Д-р Георги Петров пред ФАКТИ: Здравната система се изроди, лекарите бяха заставени да работят за норматив (ВИДЕО)

Запознах се с брифинга, който дадоха Министерството на здравеопазването, прокуратурата и МВР за случая с болницата в Пловдив. Наистина някои от нещата са доста притеснителни. Говорим за схема, която работи от 2021 година и, както чух, става въпрос за източването на близо 3 милиона евро през клинични пътеки и фиктивни хоспитализации. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ д-р Георги Петров, депутат от „Прогресивна България“.

„Това е доста тревожна информация и трябва скоро да се запозная в детайли, за да коментирам по-конкретно, но не си спомням скоро да е имало такава акция, която да излезе официално. За да се прибегне до такава сериозна акция, най-вероятно има доста сериозни доказателства за това“, посочи Петров.

Той подчерта, че трябва да се прави ясна разлика между различните форми на нарушения при отчитането на медицинска дейност. „Когато говорим за източване и за клинични пътеки, е много важно да се направи едно ясно разграничение – кога имаме хипердиагностика, кога се преувеличават някои клинични пътеки и кога става въпрос за абсолютно фиктивни пациенти, които изобщо не стъпват в болница, а само по документи лежат. Това е нещо, което е незаконно и престъпно, и не може да оставаме безучастни в разкриването на такива схеми“, заяви депутатът.

Според него проблемите са свързани не само с конкретни случаи, а и с начина, по който през годините е била структурирана системата на здравеопазването. „След 2000-а лекарите бяха заставени в условията да работят за норматив, защото болниците станаха търговски дружества. Говорим за количествен норматив, а не качествен, и беше въпрос на време с годините тази система да се изроди“, каза още Петров.

„В един момент лекарите станаха едни търговци, които трябва да търгуват с брой пациенти, преминали през съответното отделение. Това поставя лекарите в трудна ситуация, когато професионалната етика се сблъсква с икономическите изисквания на системата. Колкото и да се опитваш и да си морален, в един момент ти биваш заставен от директори и началници да приемаш пациенти, защото нямаш достатъчно клинични пътеки, за да могат да се изкарват заплатите, и ти казват: „Или приемай пациенти, колкото се може повече, или няма да вземеш заплата“, каза Петров.

„Информацията, която излезе от прокуратурата, е, че има лекари, които не са искали да участват в такава фиктивна дейност и са получавали по 1000–1500 евро заплата, а други, които са участвали, са взимали по 6–7 хиляди евро. Но това е неофициално, защото не видях доказателства. Ако имаш морал и работиш по принципа на морала, не можеш да си набавиш необходимия доход, за да можеш да имаш някакъв стандарт, да си изкараш заплата“, каза д-р Георги Петров.

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