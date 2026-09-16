На този ден: „Викът от Долорес“, който роди независимо Мексико

На днешната дата – 16 септември – преди повече от два века, едно малко градче в централно Мексико се превръща в люлка на революция, която ще срине една от най-могъщите колониални империи в историята. През 1810 г. католическият свещеник Мигел Идалго и Костиля бие камбаните на своята енорийска църква в град Долорес. Вместо за неделна литургия обаче, звънът призовава към оръжие.

Този исторически момент остава в летописите като „Викът от Долорес“ (El Grito de Dolores) – официалното начало на войната за независимост на Мексико от Испания.

Свещеникът революционер

Отец Мигел Идалго не е обикновен духовник. Той е високообразован интелектуалец, повлиян от идеите на Френската революция и Просвещението. Шокиран от бруталната експлоатация на коренното индианско население и метисите от страна на испанската корона, той се включва в таен заговор за сваляне на колониалното правителство.

Когато заговорът е разкрит от испанските власти, Идалго решава да не бяга, а да действа. В ранната сутрин на 16 септември 1810 г. той произнася своята пламенна реч пред събралото се множество. Въпреки че точните му думи не са записани, историята е запазила ядрото на неговия повик: „Да живее Богородица от Гуадалупе! Да живее Америка! Смърт на лошото правителство!“.

Кървавият път към свободата

Речта на отчето отпушва натрупания с векове гняв. Лошо въоръжената, но огромна армия от селяни, индианци и миньори помита първите испански гарнизони. Въпреки първоначалните успехи, революцията претърпява тежки удари. Само година по-късно, през 1811 г., отец Идалго е заловен от испанците, лишен от свещенически сан и екзекутиран като предател.

Неговата смърт обаче не угасва огъня. Войната продължава цели 11 години, изпълнени с жестоки битки и партизанска война. Същинската независимост на Мексико е извоювана и призната официално едва през 1821 г., но именно датата на дръзкия вик на Идалго – 16 септември – остава в сърцата на мексиканците като истинското рождение на нацията.

Традицията днес: Президентът и историческата камбана

„Викът от Долорес“ не е просто сух факт от учебниците по история – той е жив ритуал. Всяка година в навечерието на празника (около 23:00 ч. на 15 септември), президентът на Мексико излиза на централния балкон на Националния дворец в столицата Мексико сити.

Държавният глава бие същата оригинална камбана, която отец Идалго е използвал през 1810 г. (пренесена в столицата през 1896 г.), след което изрича съвременна версия на „Вика“, завършваща с мощно трикратно „¡Viva México!“ (Да живее Мексико!). Пред погледите на стотици хиляди хора на площада „Сокало“, небето се озарява от грандиозни зари, а днешният 16 септември се отбелязва с мащабни военни паради и фиести в цялата страна.

Днес Мексико е модерна държава с над 130 милиона души население, но всичко започва от куража на един свещеник и звъна на една църковна камбана на днешния ден.