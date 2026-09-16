Премиерът Радев: С Андрей Бабиш разгледахме възможно сътрудничество за развитие на нашите ядрени проекти

„В България гледаме с особено чувство към Чехия като на близка приятелска страна. Това не е случайно и не се дължи само на факта, че ние сме част от голямото европейско семейство и съюзници в НАТО. С Чехия ни свързват дълбоки, исторически и културни връзки.“

Това каза на брифинг премиерът Румен Радев след срещата с чешкия си колега Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас, информират от bTV.

„Днес с премиера Бабиш обсъдихме редица важни въпроси от двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Тези здрави исторически и културни връзки се измерват с непрекъснато растящ стокообмен, който вече наближава 3 милиарда евро и с растящо инвестиране на Чешката република в България“, заяви Румен Радев.

Радев и Бабиш споделят убеждението, че енергетиката е основата на нашето икономическо развитие.

„Затова ние с него и на ниво ЕС подкрепяхме всички усилия, а мога да кажа, че премиерът Бабиш водеше борбата, така че ядрената енергетика да влезе и в държавната помощ, и в европейското финансиране и да намери своето място наравно с другите зелени и възобновяеми енергии“, посочи българският премиер.

Той заяви, че Андрей Бабиш е един от най-сериозните привърженици и борци за това да имаме евтина, надеждна, стабилна електроенергия в Европа.

„Затова и ние споделяме общите убеждения, че трябва да има ревизия на европейската система за търговия с емисии и да отложим и да ревизираме още от сега ETS2. На първо място трябва да гарантираме индустриалната сигурност и независимост на Европа“, каза Румен Радев.

Румен Радев благодари на Андрей Бабиш, че Чехия е удържала своята дума, спази срока до края на август за доставката на 20 модерни влака за България и по този начин страната ни успя да изпълни ангажимента си по Плана за възстановяване и устойчивост в срок.

„По отношение на енергетиката разгледахме и нашето възможно сътрудничество за развитие на нашите ядрени проекти съвместно“, допълни той.

Българският премиер приветства Чехия, че вече имат първи важни стъпки за проекти, касаещи малките модулни реактори.

„Оттук нататък се договорихме да излъчим обща работна група, така че да установим едно ползотворно сътрудничество в тази изключително важна за бъдещето на нашите енергийни системи и индустрии области“, заяви премиерът Радев.

Също така България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа, в техните усилия за диверсификация и стабилност на доставките на енергийни ресурси.

Румен Радев благодари на Андрей Бабиш, че Чехия е удържала на думата си и спази срока до края на август за доставката на 20 модерни влака за България и по този начин страната ни успя да изпълни ангажимента си по Плана за възстановяване и устойчивост в срок.