Янаки Милев достигна втория кръг на клей в Палермо

Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Палермо (Италия). Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

Милев, който премина успешно квалификациите след две победи, се наложи убедително над Иван Гахов от Русия с 6:2, 6:3 за 90 минути игра.

Българинът поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част дръпна с 4:1 и без особени проблеми затвори мача с 6:3.



С този успех Милев заработи 7 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема №619.

Във втория кръг българинът ще се изправи срещу поставения под №8 Бувайсар Гадамаури (Белгия).