Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Мъж намушка многократно детето си, след което скочи от 5-ия етаж на блок в столичен квартал

Мъж намушка многократно детето си, след което скочи от 5-ия етаж на блок в столичен квартал

16 Септември, 2026 12:39 1 893 51

  • намушкано дете-
  • баща-
  • скок-
  • блок-
  • младост

По време на случилото се в апартамента не е имало други хора

Мъж намушка многократно детето си, след което скочи от 5-ия етаж на блок в столичен квартал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

40-годишен мъж скочи от 5-ия етаж на блок в столичния квартал „Младост 3“, след като намушкал многократно детето си. Това каза за DarikNews.bg говорителят на Спешна помощ в София Катя Сунгарска.

Сигнал за инцидента е постъпил в 11:20 часа на 16 септември. По време на случилото се в апартамента не е имало други хора.

Първият медицински екип констатирал смъртта на бащата, след което втори екип е установил смъртта и на детето.

Очаквайте подробности!


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    26 4 Отговор
    Пак взеха да скачат през терасите като при Баце.

    Коментиран от #7, #33, #41

    12:41 16.09.2026

  • 2 Кафе

    37 2 Отговор
    Народа тотално изплиска легена, с какво ни пръскат незнам

    12:42 16.09.2026

  • 3 Пущиня(к)

    5 11 Отговор
    От 5-ия кат би требало да са а размазал. Колко метра е тва? И колко кила е бил, да мое си сметнем ка е пикирал надоле?

    12:42 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Толкова много

    16 24 Отговор
    ужасии при никое управление не е имало. Хората са психясали Рундьо???

    Коментиран от #8, #13, #51

    12:47 16.09.2026

  • 6 Петилетката на радеф

    14 21 Отговор
    Последствията не закъсняват

    12:47 16.09.2026

  • 7 При баце мятаха торбички с пари

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Сега мятат квото им е останало

    Коментиран от #12

    12:49 16.09.2026

  • 8 честен ционист

    9 15 Отговор

    До коментар #5 от "Толкова много":

    Чакай като вдигне юмручето и каже, че зеленият сертификат дава свобода. Да видиш тогава ужас.

    Коментиран от #11

    12:49 16.09.2026

  • 9 За това е

    8 13 Отговор
    Робите си искат Боко да се върне

    Коментиран от #22

    12:50 16.09.2026

  • 10 нькдьк

    22 0 Отговор
    кво му е пречило детето..... нищо не видяло от живота.

    12:51 16.09.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    А, онова беше наистина шоу. 🤣😂

    Коментиран от #14

    12:51 16.09.2026

  • 12 честен ционист

    16 4 Отговор

    До коментар #7 от "При баце мятаха торбички с пари":

    Може и да са мятали дарения за МВР бабките, ама при Баце по едно време бяхме влезли като рекордьор в света на глава от населението по самозапалили се хора.

    Коментиран от #15, #16

    12:51 16.09.2026

  • 13 Това е

    23 8 Отговор

    До коментар #5 от "Толкова много":

    следствие от управлението на Бойо,който освен че ни окраде, ами и ни набута в евротинята.

    Коментиран от #18

    12:52 16.09.2026

  • 14 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Евгени от Алфапласт":

    Ще видиш ти шоу като ти даде талончето за 20л бензинец на седмица.

    Коментиран от #24, #43

    12:52 16.09.2026

  • 15 Имаше такава мода

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Сега просто бензина е скъп и не толкова достъпен

    12:53 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Коко

    11 2 Отговор
    За жалост осемдесет процента от обитаващите тази територия са потенциални убийци и самоубийци.

    Коментиран от #27

    12:55 16.09.2026

  • 18 Анонимен

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Това е":

    13 ти правиш ли връзка с главният си мозък 13 Аман от дърти лъжци тук постоянни явно е откраднал мозъкът ти

    12:55 16.09.2026

  • 19 да де

    1 3 Отговор
    ползването на вълново психотронно оръжие трябва да се забрани със закон

    12:56 16.09.2026

  • 20 16-09

    3 0 Отговор
    А стига , баста!

    12:56 16.09.2026

  • 21 Оххх

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Аман от неграмотната "ПРОМЯНА ",сега преименувала се на "Анонимен ".

    Коментиран от #28, #29

    12:57 16.09.2026

  • 22 Анонимен

    9 8 Отговор

    До коментар #9 от "За това е":

    9 робите на Радев малоумниците ядат от прокисналата кошница и се наслаждават на радевите доходи хаха хаха

    12:57 16.09.2026

  • 23 Това е

    4 2 Отговор
    Нашата България.

    12:57 16.09.2026

  • 24 Евгени от Алфапласт

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Аз кола нямам. Вдовицата се занимава с приходите. Аз съм по разходите. 😎Ама се сещам как преди година и кусур говорихме за 10 €, гледам, че сме се устремили здраво към това число.😎

    12:57 16.09.2026

  • 25 бушприт

    3 0 Отговор
    ...говорителката на Спешна помощ в София - Катя Сунгарска.

    12:58 16.09.2026

  • 26 Това нищо не е още

    9 4 Отговор
    Радева та зима иде.

    12:59 16.09.2026

  • 27 Ми ти

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Коко":

    Какъв си и ти същия. Виж си името. Кой нормален човек се казва така ?

    12:59 16.09.2026

  • 28 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Оххх":

    Тоя герберски смотаняк става само за подигравки. И то, ако въобще го мернеш в статията. По едно време и "Развитие" ползваше.🤣

    Коментиран от #30

    13:00 16.09.2026

  • 29 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Оххх":

    Сериозно ли мога само да се питам как така тук има толкова като теб лъжци при това безработни мъже шестващи постоянни Ама защо не щом видях какви калушевци какво са въртяли че и онези техните семейства

    13:00 16.09.2026

  • 30 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Евгени от Алфапласт":

    28 хахаха отдавна не обръщам внимание на вашите простотии че друго няма от вас при това ви липсва самочувствие Дърти лъжци сте

    13:02 16.09.2026

  • 31 Чудя се

    15 0 Отговор
    Всичките Ви коментари са безумни!
    Страшно е, че един баща убива детето си и се самоубива!
    Живеем в страшно време и стресът ни е невероятен!
    Просто тъжна картина и отраежние на ежедневието ни!
    Не знам, но е покъртително, всичко, което се случва!

    Коментиран от #48

    13:04 16.09.2026

  • 32 Софиянец

    6 5 Отговор
    В евфро фашисткия съюз всичко е възможно, всичко отвратително!

    Коментиран от #42

    13:05 16.09.2026

  • 33 Прав си

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    При Борисов психясаха, но при Радев съвсем откачиха!

    13:06 16.09.2026

  • 34 Това кукуригу,нека се трепе!

    7 0 Отговор
    Ами какво му е виновно детенцето...?!
    Извратеняшка история!

    13:06 16.09.2026

  • 35 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Отвратително!

    13:10 16.09.2026

  • 36 дедо

    7 1 Отговор
    фентанила започна да действа!

    13:10 16.09.2026

  • 37 Абсурдистан

    6 0 Отговор
    Приматизация в пълна степен!

    13:11 16.09.2026

  • 38 Малий

    5 0 Отговор
    А зимата още не е дошла

    13:11 16.09.2026

  • 39 Социалните спят и се чешат

    5 0 Отговор
    Смеете се на Норвегия но тук е много зле

    13:12 16.09.2026

  • 40 Много коментари също са отвратителни

    7 0 Отговор
    Срам нямат, а сигурно и деца

    13:12 16.09.2026

  • 41 Вуте

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да,но преди това си трепят децата.Трагедия.На 40 години.От новите.

    Коментиран от #46

    13:13 16.09.2026

  • 42 например

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Софиянец":

    ти да се преместиш в сапунерка 🙋🏼‍♂️

    13:15 16.09.2026

  • 43 ще ходите пеш

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Нали има обществен транспорт?Навремето как всички го ползвахме?

    Коментиран от #44

    13:18 16.09.2026

  • 44 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "ще ходите пеш":

    То може и да има, ама ако не си благонадежден, кой ще те пусне да се возиш?

    13:21 16.09.2026

  • 45 Вън от надпреварата

    2 2 Отговор
    Йотова,Йотова къде си сега изтровиха хората с тези наркотици а ти се правиш на божа крава

    13:26 16.09.2026

  • 46 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Вуте":

    40 е една зряла възраст. Трябваше вече да е претръпнал. Все пак е преживял разпад на политически строй 3 финансови кризи и хиперинфлация, деноминация, една пандемия, няколко регионални войни, но явно радевисти са му дошли малко много.

    13:27 16.09.2026

  • 47 Прогресивно към разпад

    1 2 Отговор
    Радеф, виждаш ли какво постигна с разделянето на обществото ни!!!
    Хората са отчаяни!!!

    13:30 16.09.2026

  • 48 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чудя се":

    Ако живееше в гората, или на село, вероятно нямаше и да разбереш за съдбата на този беден човечец и да си с една идея по-малко депресиран. Но явно на вас ви е хоби да драматизирате.

    13:30 16.09.2026

  • 49 само питам

    1 0 Отговор
    а бе какво става с тоя народ изперка всеки ден по з до 4 жертви кво им стана нали управляващите управляват добре всьо е наред

    13:32 16.09.2026

  • 50 Когато напиша, че

    1 0 Отговор
    племето е имбецилно, те вземат, та ме изтрият като нецензурно!

    13:33 16.09.2026

  • 51 Водещи психиатри онзи ден казаха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Толкова много":

    че 8 от всеки 10 човека са за лечение в психиатрията!

    13:35 16.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове