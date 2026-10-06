Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: Живеем в предвоенен период (ВИДЕО)

През деветдесетте години имаше остра политизация, защото тогава имаше 90% участие в първите демократични избори, а сега виждаме, че редовно са под 50%. Последните избори през април месец пък предизвикаха по-голям интерес, но това се дължеше на по-големите очаквания, прекалено големите очаквания. Но сега ситуацията е различна и на преден план излиза тази деполитизация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ историкът проф. Искра Баева.

„Една голяма част от българите днес изобщо не са наясно за какво става дума. Това си пролича при пренасянето на костите на цар Самуил, когато се очакваше огромно количество хора, имаше безплатни влакове, всичко беше подготвено, а всъщност не само че не дойдоха толкова много хора, а хората, които дойдоха с влаковете, не знаеха за събитието“, каза още проф. Баева.

По думите ѝ това е знак за тревожна промяна в българското общество. „За мен това означава, че голяма част от българите не се интересуват нито от телевизия, нито от радио и това според мен е плашещо и тревожно. Ако гледаме по-дългите процеси и ако сравним какво беше преди тридесет и няколко години, това означава, че има разочарование от демокрацията“, коментира историкът.

„Тези големи надежди, този ентусиазъм от деветдесетте години, той беше от всички страни. А днес имаме това разочарование, което кара хората да се дистанцират от всичко. Тревогата сега е още по-голяма заради международната ситуация и опасността Европа да бъде въвлечена във война. И това става във време, когато историята на България, на Европа, а дори и на света е поставена на карта. Няма как да си затваряме очите не само за войните, които се развиват недалеч от нас, но и за продължаващата милитаризация на Европейския съюз, на целия свят“, заяви още тя.

„Историята показва, че когато се произвеждат все повече оръжия, опасността тези оръжия да гръмнат става все по-голяма. Онзи древноримски израз – „Когато искаш мир, готви се за война“ – важи за кратки периоди от време, а ние като че ли сега живеем в предвоенен период. Има голяма опасност Европа да се окаже във война и тази перспектива е ужасяваща. Аз се надявам тя да не се реализира, но такава опасност съществува. И точно в този момент българското общество не желае по никакъв начин да се ангажира с политическите процеси, а това е тревожно“, подчерта историкът.

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