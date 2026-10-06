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Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: Живеем в предвоенен период (ВИДЕО)

Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: Живеем в предвоенен период (ВИДЕО)

6 Октомври, 2026 14:38 1 057 23

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  • деполитазация

Разочарованието от демокрацията и деполитизацията на обществото са тревожни, смята историкът

Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: Живеем в предвоенен период (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

През деветдесетте години имаше остра политизация, защото тогава имаше 90% участие в първите демократични избори, а сега виждаме, че редовно са под 50%. Последните избори през април месец пък предизвикаха по-голям интерес, но това се дължеше на по-големите очаквания, прекалено големите очаквания. Но сега ситуацията е различна и на преден план излиза тази деполитизация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ историкът проф. Искра Баева.

„Една голяма част от българите днес изобщо не са наясно за какво става дума. Това си пролича при пренасянето на костите на цар Самуил, когато се очакваше огромно количество хора, имаше безплатни влакове, всичко беше подготвено, а всъщност не само че не дойдоха толкова много хора, а хората, които дойдоха с влаковете, не знаеха за събитието“, каза още проф. Баева.

По думите ѝ това е знак за тревожна промяна в българското общество. „За мен това означава, че голяма част от българите не се интересуват нито от телевизия, нито от радио и това според мен е плашещо и тревожно. Ако гледаме по-дългите процеси и ако сравним какво беше преди тридесет и няколко години, това означава, че има разочарование от демокрацията“, коментира историкът.

„Тези големи надежди, този ентусиазъм от деветдесетте години, той беше от всички страни. А днес имаме това разочарование, което кара хората да се дистанцират от всичко. Тревогата сега е още по-голяма заради международната ситуация и опасността Европа да бъде въвлечена във война. И това става във време, когато историята на България, на Европа, а дори и на света е поставена на карта. Няма как да си затваряме очите не само за войните, които се развиват недалеч от нас, но и за продължаващата милитаризация на Европейския съюз, на целия свят“, заяви още тя.

„Историята показва, че когато се произвеждат все повече оръжия, опасността тези оръжия да гръмнат става все по-голяма. Онзи древноримски израз – „Когато искаш мир, готви се за война“ – важи за кратки периоди от време, а ние като че ли сега живеем в предвоенен период. Има голяма опасност Европа да се окаже във война и тази перспектива е ужасяваща. Аз се надявам тя да не се реализира, но такава опасност съществува. И точно в този момент българското общество не желае по никакъв начин да се ангажира с политическите процеси, а това е тревожно“, подчерта историкът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    16 8 Отговор
    Мунчо каза ли чий са дроновете ?

    Коментиран от #4

    14:41 06.10.2026

  • 3 Софето

    8 10 Отговор
    Червена кукумявка бае ли бае

    14:42 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тая се е омотала

    8 5 Отговор
    От 10 години е предвоенен.

    14:43 06.10.2026

  • 6 Пич

    6 6 Отговор
    Аре и тая...!!!
    Или откачиха масово, или върви нарочно облъчване, че войната е неизбежна, и ето я Е - вече се показва на завоя...

    14:44 06.10.2026

  • 7 Сатана Z

    10 5 Отговор
    Смяната на обществено-икономическите отношения в обществото винаги идват след големи конфликти.Гответе се за такива след като 37 години дърпахте дявола за опашката.

    Коментиран от #23

    14:44 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сега Вече !

    8 2 Отговор
    Изградихме !

    Демакрацията !

    Държавата Свободно !

    Ни Бърка В Джоба !

    И Ние !

    Нищо Не Можем !

    Да И Направим !

    И Съда !

    И Прокуратурата !

    Са В Нейне Ръце !

    Закон Няма !

    Конституция !

    Също !

    14:48 06.10.2026

  • 10 Трай си баевче,

    3 6 Отговор
    стара си да се напрягаш

    14:49 06.10.2026

  • 11 ГУУУУРКАТА професорка!!!

    3 4 Отговор
    ЗАЬО БАЕВА явно не е наясно с елементарни неща и по-конкретно, че у нас няма “разочарование от демокрацията”, щото такава просто няма, а има разочарование от политическия елит и начините на управление. Иначе хората отдавна да са почнали да търсят начин за миграция към Северна Корея и Русия, а не към Швейцария, Германия и т.н. Впрочем..щкаквито ни професорите, такова ни и образованието!

    14:50 06.10.2026

  • 12 Кой ?

    2 2 Отговор
    От !

    Кой !

    По -Голям !

    Професор !

    В Тая Държгава !

    Жалко !

    Че Са Ни Толкова !

    Прости !

    Професорите !

    14:51 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 865268042278

    3 1 Отговор
    Със забулени жени е пълно наоколо които не са туристи. Снимат всичко на поразия. В страната от години тече украинизация и ислямизация. Тече фаворизиране на трафикантите на мигрантите и на наркотрафикантите и безконтролен внос на странни работници от Азия някои по 40 кола какво толкова работят не ми е ясно. Дано не съм лош пророк но Европа върви към гражданска война.

    14:57 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 така е

    3 2 Отговор
    В България НИКОГА не е дошла Демокрацията. Няма нито едно неопровержимо доказателство че 1989 нещо в България НАИСТИНА се е променило. Фактите сочат точно обратното. Всички бкп потомци набедени за български политици продължават да коленичат пред руския посланник в България и пред руския патриарх.
    Защо тогава плюем по строй, който не сме вкусили? Или така е по-удобно?
    Събудете се.

    Коментиран от #22

    15:02 06.10.2026

  • 19 Ха сега де...

    4 2 Отговор
    Какъв предвоенен период като атакуват вече кораби в наши води и то не по един, а по два? В същото време Радев продължава да се прави на чучело, шикалкави относно произхода на атаките и нямало да задейства член 4 заради дроновете в Черно море. Вече съвсем ни взеха за лакирани канарчета! Кой от Украйна ще тръгне да атакува кораби още в български води, които са на път за украински пристанища?

    15:03 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 руззззНациии

    3 2 Отговор
    Искала е да каже ДСкрацията другарката зайобаева.

    15:19 06.10.2026

  • 22 Туман

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "така е":

    Факт, я вижте руските военни бази нацъфтяли из България, а как грозно ни натикаха миризливата си фалирала рубла за национална валута без дори да ни питат, да не говори пък за отвратителния начин, по който неизбрани от никого руснаци нареждат и се разпореждат със съдбата на страната и децата ни.

    15:26 06.10.2026

  • 23 ти нале го дърпа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    за вожата

    15:58 06.10.2026

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