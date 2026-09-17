Новини
Спорт »
Волейбол »
Джанлоренцо Бленджини: Това е пътят към израстването и успехите

Джанлоренцо Бленджини: Това е пътят към израстването и успехите

17 Септември, 2026 07:24 480 0

  • българия-
  • волейбол-
  • евроволей 2026-
  • джанлоренцо бленджини-
  • полша-
  • национален отбор-
  • победа-
  • спортни новини

Селекционерът на "лъвовете" подчерта значението на победата и трудностите срещу световния гранд

Джанлоренцо Бленджини: Това е пътят към израстването и успехите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по волейбол извоюва драматичен успех с 3:2 гейма срещу един от най-страховитите съперници на континента – Полша, в рамките на ЕвроВолей 2026. Италианският наставник на "лъвовете" Джанлоренцо Бленджини не скри радостта си след финалния съдийски сигнал, като определи двубоя като истинска битка на характери и воля.

"Срещу отбор като Полша не можеш да си позволиш и миг невнимание", категоричен бе Бленджини. Той припомни, че поляците са действащи шампиони от Лигата на нациите и подчерта, че подобни съперници не правят подаръци на никого.

"Всяка грешка се наказва светкавично – видяхме го в четвъртия гейм, когато допуснахме спад в атаката и веднага усетихме последствията", анализира селекционерът.

Италианският специалист акцентира върху значението на подобни тежки мачове за развитието на младия български състав.

"Точно в такива срещи момчетата се учат да запазват концентрация и да поддържат най-високо ниво на игра. Това е пътят към израстването и успехите", убеден е Бленджини. Той поздрави своите възпитаници за проявения характер и издръжливост, като насочи вниманието към предстоящите предизвикателства.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове