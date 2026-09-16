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Хакери откраднаха личните данни на клиенти на Revolut, представяйки се за италианската полиция

Хакери откраднаха личните данни на клиенти на Revolut, представяйки се за италианската полиция

16 Септември, 2026 12:47 622 8

  • хакери-
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  • лични данни

Твърди се, че искането е било изпратено от официален сертифициран имейл адрес на италианската полиция в Реджо Калабрия

Хакери откраднаха личните данни на клиенти на Revolut, представяйки се за италианската полиция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианската специализирана полицейска служба за борба с киберпрестъпността започна разследване, след като базираната във Великобритания онлайн банка "Револют" сама е съобщила на британските власти, че е предоставила лични данни на свои клиенти на киберпрестъпници, предаде агенция АНСА, цитирана от БТА.

Хакерите са използвали легитимен имейл адрес на италианската полиция, за да изискат информацията от банката.

Според "Файненшъл таймс" на хакерите са били предоставени данни на 680 клиенти, включително паспортни данни, адреси, номера на банкови сметки и записи за транзакции с биткойн.

Твърди се, че искането е било изпратено от официален сертифициран имейл адрес на италианската полиция в Реджо Калабрия.

"Системите на "Револют и средствата на клиентите не са засегнати. След като установихме случая, незабавно блокирахме въпросния адрес и уведомихме съответната държавна институция, както и правоприлагащите органи, органите за защита на личните данни и финансовите регулатори", заяви говорител на банката.

Италианската потребителска асоциация Кодаконс изрази сериозна загриженост от факта, че при измамата е бил използван имейл адрес на италианска институция.

Асоциацията призова компетентните органи да предприемат действия за установяване на мащаба на случая, дали италиански институции са били обект на пробив от страна на киберпрестъпници, както и колко и кои сертифицирани имейл акаунти са били използвани за извършване на кражбата на чувствителни данни.

Британската служба по информацията също разследва пробива в сигурността на данните.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хакер

    3 1 Отговор
    Чакаме цена в Аноним.😎

    12:49 16.09.2026

  • 2 Бижу!

    2 2 Отговор
    В Револют боравят предимно руснаци.
    Отвсякъде ги цакат.
    Само в Грузия им е на сигурно.

    12:50 16.09.2026

  • 3 Украински хакери

    4 2 Отговор
    са получили достъп до сметките на руски олигарси, включително на лондонските адреси на Лавров и Захарова.
    Сега двамата ще трябва да скачат от висок етаж.
    С какво ще се откупят от Путин?

    12:55 16.09.2026

  • 4 Ел Кондор паса

    3 0 Отговор
    В съпорт чата за клиенти са мюсли имена, питам знаят ли български, казват използват преводач. А на роднина, вайбър номер от пак.,ст.н и иска данни от картата на револют , за да я подновят...не им стана номера...

    13:02 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ел Боляро

    1 0 Отговор
    Банките у нас са в мисионерската поза от това, че РЕВОЛЮТ не начислява такси. За 3 години и над 400 плащания нямам и 20€ общо такси. Спестил съм една доста сериозна сума от душманите у нас!

    13:19 16.09.2026

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