От „Възраждане“ призоваха да се намали ДДС за горивата

Има възможност да се намали данък добавена стойност за горивата, което няма да се отрази на бюджета, а целта е подпомагане на гражданите и фирмите заради повишаващите се цени на горивата. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Димо Дренчев от парламентарната група на "Възраждане", писа dariknews.bg.
Всяка седмица ще искаме в парламента да бъдат изслушвани отговорните за цените в България фактори, като тази седмица сме внесли искане за изслушване на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), но то беше отхвърлено, добави той.
По думите му е плашещо, че цената на петрола продължава да се повишава. Очакваме от КЗП, от КЗК и от правителството да предприемат някакви мерки - корекция в цената на ДДС за горивата или някакъв тип субсидия за фирмите и за гражданите, като тези мерки трябва да започнат да се обсъждат, тъй като в противен случай до края на годината ще спадне икономическата активност, добави Дренчев.
По-рано от "Демократична България" също предложиха мерки за подпомагане на гражданите заради повишаващите се цени на горивата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 какви намаления?
Коментиран от #4, #8
12:38 16.09.2026
2 Бирникъ
12:41 16.09.2026
3 Православен ходжа
Коментиран от #9
12:46 16.09.2026
4 оня с коня
До коментар #1 от "какви намаления?":Няма как да се прокара Тръба от Русия до Нефтохима щото ЕС ще ни скъсат Ушите.И понеже по Традиция такива като тебе поставяте каруцата пред коня ще поясня че Първо Възраждане трябва да ни извади от ЕС както обеща и ЧАК ТОГАВА да се захванем с Тръбарството.
Коментиран от #5
12:47 16.09.2026
5 Православен ходжа
До коментар #4 от "оня с коня":Всичко по реда си! Първо трябва да видим дали Радев и Йотова няма да изкарат Възраждане от политиката, а после да чакаме Костадинов да ни изкара от ЕС.
Коментиран от #10
12:51 16.09.2026
6 Иван
12:52 16.09.2026
7 Селянина с колелото
1. България: МРЗ 620€, бензин 1,70€/л, дизел 1,95€/л;
2. Латвия (втората по бедност страна в ЕС след Б-я): МРЗ 780€, бензин 1,80€/л, дизел 1,92€/л;
3. Румъния (третата по бедност страна в ЕС след Б-я): МРЗ 795€, бензин 1,81€/л, дизел 2,04€/л.
13:01 16.09.2026
8 Изтървахме влака с рублата
До коментар #1 от "какви намаления?":Защо си мислим, че Русия ще ни продава на цени от преди 5 години?
Коментиран от #14
13:02 16.09.2026
9 Минувач
До коментар #3 от "Православен ходжа":Или може би, като предложението за хазарта, а? Това, което сега тези лъжци от ППДБ предлагали, ама нищо, че Възраждане го предлага от 2023 във всеки парламент. Да не говорим и, че точно ППДБ при гласуването срещу хазарта тогава излязоха от зала, а малцината останали от тях не гласуваха или гласуваха въздържал се. Ама сега го предлагат същото, хаххаха!
13:04 16.09.2026
10 Минувач
До коментар #5 от "Православен ходжа":Те по-скоро ще изкарат жълтопаветниците пп и дб извън парламента, заедно с гроб и дпс. Възраждане в момента е във възход, защото онези 200 000, които се подлъгаха да гласуват за РадеФ го видяха и сега се връщат към Възраждане. РадеФ имаше един шанс да изкара Възраждане от парламента, но не успя. А това му беше наредено!
Коментиран от #12
13:06 16.09.2026
11 мнение
13:14 16.09.2026
12 Православен ходжа
До коментар #10 от "Минувач":Това го копирам и го слагам в архива до другото, че Възраждане ще помете Йотова още на първи тур. След президентските избори ще го публикувам, та да се посмеем всички заедно.
13:18 16.09.2026
13 Българин
13:27 16.09.2026
14 Али Гатор
До коментар #8 от "Изтървахме влака с рублата":Мисля че е реалист и нае че няма начин някой да ни продава петрол на цени от преди 5 години но знае а предполагам че и ти се досещаш че петрола по тръба е по-евтин от петрола докарван с танкери от 6-7 хиляди километра и пътува две седмици . Може би се досещаш че и пи море от Новорусийск до Бургас са някакви си 700-750 километра и се минават с танкери за ден - ден и половина което определено е по- евтино.
13:28 16.09.2026