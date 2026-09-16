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От „Възраждане“ призоваха да се намали ДДС за горивата

От „Възраждане“ призоваха да се намали ДДС за горивата

16 Септември, 2026 12:34 461 14

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  • дизел-
  • газ

Има възможност да се намали данък добавена стойност за горивата, което няма да се отрази на бюджета, а целта е подпомагане на гражданите и фирмите заради повишаващите се цени на горивата. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Димо Дренчев от парламентарната група на "Възраждане".

От „Възраждане“ призоваха да се намали ДДС за горивата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има възможност да се намали данък добавена стойност за горивата, което няма да се отрази на бюджета, а целта е подпомагане на гражданите и фирмите заради повишаващите се цени на горивата. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Димо Дренчев от парламентарната група на "Възраждане", писа dariknews.bg.

Всяка седмица ще искаме в парламента да бъдат изслушвани отговорните за цените в България фактори, като тази седмица сме внесли искане за изслушване на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), но то беше отхвърлено, добави той.

По думите му е плашещо, че цената на петрола продължава да се повишава. Очакваме от КЗП, от КЗК и от правителството да предприемат някакви мерки - корекция в цената на ДДС за горивата или някакъв тип субсидия за фирмите и за гражданите, като тези мерки трябва да започнат да се обсъждат, тъй като в противен случай до края на годината ще спадне икономическата активност, добави Дренчев.

По-рано от "Демократична България" също предложиха мерки за подпомагане на гражданите заради повишаващите се цени на горивата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какви намаления?

    11 5 Отговор
    Само една тръба директно от Русия до Нефтохим и всичко е 6. Ще се изгради с безплатния труд на депутатите от всички еврастки партии. като приключат строежа ги зазиждаме живи в основите, за да е здрав строежа

    Коментиран от #4, #8

    12:38 16.09.2026

  • 2 Бирникъ

    3 1 Отговор
    Така е добре бюджета се задоволява напълно. По високи цени много по високи приходи.

    12:41 16.09.2026

  • 3 Православен ходжа

    7 2 Отговор
    Горе-долу същото беше и предложението на ДБ, което по стара традиция беше оплюто халкодавите на Костя. Сега остана да прочетем колко гениално и патриотично е предложението на Възраждане. После можем да поканим санитарите.

    Коментиран от #9

    12:46 16.09.2026

  • 4 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "какви намаления?":

    Няма как да се прокара Тръба от Русия до Нефтохима щото ЕС ще ни скъсат Ушите.И понеже по Традиция такива като тебе поставяте каруцата пред коня ще поясня че Първо Възраждане трябва да ни извади от ЕС както обеща и ЧАК ТОГАВА да се захванем с Тръбарството.

    Коментиран от #5

    12:47 16.09.2026

  • 5 Православен ходжа

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Всичко по реда си! Първо трябва да видим дали Радев и Йотова няма да изкарат Възраждане от политиката, а после да чакаме Костадинов да ни изкара от ЕС.

    Коментиран от #10

    12:51 16.09.2026

  • 6 Иван

    3 0 Отговор
    ДДС не защото обикновеният потребител не е равен на транспортни фирми или каращи служебни по милион километра. Едните ще получат милиони облекчения а този който кара 200км на месец нищо. Но да отчетат по някакви пари от данъците или нещо подобно на хората, за да е реална справедлива помощ. Защото предишният път най нуждаещите се просто не успяха да кандидатстват

    12:52 16.09.2026

  • 7 Селянина с колелото

    3 0 Отговор
    И с какво ще помогне намаляването на ДДС. Някакви си 10-15% не решават проблема. Вижте цифрите и си правете изводи:
    1. България: МРЗ 620€, бензин 1,70€/л, дизел 1,95€/л;
    2. Латвия (втората по бедност страна в ЕС след Б-я): МРЗ 780€, бензин 1,80€/л, дизел 1,92€/л;
    3. Румъния (третата по бедност страна в ЕС след Б-я): МРЗ 795€, бензин 1,81€/л, дизел 2,04€/л.

    13:01 16.09.2026

  • 8 Изтървахме влака с рублата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "какви намаления?":

    Защо си мислим, че Русия ще ни продава на цени от преди 5 години?

    Коментиран от #14

    13:02 16.09.2026

  • 9 Минувач

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Православен ходжа":

    Или може би, като предложението за хазарта, а? Това, което сега тези лъжци от ППДБ предлагали, ама нищо, че Възраждане го предлага от 2023 във всеки парламент. Да не говорим и, че точно ППДБ при гласуването срещу хазарта тогава излязоха от зала, а малцината останали от тях не гласуваха или гласуваха въздържал се. Ама сега го предлагат същото, хаххаха!

    13:04 16.09.2026

  • 10 Минувач

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Православен ходжа":

    Те по-скоро ще изкарат жълтопаветниците пп и дб извън парламента, заедно с гроб и дпс. Възраждане в момента е във възход, защото онези 200 000, които се подлъгаха да гласуват за РадеФ го видяха и сега се връщат към Възраждане. РадеФ имаше един шанс да изкара Възраждане от парламента, но не успя. А това му беше наредено!

    Коментиран от #12

    13:06 16.09.2026

  • 11 мнение

    2 0 Отговор
    Намаляването и дори премахване на ДДС няма да доведе до намаляване на цените. Проблемът е да се увеличават доходите.

    13:14 16.09.2026

  • 12 Православен ходжа

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Минувач":

    Това го копирам и го слагам в архива до другото, че Възраждане ще помете Йотова още на първи тур. След президентските избори ще го публикувам, та да се посмеем всички заедно.

    13:18 16.09.2026

  • 13 Българин

    0 0 Отговор
    Напротив господа възрожденци,напротив,горивата трябва да са достъпни само за общественият транспорт,а за личните автомобили не ,по малко движение с тези убийци,по здравословен живот и ,по малко отровни газове и по здрави деца

    13:27 16.09.2026

  • 14 Али Гатор

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Изтървахме влака с рублата":

    Мисля че е реалист и нае че няма начин някой да ни продава петрол на цени от преди 5 години но знае а предполагам че и ти се досещаш че петрола по тръба е по-евтин от петрола докарван с танкери от 6-7 хиляди километра и пътува две седмици . Може би се досещаш че и пи море от Новорусийск до Бургас са някакви си 700-750 километра и се минават с танкери за ден - ден и половина което определено е по- евтино.

    13:28 16.09.2026

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