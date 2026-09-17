Джанлоренцо Бленджини: Това е пътят към израстването и успехите

Националният отбор на България по волейбол извоюва драматичен успех с 3:2 гейма срещу един от най-страховитите съперници на континента – Полша, в рамките на ЕвроВолей 2026. Италианският наставник на "лъвовете" Джанлоренцо Бленджини не скри радостта си след финалния съдийски сигнал, като определи двубоя като истинска битка на характери и воля.

"Срещу отбор като Полша не можеш да си позволиш и миг невнимание", категоричен бе Бленджини. Той припомни, че поляците са действащи шампиони от Лигата на нациите и подчерта, че подобни съперници не правят подаръци на никого.

"Всяка грешка се наказва светкавично – видяхме го в четвъртия гейм, когато допуснахме спад в атаката и веднага усетихме последствията", анализира селекционерът.

Италианският специалист акцентира върху значението на подобни тежки мачове за развитието на младия български състав.

"Точно в такива срещи момчетата се учат да запазват концентрация и да поддържат най-високо ниво на игра. Това е пътят към израстването и успехите", убеден е Бленджини. Той поздрави своите възпитаници за проявения характер и издръжливост, като насочи вниманието към предстоящите предизвикателства.