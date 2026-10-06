Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: Живеем в предвоенен период (ВИДЕО)

През деветдесетте години имаше остра политизация, защото тогава имаше 90% участие в първите демократични избори, а сега виждаме, че редовно са под 50%. Последните избори през април месец пък предизвикаха по-голям интерес, но това се дължеше на по-големите очаквания, прекалено големите очаквания. Но сега ситуацията е различна и на преден план излиза тази деполитизация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ историкът проф. Искра Баева.
„Една голяма част от българите днес изобщо не са наясно за какво става дума. Това си пролича при пренасянето на костите на цар Самуил, когато се очакваше огромно количество хора, имаше безплатни влакове, всичко беше подготвено, а всъщност не само че не дойдоха толкова много хора, а хората, които дойдоха с влаковете, не знаеха за събитието“, каза още проф. Баева.
По думите ѝ това е знак за тревожна промяна в българското общество. „За мен това означава, че голяма част от българите не се интересуват нито от телевизия, нито от радио и това според мен е плашещо и тревожно. Ако гледаме по-дългите процеси и ако сравним какво беше преди тридесет и няколко години, това означава, че има разочарование от демокрацията“, коментира историкът.
„Тези големи надежди, този ентусиазъм от деветдесетте години, той беше от всички страни. А днес имаме това разочарование, което кара хората да се дистанцират от всичко. Тревогата сега е още по-голяма заради международната ситуация и опасността Европа да бъде въвлечена във война. И това става във време, когато историята на България, на Европа, а дори и на света е поставена на карта. Няма как да си затваряме очите не само за войните, които се развиват недалеч от нас, но и за продължаващата милитаризация на Европейския съюз, на целия свят“, заяви още тя.
„Историята показва, че когато се произвеждат все повече оръжия, опасността тези оръжия да гръмнат става все по-голяма. Онзи древноримски израз – „Когато искаш мир, готви се за война“ – важи за кратки периоди от време, а ние като че ли сега живеем в предвоенен период. Има голяма опасност Европа да се окаже във война и тази перспектива е ужасяваща. Аз се надявам тя да не се реализира, но такава опасност съществува. И точно в този момент българското общество не желае по никакъв начин да се ангажира с политическите процеси, а това е тревожно“, подчерта историкът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
Коментиран от #4
14:41 06.10.2026
3 Софето
14:42 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тая се е омотала
14:43 06.10.2026
6 Пич
Или откачиха масово, или върви нарочно облъчване, че войната е неизбежна, и ето я Е - вече се показва на завоя...
14:44 06.10.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #23
14:44 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сега Вече !
Демакрацията !
Държавата Свободно !
Ни Бърка В Джоба !
И Ние !
Нищо Не Можем !
Да И Направим !
И Съда !
И Прокуратурата !
Са В Нейне Ръце !
Закон Няма !
Конституция !
Също !
14:48 06.10.2026
10 Трай си баевче,
14:49 06.10.2026
11 ГУУУУРКАТА професорка!!!
14:50 06.10.2026
12 Кой ?
Кой !
По -Голям !
Професор !
В Тая Държгава !
Жалко !
Че Са Ни Толкова !
Прости !
Професорите !
14:51 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 865268042278
14:57 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 така е
Защо тогава плюем по строй, който не сме вкусили? Или така е по-удобно?
Събудете се.
Коментиран от #22
15:02 06.10.2026
19 Ха сега де...
15:03 06.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 руззззНациии
15:19 06.10.2026
22 Туман
До коментар #18 от "така е":Факт, я вижте руските военни бази нацъфтяли из България, а как грозно ни натикаха миризливата си фалирала рубла за национална валута без дори да ни питат, да не говори пък за отвратителния начин, по който неизбрани от никого руснаци нареждат и се разпореждат със съдбата на страната и децата ни.
15:26 06.10.2026
23 ти нале го дърпа
До коментар #7 от "Сатана Z":за вожата
15:58 06.10.2026