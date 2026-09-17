17 септември 1877 г. Последният опит на Сюлейман паша да превземе Шипка

Шипченската битка на 17 септември 1877 г. в 3 часа през ноща е последният неуспешен опит на Централната османска армия да превземе Шипченския проход, отбраняван от силите на Шипченския отряд.
Това припомня "Инфосправка".
Основната цел на Сюлейман паша е да превземе руските позиции на връх Свети Никола. Атаката започва около 3 часа през нощта. На първа линия са разположени три табора доброволци, наречени „табори на обречените“. Най-ожесточен е боят за Орлово гнездо. Тук загиват 75% от защитниците и в около 5 часа е превзет от османските сили. Руските сили отбиват три атаки срещу връх Свети Никола.
От 10 до 12 часа, след контраатака на 56-и Житомирски пехотен полк и ожесточен ръкопашен бой, руският контрол върху Орлово гнездо е възстановен. Едновременно са отбити три турски атаки на връх Кючюк Йешилтепе. Към 14 часа боят затихва. И двете страни преминават към стратегическа отбрана, известна като Стоенето на Шипка.
Етап от отбраната на Шипченския проход от 18 септември 1877 г. до 9 януари 1878 г. Осъществява се от частите на 24-та пехотна дивизия от 93-ти Иркутски, 94-ти Енисейски и 95-и Красноярски пехотни полкове. Характерен е с артилерийски двубои и пушечен обстрел. Поради заетите командни позиции от Централната османска армия, личният състав на Шипченския руски отряд се движи предимно нощем.
Руските позиции са разширени и укрепени със землянки, блиндажи и други землени съоръжения. Снабдяването със зимно облекло е силно затруднено. С настъпването на зимата рязко се увеличават загубите от болести и измръзвания – 9500 болни срещу 700 убити и ранени офицери и войници.
Ежедневният доклад на генерал-лейтенант Фьодор Радецки до Главната квартира на Действащата руска армия
„На Шипка всичко е спокойно“ става крилата фраза. Изключително трудните зимни условия са пресъздадени от художника Василий Верешчагин в триптиха „В окопите на Шипка“ и "Солдат в снега".
В началото на януари настъплението на руския Южен отряд и битката при Шейново водят до разгром и пленяване на Централната османска армия.
За значението на отбраната на Шипченския проход по-късно генерал-лейтенант Фьодор Радецки ще напише – „Шипка – това е заключена врата. През месец август тя удържа един тежък удар, с който Сюлейман паша се помъчи да я пробие, за да мине в Северна България, да се съедини там с Мехмед Али паша и с Осман паша, за да разкъса руската армия на две части и да ѝ нанесе решително поражение. Следните 4 месеца Шипка приковаваше 40 000 турска армия, отвлече я от другите пунктове на театъра на военните действия и с това улесни успеха на другите два наши фронта. Накрая същата тази Шипка подготви капитулацията на една втора неприятелска армия, а през януари тя послужи като отворена врата за победоносното шествие на една част от нашата армия към Цариград“.
Поклон, герои!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 О щипка
08:10 17.09.2026
2 авантгард
08:12 17.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ЛЕ о ПА р Д
Коментиран от #5, #6, #27
08:15 17.09.2026
5 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":Още през 1876 г., в резултат от развитията около Източната криза, руският император Александър ІІ издава указ за мобилизация на войските. В него изрично се посочват трите украински военни окръзи – Киевски, Харкивски и Одески. Ето защо неслучайно в техния състав, с малки изключения, влизат местни хора. От жители на Полтавска и Харкивска губерния са съставени 33-ти Елецки, 34-ти Севски, 35-ти Брянски и 36-ти Орловски пехотен полк. На украинските формирования предстои да вземат важно участие в редица съдбоносни битки по време на войната.
Коментиран от #22, #30
08:17 17.09.2026
6 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":След преминаването на Дунава, още при овладяването на Свищов, редица от действащите лица са украинци. Заедно с това има и полкове, които са формирани основно от населението на украинските губернии и се прославят в някои други битки. Така например на 4 юли 1877 г. 20-ти Галицки пехотен полк взима участие в боевете за овладяването на Никопол. На 22 август 1877 г. до Ловеч се сражават храбро и загиват немалко войници родени в украинските губернии, които служат в 9-ти и 10-ти стрелкови батальони на 130-ти Херсонски пехотен полк.
И в прочутите сражения за Плевен, както и в последвалата обсада на града воюват украински дивизии. Сред тях са 31-ва пехотна, състояща се от харкивяни, 33-та – съставена от катеринославци, херсонци, таврийци, а също така 1-ва бригада на 9-та пехотна дивизия, състояща се от полтавчани. Немалко войници, родени в украинските губернии на Руската империя, загиват по време на трите щурма на града.
Коментиран от #19, #20, #21
08:19 17.09.2026
7 Старчо Сарача
08:20 17.09.2026
8 Капитан Петко войвода
Коментиран от #12
08:20 17.09.2026
9 влък
08:24 17.09.2026
10 Рошко
Коментиран от #13
08:26 17.09.2026
11 дедо Флашко
08:26 17.09.2026
12 Лопата Орешник
До коментар #8 от "Капитан Петко войвода":Съгласен, колега! Освен това, трудно се кара на празна тепсия народът да мрази Русия!
08:27 17.09.2026
13 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #10 от "Рошко":и ти посредата , да те ш ля кат от 2 страни
08:27 17.09.2026
14 Чети ма…
08:29 17.09.2026
15 Язък ти за образованието Венци
А не си зумер
08:30 17.09.2026
16 Българин
Коментиран от #18
08:31 17.09.2026
17 Хи Хи Хи
Венци, кръвта вода не става.
Да живее България !!!
Да живее братка Русия !!!
08:36 17.09.2026
18 хахаха
До коментар #16 от "Българин":Излизал си д-то на Сюлейман паша като истински петроханец:)
08:37 17.09.2026
19 тц тц
До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д":Не няколко, а всички са били украинци, нищо, че Украйна за пръв път се появява през 1917г.:)
Разбира се имало е и американци и малко българи, водени от прапрадядото на Мирчев:)
08:43 17.09.2026
20 провинциалист
До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д":Разбира се. Подобна е ситуацията и през 44-та с 3-ти Украински фронт, който знаем с какво е известен по нашите земи.
08:43 17.09.2026
21 Кро Ко Дил
До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д":Ми хубуу, чест и почит на загиналите руснаци и украинци за Свободата на България!
Обаче, тогава в руски ръце попадат английски войници, биещи се на страната на турците. Но западноевропейците далеч не са само редови войници. Главнокомандващият на цялата турска армия Мехмед Али паша всъщност е германец и се казва Карл Дитрих. Вейсел паша, който командва турската армия в битката при Шипка-Шейново, всъщност е австриец, като името му е фон Вексел. Армията на Сюлейман паша, която извършва кланетата в Стара Загора, е превозена с английски кораби от Албания в Тракия. Самата английска флота впоследствие влиза в пристанището на Цариград, за да предотврати падането на турската столица в руски ръце в края на войната. След сключването на Санстефанския мирен договор в Родопите започва мюсюлмански метеж и нови кланета срещу българите, пряко организирани от Хидает паша, който всъщност е англичанина Станислас Сенклер.
Блум паша (Карл Блум) 🇩🇪Произход: Пруски (германски) военен инженер и щабен офицер.Роля във войната: Служи като съветник в Османския генерален щаб. Той има огромна роля за изграждането на укрепителните линии и редутите около Плевен и Одрин, които причиняват тежки загуби на руската армия.
Валентин Бейкър (Бейкър паша) Произход: Британски генерал, бивш командир на елитен кавалерийски полк в Обединеното кралство.Роля във войната: Ръководи османската кавалерия.
Хобарт паша (Августус Чарлз Хобарт-Хампдън) 🇬🇧Произход: Британски морски капитан и благородник.Р
Коментиран от #23, #24
08:46 17.09.2026
22 Любопитен
До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д":Ако РУСКИЯ император Александър ІІ не беше издал указ за мобилизация колко украинци са щели да се включат, ей така доброволно? Предполагам колкото и ти си се включил сега да защитаваш Украйна.
П.П. Между другото тогава ни Украйна е имало, ни украинци.
08:49 17.09.2026
23 Кро Ко Дил
До коментар #21 от "Кро Ко Дил":Валентин Бейкър (Бейкър паша) 🇬🇧Произход: Британски генерал, бивш командир на елитен кавалерийски полк в Обединеното кралство.Роля във войната: Ръководи османската кавалерия.
Хобарт паша (Августус Чарлз Хобарт-Хампдън) 🇬🇧Произход: Британски морски капитан и благородник.Роля във войната: Назначен е за главнокомандващ на Османския Черноморски флот
Мехмед Али паша (Карл Детроа) 🇩🇪Произход: Германец (роден в Магдебург, Кралство Прусия).Роля във войната: Той е един от най-висшите чужди офицери в армията на султана.
Огромен брой брой чуждестранни офицери и военни съветници, предимно от Великобритания, Германия (Прусия), Франция и Австро-Унгария. Много от тях приемат исляма и османски имена, за да се впишат в йерархията..
Коментиран от #28
08:50 17.09.2026
24 провинциалист
До коментар #21 от "Кро Ко Дил":"Хидает паша, който всъщност е англичанина Станислас Сенклер" - който трябва да се цитира какво е написал за българите и българските села всеки път, когато някой отвори дума какво е написал Достоевски за българите и българските села.
08:50 17.09.2026
25 На БАБА фърчилото
Колко хубаво би било тези да са ни братя , пък то - тъкмо обратното АНТИбратя !
А ни казват , че са САМО те са добрите , честните , правите и човечните !
Явно нещо послъгват и са двулични , нали ?
08:56 17.09.2026
26 НаБАБАфърчилото
Както е тръгнало и според новите ЗАВЕТИ на майчиния Европски съюз и ДИРЕКТИВИТЕ на новия ни ГОЛЯМ БРАТ , това да е истинската ИСТИНА , която трябва да прегърнем ! А ?
08:59 17.09.2026
27 Я гу ар
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":В административно териториалната област Украйна, в началото на по-миналия век населението се състои от руснаци, поляци, татари, казаци и разни други националности. При преминаването на червената армия през 1945-та - също.
08:59 17.09.2026
28 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #23 от "Кро Ко Дил":и кво написа сега??? че Раша са я упрявлявали немски царе ли?намекваШ?
09:04 17.09.2026
29 Поклон и вечна слава на нашите братя
09:09 17.09.2026
30 Бай той Толстой
До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д":Бе я бегай,псе демократично.
09:14 17.09.2026