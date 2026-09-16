Мъж намушка многократно детето си, след което скочи от 5-ия етаж на блок в столичен квартал

40-годишен мъж скочи от 5-ия етаж на блок в столичния квартал „Младост 3“, след като намушкал многократно детето си. Това каза за DarikNews.bg говорителят на Спешна помощ в София Катя Сунгарска.
Сигнал за инцидента е постъпил в 11:20 часа на 16 септември. По време на случилото се в апартамента не е имало други хора.
Първият медицински екип констатирал смъртта на бащата, след което втори екип е установил смъртта и на детето.
Очаквайте подробности!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7, #33, #41
12:41 16.09.2026
2 Кафе
12:42 16.09.2026
3 Пущиня(к)
12:42 16.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Толкова много
Коментиран от #8, #13, #51
12:47 16.09.2026
6 Петилетката на радеф
12:47 16.09.2026
7 При баце мятаха торбички с пари
До коментар #1 от "честен ционист":Сега мятат квото им е останало
Коментиран от #12
12:49 16.09.2026
8 честен ционист
До коментар #5 от "Толкова много":Чакай като вдигне юмручето и каже, че зеленият сертификат дава свобода. Да видиш тогава ужас.
Коментиран от #11
12:49 16.09.2026
9 За това е
Коментиран от #22
12:50 16.09.2026
10 нькдьк
12:51 16.09.2026
11 Евгени от Алфапласт
До коментар #8 от "честен ционист":А, онова беше наистина шоу. 🤣😂
Коментиран от #14
12:51 16.09.2026
12 честен ционист
До коментар #7 от "При баце мятаха торбички с пари":Може и да са мятали дарения за МВР бабките, ама при Баце по едно време бяхме влезли като рекордьор в света на глава от населението по самозапалили се хора.
Коментиран от #15, #16
12:51 16.09.2026
13 Това е
До коментар #5 от "Толкова много":следствие от управлението на Бойо,който освен че ни окраде, ами и ни набута в евротинята.
Коментиран от #18
12:52 16.09.2026
14 честен ционист
До коментар #11 от "Евгени от Алфапласт":Ще видиш ти шоу като ти даде талончето за 20л бензинец на седмица.
Коментиран от #24, #43
12:52 16.09.2026
15 Имаше такава мода
До коментар #12 от "честен ционист":Сега просто бензина е скъп и не толкова достъпен
12:53 16.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Коко
Коментиран от #27
12:55 16.09.2026
18 Анонимен
До коментар #13 от "Това е":13 ти правиш ли връзка с главният си мозък 13 Аман от дърти лъжци тук постоянни явно е откраднал мозъкът ти
12:55 16.09.2026
19 да де
12:56 16.09.2026
20 16-09
12:56 16.09.2026
21 Оххх
До коментар #16 от "Анонимен":Аман от неграмотната "ПРОМЯНА ",сега преименувала се на "Анонимен ".
Коментиран от #28, #29
12:57 16.09.2026
22 Анонимен
До коментар #9 от "За това е":9 робите на Радев малоумниците ядат от прокисналата кошница и се наслаждават на радевите доходи хаха хаха
12:57 16.09.2026
23 Това е
12:57 16.09.2026
24 Евгени от Алфапласт
До коментар #14 от "честен ционист":Аз кола нямам. Вдовицата се занимава с приходите. Аз съм по разходите. 😎Ама се сещам как преди година и кусур говорихме за 10 €, гледам, че сме се устремили здраво към това число.😎
12:57 16.09.2026
25 бушприт
12:58 16.09.2026
26 Това нищо не е още
12:59 16.09.2026
27 Ми ти
До коментар #17 от "Коко":Какъв си и ти същия. Виж си името. Кой нормален човек се казва така ?
12:59 16.09.2026
28 Евгени от Алфапласт
До коментар #21 от "Оххх":Тоя герберски смотаняк става само за подигравки. И то, ако въобще го мернеш в статията. По едно време и "Развитие" ползваше.🤣
Коментиран от #30
13:00 16.09.2026
29 Анонимен
До коментар #21 от "Оххх":Сериозно ли мога само да се питам как така тук има толкова като теб лъжци при това безработни мъже шестващи постоянни Ама защо не щом видях какви калушевци какво са въртяли че и онези техните семейства
13:00 16.09.2026
30 Анонимен
До коментар #28 от "Евгени от Алфапласт":28 хахаха отдавна не обръщам внимание на вашите простотии че друго няма от вас при това ви липсва самочувствие Дърти лъжци сте
13:02 16.09.2026
31 Чудя се
Страшно е, че един баща убива детето си и се самоубива!
Живеем в страшно време и стресът ни е невероятен!
Просто тъжна картина и отраежние на ежедневието ни!
Не знам, но е покъртително, всичко, което се случва!
Коментиран от #48
13:04 16.09.2026
32 Софиянец
Коментиран от #42
13:05 16.09.2026
33 Прав си
До коментар #1 от "честен ционист":При Борисов психясаха, но при Радев съвсем откачиха!
13:06 16.09.2026
34 Това кукуригу,нека се трепе!
Извратеняшка история!
13:06 16.09.2026
35 Наблюдател
13:10 16.09.2026
36 дедо
13:10 16.09.2026
37 Абсурдистан
13:11 16.09.2026
38 Малий
13:11 16.09.2026
39 Социалните спят и се чешат
13:12 16.09.2026
40 Много коментари също са отвратителни
13:12 16.09.2026
41 Вуте
До коментар #1 от "честен ционист":Да,но преди това си трепят децата.Трагедия.На 40 години.От новите.
Коментиран от #46
13:13 16.09.2026
42 например
До коментар #32 от "Софиянец":ти да се преместиш в сапунерка 🙋🏼♂️
13:15 16.09.2026
43 ще ходите пеш
До коментар #14 от "честен ционист":Нали има обществен транспорт?Навремето как всички го ползвахме?
Коментиран от #44
13:18 16.09.2026
44 честен ционист
До коментар #43 от "ще ходите пеш":То може и да има, ама ако не си благонадежден, кой ще те пусне да се возиш?
13:21 16.09.2026
45 Вън от надпреварата
13:26 16.09.2026
46 честен ционист
До коментар #41 от "Вуте":40 е една зряла възраст. Трябваше вече да е претръпнал. Все пак е преживял разпад на политически строй 3 финансови кризи и хиперинфлация, деноминация, една пандемия, няколко регионални войни, но явно радевисти са му дошли малко много.
13:27 16.09.2026
47 Прогресивно към разпад
Хората са отчаяни!!!
13:30 16.09.2026
48 честен ционист
До коментар #31 от "Чудя се":Ако живееше в гората, или на село, вероятно нямаше и да разбереш за съдбата на този беден човечец и да си с една идея по-малко депресиран. Но явно на вас ви е хоби да драматизирате.
13:30 16.09.2026
49 само питам
13:32 16.09.2026
50 Когато напиша, че
13:33 16.09.2026
51 Водещи психиатри онзи ден казаха
До коментар #5 от "Толкова много":че 8 от всеки 10 човека са за лечение в психиатрията!
13:35 16.09.2026