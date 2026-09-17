Новини
България »
17 септември 1877 г. Последният опит на Сюлейман паша да превземе Шипка

17 септември 1877 г. Последният опит на Сюлейман паша да превземе Шипка

17 Септември, 2026 08:06 1 203 30

  • шипка-
  • атака-
  • сюлейман паша

Руските позиции са разширени и укрепени със землянки, блиндажи и други землени съоръжения. Снабдяването със зимно облекло е силно затруднено

17 септември 1877 г. Последният опит на Сюлейман паша да превземе Шипка - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Шипченската битка на 17 септември 1877 г. в 3 часа през ноща е последният неуспешен опит на Централната османска армия да превземе Шипченския проход, отбраняван от силите на Шипченския отряд.

Това припомня "Инфосправка".

Основната цел на Сюлейман паша е да превземе руските позиции на връх Свети Никола. Атаката започва около 3 часа през нощта. На първа линия са разположени три табора доброволци, наречени „табори на обречените“. Най-ожесточен е боят за Орлово гнездо. Тук загиват 75% от защитниците и в около 5 часа е превзет от османските сили. Руските сили отбиват три атаки срещу връх Свети Никола.

От 10 до 12 часа, след контраатака на 56-и Житомирски пехотен полк и ожесточен ръкопашен бой, руският контрол върху Орлово гнездо е възстановен. Едновременно са отбити три турски атаки на връх Кючюк Йешилтепе. Към 14 часа боят затихва. И двете страни преминават към стратегическа отбрана, известна като Стоенето на Шипка.

Етап от отбраната на Шипченския проход от 18 септември 1877 г. до 9 януари 1878 г. Осъществява се от частите на 24-та пехотна дивизия от 93-ти Иркутски, 94-ти Енисейски и 95-и Красноярски пехотни полкове. Характерен е с артилерийски двубои и пушечен обстрел. Поради заетите командни позиции от Централната османска армия, личният състав на Шипченския руски отряд се движи предимно нощем.

Руските позиции са разширени и укрепени със землянки, блиндажи и други землени съоръжения. Снабдяването със зимно облекло е силно затруднено. С настъпването на зимата рязко се увеличават загубите от болести и измръзвания – 9500 болни срещу 700 убити и ранени офицери и войници.

Ежедневният доклад на генерал-лейтенант Фьодор Радецки до Главната квартира на Действащата руска армия

„На Шипка всичко е спокойно“ става крилата фраза. Изключително трудните зимни условия са пресъздадени от художника Василий Верешчагин в триптиха „В окопите на Шипка“ и "Солдат в снега".

В началото на януари настъплението на руския Южен отряд и битката при Шейново водят до разгром и пленяване на Централната османска армия.

За значението на отбраната на Шипченския проход по-късно генерал-лейтенант Фьодор Радецки ще напише – „Шипка – това е заключена врата. През месец август тя удържа един тежък удар, с който Сюлейман паша се помъчи да я пробие, за да мине в Северна България, да се съедини там с Мехмед Али паша и с Осман паша, за да разкъса руската армия на две части и да ѝ нанесе решително поражение. Следните 4 месеца Шипка приковаваше 40 000 турска армия, отвлече я от другите пунктове на театъра на военните действия и с това улесни успеха на другите два наши фронта. Накрая същата тази Шипка подготви капитулацията на една втора неприятелска армия, а през януари тя послужи като отворена врата за победоносното шествие на една част от нашата армия към Цариград“.

Поклон, герои!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 О щипка

    12 2 Отговор
    В Украйна няма планини и върхове. Облъчените розови понита да го имат предвид.

    08:10 17.09.2026

  • 2 авантгард

    33 2 Отговор
    Я, Венци пише неудобната за еврослугинажа истина, че позициите били руски, а не укро-финландски или международни...

    08:12 17.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЛЕ о ПА р Д

    0 16 Отговор
    кой ме пита? кой ме чу?..слава ВСУ!

    Коментиран от #5, #6, #27

    08:15 17.09.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д

    3 15 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":

    Още през 1876 г., в резултат от развитията около Източната криза, руският император Александър ІІ издава указ за мобилизация на войските. В него изрично се посочват трите украински военни окръзи – Киевски, Харкивски и Одески. Ето защо неслучайно в техния състав, с малки изключения, влизат местни хора. От жители на Полтавска и Харкивска губерния са съставени 33-ти Елецки, 34-ти Севски, 35-ти Брянски и 36-ти Орловски пехотен полк. На украинските формирования предстои да вземат важно участие в редица съдбоносни битки по време на войната.

    Коментиран от #22, #30

    08:17 17.09.2026

  • 6 ЛЕ о ПА р Д

    1 14 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":

    След преминаването на Дунава, още при овладяването на Свищов, редица от действащите лица са украинци. Заедно с това има и полкове, които са формирани основно от населението на украинските губернии и се прославят в някои други битки. Така например на 4 юли 1877 г. 20-ти Галицки пехотен полк взима участие в боевете за овладяването на Никопол. На 22 август 1877 г. до Ловеч се сражават храбро и загиват немалко войници родени в украинските губернии, които служат в 9-ти и 10-ти стрелкови батальони на 130-ти Херсонски пехотен полк.

    И в прочутите сражения за Плевен, както и в последвалата обсада на града воюват украински дивизии. Сред тях са 31-ва пехотна, състояща се от харкивяни, 33-та – съставена от катеринославци, херсонци, таврийци, а също така 1-ва бригада на 9-та пехотна дивизия, състояща се от полтавчани. Немалко войници, родени в украинските губернии на Руската империя, загиват по време на трите щурма на града.

    Коментиран от #19, #20, #21

    08:19 17.09.2026

  • 7 Старчо Сарача

    13 2 Отговор
    И няма написана нито дума за българските опълченци.

    08:20 17.09.2026

  • 8 Капитан Петко войвода

    20 2 Отговор
    „Няма сопа, която да избие Русия от сърцето на българина!“

    Коментиран от #12

    08:20 17.09.2026

  • 9 влък

    10 0 Отговор
    Шипка не се взема току-така! Боде!

    08:24 17.09.2026

  • 10 Рошко

    2 7 Отговор
    Както върви на Шипка ще е границата между Русия и Турция

    Коментиран от #13

    08:26 17.09.2026

  • 11 дедо Флашко

    1 5 Отговор
    По-точно: Не може да избие рускините от сърцето на българите.Тяхната русота,красота,нежност и сладост.

    08:26 17.09.2026

  • 12 Лопата Орешник

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Капитан Петко войвода":

    Съгласен, колега! Освен това, трудно се кара на празна тепсия народът да мрази Русия!

    08:27 17.09.2026

  • 13 ЛЕ о ПА р Д

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Рошко":

    и ти посредата , да те ш ля кат от 2 страни

    08:27 17.09.2026

  • 14 Чети ма…

    7 0 Отговор
    …мръсницуло!!!!!

    08:29 17.09.2026

  • 15 Язък ти за образованието Венци

    3 0 Отговор
    Пише се нощТа а не ноща
    А не си зумер

    08:30 17.09.2026

  • 16 Българин

    2 10 Отговор
    Сюлейман паша не превзема, а се опитва да освободи Шипка! Исторически, това са турски земи! За това и президента Радев, работи за плавен преходи връщането към Родината-Майка! И строежът на пътят през Шипка от турска фирма е стъпка към помирение!

    Коментиран от #18

    08:31 17.09.2026

  • 17 Хи Хи Хи

    7 2 Отговор
    Oооо, авторът Венци, обърна май палачинката !!!

    Венци, кръвта вода не става.
    Да живее България !!!
    Да живее братка Русия !!!

    08:36 17.09.2026

  • 18 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Излизал си д-то на Сюлейман паша като истински петроханец:)

    08:37 17.09.2026

  • 19 тц тц

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д":

    Не няколко, а всички са били украинци, нищо, че Украйна за пръв път се появява през 1917г.:)
    Разбира се имало е и американци и малко българи, водени от прапрадядото на Мирчев:)

    08:43 17.09.2026

  • 20 провинциалист

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д":

    Разбира се. Подобна е ситуацията и през 44-та с 3-ти Украински фронт, който знаем с какво е известен по нашите земи.

    08:43 17.09.2026

  • 21 Кро Ко Дил

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д":

    Ми хубуу, чест и почит на загиналите руснаци и украинци за Свободата на България!
    Обаче, тогава в руски ръце попадат английски войници, биещи се на страната на турците. Но западноевропейците далеч не са само редови войници. Главнокомандващият на цялата турска армия Мехмед Али паша всъщност е германец и се казва Карл Дитрих. Вейсел паша, който командва турската армия в битката при Шипка-Шейново, всъщност е австриец, като името му е фон Вексел. Армията на Сюлейман паша, която извършва кланетата в Стара Загора, е превозена с английски кораби от Албания в Тракия. Самата английска флота впоследствие влиза в пристанището на Цариград, за да предотврати падането на турската столица в руски ръце в края на войната. След сключването на Санстефанския мирен договор в Родопите започва мюсюлмански метеж и нови кланета срещу българите, пряко организирани от Хидает паша, който всъщност е англичанина Станислас Сенклер.

    Блум паша (Карл Блум) 🇩🇪Произход: Пруски (германски) военен инженер и щабен офицер.Роля във войната: Служи като съветник в Османския генерален щаб. Той има огромна роля за изграждането на укрепителните линии и редутите около Плевен и Одрин, които причиняват тежки загуби на руската армия.
    Валентин Бейкър (Бейкър паша) Произход: Британски генерал, бивш командир на елитен кавалерийски полк в Обединеното кралство.Роля във войната: Ръководи османската кавалерия.
    Хобарт паша (Августус Чарлз Хобарт-Хампдън) 🇬🇧Произход: Британски морски капитан и благородник.Р

    Коментиран от #23, #24

    08:46 17.09.2026

  • 22 Любопитен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д":

    Ако РУСКИЯ император Александър ІІ не беше издал указ за мобилизация колко украинци са щели да се включат, ей така доброволно? Предполагам колкото и ти си се включил сега да защитаваш Украйна.
    П.П. Между другото тогава ни Украйна е имало, ни украинци.

    08:49 17.09.2026

  • 23 Кро Ко Дил

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кро Ко Дил":

    Валентин Бейкър (Бейкър паша) 🇬🇧Произход: Британски генерал, бивш командир на елитен кавалерийски полк в Обединеното кралство.Роля във войната: Ръководи османската кавалерия.

    Хобарт паша (Августус Чарлз Хобарт-Хампдън) 🇬🇧Произход: Британски морски капитан и благородник.Роля във войната: Назначен е за главнокомандващ на Османския Черноморски флот

    Мехмед Али паша (Карл Детроа) 🇩🇪Произход: Германец (роден в Магдебург, Кралство Прусия).Роля във войната: Той е един от най-висшите чужди офицери в армията на султана.

    Огромен брой брой чуждестранни офицери и военни съветници, предимно от Великобритания, Германия (Прусия), Франция и Австро-Унгария. Много от тях приемат исляма и османски имена, за да се впишат в йерархията..

    Коментиран от #28

    08:50 17.09.2026

  • 24 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кро Ко Дил":

    "Хидает паша, който всъщност е англичанина Станислас Сенклер" - който трябва да се цитира какво е написал за българите и българските села всеки път, когато някой отвори дума какво е написал Достоевски за българите и българските села.

    08:50 17.09.2026

  • 25 На БАБА фърчилото

    1 0 Отговор
    Колко мило и въодушевяващо щеше да бъде , ако за нашата Свобода се бяха били и Англичански , Французойски , Швабски войски например !!! Ама на , не са ни харесвали , били са против нас , и са ни искали само лошото ! Язък !
    Колко хубаво би било тези да са ни братя , пък то - тъкмо обратното АНТИбратя !
    А ни казват , че са САМО те са добрите , честните , правите и човечните !
    Явно нещо послъгват и са двулични , нали ?

    08:56 17.09.2026

  • 26 НаБАБАфърчилото

    0 0 Отговор
    Да не се окаже скоро , че ТУРЦИТЕ са ни ОсвОбОждАвАли от РУСКАТА ИМПЕРИЯ ?
    Както е тръгнало и според новите ЗАВЕТИ на майчиния Европски съюз и ДИРЕКТИВИТЕ на новия ни ГОЛЯМ БРАТ , това да е истинската ИСТИНА , която трябва да прегърнем ! А ?

    08:59 17.09.2026

  • 27 Я гу ар

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":

    В административно териториалната област Украйна, в началото на по-миналия век населението се състои от руснаци, поляци, татари, казаци и разни други националности. При преминаването на червената армия през 1945-та - също.

    08:59 17.09.2026

  • 28 ЛЕ о ПА р Д

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кро Ко Дил":

    и кво написа сега??? че Раша са я упрявлявали немски царе ли?намекваШ?

    09:04 17.09.2026

  • 29 Поклон и вечна слава на нашите братя

    2 0 Отговор
    руснаците, които ни освободиха и ни направиха отново държава. Да живее Свободна България без еврасти, да живее Велика Русия! Смър на русофобите, еврастите, атлантидите, евреидите и туркоидите.

    09:09 17.09.2026

  • 30 Бай той Толстой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д":

    Бе я бегай,псе демократично.

    09:14 17.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове