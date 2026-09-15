Алекс Николов към феновете: Евала на българската публика, така ви искаме - лоши

Звездата на нашия волейболен отбор - Алекс Николов, критикува играчите на Израел след победата с 3:1 на България. Тя класира "трикольорите" за осминафиналите на Европейското по волейбол.

“Жалко, че дадохме и един гейм на тези състезатели, които посмяха, да не казвам гаврят, но подразваха ни и то доста очевидно. Смятам, че показахме защо това не може да се прави, особено в тази зала”, започна Николов.

“Поредна съдийска грешка, която ощетява пряко Мони Николов, който на всяка пусната му се свири носена, независимо как я направи. После имаше играчи от другия отбор на мрежата, които започнаха да се правят на интересни. Да говорят през мрежата, даже и да викат, което на нас ни подейства добре, така че съм благодарен, че се случи тази ситуация. Не знам дали е тенденциозно, или не. Аз не смятам, че са носени топки”, коментира синът на Владимир Николов.

“Не искам да казвам, че ни ядоса, а че ни запали, даде една изкуствена енергия на отбора, която липсваше в игрището. Успяхме да покажем по-добра игра, по-сърцата игра, което трябваше от началото на мача, недопустимо е да се излиза така, както излязохме срещу Израел. След ситуацията успяхме да покажем едно лице на България, което не беше виждано досега на Европейското. Запалихме се и обещавам, че нашият отбор ще излезе поне толкова добре, ако не и по-добре”, сподели той.

"Вече нямаме право на грешки. Оттук нататък всеки мач е елиминационен, включително и този в групата. Сега започва да става сериозно", добави Николов.

"Те бяха, да не казвам 100, но 85% от причината ние да се запалим като отбор. Едно голямо евала на българската публика. Така ви искаме - лоши", завърши звездата.