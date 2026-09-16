Премиерът Радев: С Андрей Бабиш разгледахме възможно сътрудничество за развитие на нашите ядрени проекти

„В България гледаме с особено чувство към Чехия като на близка приятелска страна. Това не е случайно и не се дължи само на факта, че ние сме част от голямото европейско семейство и съюзници в НАТО. С Чехия ни свързват дълбоки, исторически и културни връзки.“
Това каза на брифинг премиерът Румен Радев след срещата с чешкия си колега Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас, информират от bTV.
„Днес с премиера Бабиш обсъдихме редица важни въпроси от двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Тези здрави исторически и културни връзки се измерват с непрекъснато растящ стокообмен, който вече наближава 3 милиарда евро и с растящо инвестиране на Чешката република в България“, заяви Румен Радев.
Радев и Бабиш споделят убеждението, че енергетиката е основата на нашето икономическо развитие.
„Затова ние с него и на ниво ЕС подкрепяхме всички усилия, а мога да кажа, че премиерът Бабиш водеше борбата, така че ядрената енергетика да влезе и в държавната помощ, и в европейското финансиране и да намери своето място наравно с другите зелени и възобновяеми енергии“, посочи българският премиер.
Той заяви, че Андрей Бабиш е един от най-сериозните привърженици и борци за това да имаме евтина, надеждна, стабилна електроенергия в Европа.
„Затова и ние споделяме общите убеждения, че трябва да има ревизия на европейската система за търговия с емисии и да отложим и да ревизираме още от сега ETS2. На първо място трябва да гарантираме индустриалната сигурност и независимост на Европа“, каза Румен Радев.
Румен Радев благодари на Андрей Бабиш, че Чехия е удържала своята дума, спази срока до края на август за доставката на 20 модерни влака за България и по този начин страната ни успя да изпълни ангажимента си по Плана за възстановяване и устойчивост в срок.
„По отношение на енергетиката разгледахме и нашето възможно сътрудничество за развитие на нашите ядрени проекти съвместно“, допълни той.
Българският премиер приветства Чехия, че вече имат първи важни стъпки за проекти, касаещи малките модулни реактори.
„Оттук нататък се договорихме да излъчим обща работна група, така че да установим едно ползотворно сътрудничество в тази изключително важна за бъдещето на нашите енергийни системи и индустрии области“, заяви премиерът Радев.
Също така България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа, в техните усилия за диверсификация и стабилност на доставките на енергийни ресурси.
Румен Радев благодари на Андрей Бабиш, че Чехия е удържала на думата си и спази срока до края на август за доставката на 20 модерни влака за България и по този начин страната ни успя да изпълни ангажимента си по Плана за възстановяване и устойчивост в срок.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 слава на татко Гумен
Коментиран от #12
14:11 16.09.2026
2 Хубаво
14:12 16.09.2026
3 Дааа
14:13 16.09.2026
4 Овчар
14:13 16.09.2026
5 Мунчу максимално скоро
14:13 16.09.2026
6 Калмук
14:14 16.09.2026
7 Кой
14:16 16.09.2026
8 Симо
14:18 16.09.2026
9 Гербер
14:19 16.09.2026
10 Ввв
14:21 16.09.2026
11 Киро ли си,Росен ли си
14:32 16.09.2026
12 УРА другари
До коментар #1 от "слава на татко Гумен":Наркодилърът Йотова-Ескобар е на зор!
Щом извадиха претоплената манджа Петрохан.
14:46 16.09.2026
13 ССС
Ядрена политика друг път, я да съгласуваме как да дърпаме ЕС назад в полза на раша, че какво ще прави любимата ни държава - трябва да ѝ помагаме, ние руснаци ли сме или лукови глави. Унгария угасна, сега е наш ред да докладваме, да блокираме, да искаме Украйна да се предаде, оп това последното беше грешка, ние сме за мир.
15:15 16.09.2026
14 Аз съм веган
15:16 16.09.2026
15 Ха ха ха
15:21 16.09.2026