Рей Далио: Балонът при изкуствения интелект скоро ще се спука

Пазарът на изкуствения интелект е „класически балон“, който се приближава до момент на спукване, заяви основателят на Bridgewater Associates Рей Далио на конференцията Forbes Global CEO в Сингапур. По думите му рискът се увеличава заради растящите лихви и необходимостта натрупаното богатство да бъде превръщано в налични средства.

„Намираме се в частта от цикъла, която предхожда спукването на балона, но се приближаваме до него. Мисля, че сме близо“, каза Далио.

Инвеститорът посочи, че за финансирането на ИИ се привличат огромни обеми дълг. Според него, ако лихвените проценти продължат да се повишават, разходите по това финансиране ще нараснат и натискът върху компаниите и инвеститорите ще се засили.

Нуждата от налични средства увеличава риска

Далио определи като възможен катализатор и моментa, в който притежателите на активи трябва да продадат част от тях, за да получат пари. Той свърза този риск с данъци върху богатството и други мерки, които могат да превърнат нереализираните печалби в реални продажби.

„Всички казват: „Имам един милиард долара“, но опитайте да ги похарчите. За да използвате тези пари, трябва да продадете богатството си и тогава балонът обикновено се спуква“, заяви Далио.

Предупреждението идва на фона на мащабни инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект. Технологичните гиганти влагат стотици милиарди долари в центрове за данни, чипове и изчислителна мощ, като част от тези разходи се финансират чрез заемни средства. В същото време доходността по облигациите в световен мащаб е достигнала най-високото си равнище от десетилетия, което оскъпява инвестициите.

Ръстът на индексите е концентриран в малко компании

Индексите S&P 500 и Nasdaq 100 са достигнали рекордни стойности през седмицата, но ръстът е концентриран в ограничен брой компании, свързани с изкуствения интелект. Стратези на Bank of America предупредиха, че ниският брой акции, които движат пазара нагоре, е характерен за периоди, в които се формират балони.

Според Bank of America американските технологични акции имат най-високата стойност в индикатора на банката за риск от балон сред наблюдаваните класове активи. Това не е прогноза за конкретна дата на спад, а оценка за нарастваща уязвимост при продължаващо поскъпване на акциите и високите разходи за финансиране.

Отделно McKinsey оценява, че до 2030 г. световните разходи за изграждане на центрове за данни могат да достигнат 7 трилиона долара. Този обем инвестиции би увеличил натиска върху пазара, ако ръстът на производителността и приходите от ИИ не оправдае вложените средства.

Източници: rbc.ru, economictimes.indiatimes.com, finance.yahoo.com