляващ на фона на факта, че интересът към супергеройските филми през последните години претърпя сериозен спад. Въпреки това продукцията с Холанд и Зендая се превърна в един от най-големите хитове на 2026 г.

Холанд задмина големи имена

Изкачването на Том Холанд до върха го поставя пред редица утвърдени холивудски звезди. До този момент в челните позиции бяха имена като Зоуи Салдана, Скарлет Йохансон и други актьори, участвали в множество касови продукции.

Само преди няколко седмици Холанд вече беше изпреварил Крис Прат и се беше превърнал в най-касовия актьор сред мъжете, като тогава се нареждаше трети сред всички изпълнители. Последвалият успех на „Spider-Man: Brand New Day“ обаче го изведе на върха.

Рекордът може да продължи да се променя, тъй като и други големи продукции с участието на Холанд предстоят. Междувременно „Spider-Man: Brand New Day“ все още носи приходи от кинопрожекциите, което означава, че крайната му боксофис сума може да бъде още по-висока.

За Холанд 2026 г. се превърна в повратна точка – две големи премиери, милиарди долари приходи и място начело на една от най-престижните класации в Холивуд.

Източник: www.marica.bg