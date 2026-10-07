Новини
Спорт »
Тенис »
Янаки Милев достигна втория кръг на клей в Палермо

Янаки Милев достигна втория кръг на клей в Палермо

7 Октомври, 2026 16:47 429 0

  • янаки милев-
  • сингъл-
  • тенис-
  • чалънджър-
  • палермо-
  • италия-
  • русия

Българският тенисист премина успешно квалификациите след две победи

Янаки Милев достигна втория кръг на клей в Палермо - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Палермо (Италия). Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

Милев, който премина успешно квалификациите след две победи, се наложи убедително над Иван Гахов от Русия с 6:2, 6:3 за 90 минути игра.

Българинът поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част дръпна с 4:1 и без особени проблеми затвори мача с 6:3.


С този успех Милев заработи 7 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема №619.

Във втория кръг българинът ще се изправи срещу поставения под №8 Бувайсар Гадамаури (Белгия).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове