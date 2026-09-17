Барселона разгроми Расинг Сантандер в голов спектакъл на „Камп Ноу“

Барселона подари истински футболен празник на своите фенове, след като разби с 7:2 гостуващия Расинг Сантандер в двубой от шестия кръг на Ла Лига. На митичния „Камп Ноу“ домакините показаха защо са сред фаворитите за титлата, като не оставиха никакви шансове на новака в елита.

Още в осмата минута каталунците дадоха тон на головото шоу. Ламин Ямал изведе Жоао Кансело, който с изумителен шут от дистанция откри резултата. Натискът на Барса не стихна и в 25-ата минута Рафиня спечели дузпа, която сам превърна в гол за 2:0.

Расинг Сантандер не се предаде и в 30-ата минута Магет Гей намали изоставането след прецизно изпълнение, подпомогнат от Асиер Виялибре.

Само шест минути по-късно обаче Виялибре имаше нещастието да отклони топката в собствената си врата след удар на Кансело – 3:1 за Барса.

До края на първата част бразилецът Рафиня отново се разписа, този път след асистенция на Дани Олмо.

Малко преди почивката Барса получи нова дузпа, но Ламин Ямал не успя да преодолее вратаря Хулен Агиресабала.

След паузата гостите върнаха интригата с попадение на Ясир Забири, който се възползва от грешка на вратаря Войчех Шчесни. Радостта им обаче бе кратка – Карим Адейеми бе фаулиран в наказателното поле и Рафиня реализира третата дузпа за Барса – 5:2.

В заключителните минути каталунците не намалиха темпото. Ямал асистира на Габриел Жезус за шести гол, а в 89-ата минута Адейеми проби отляво и подаде на Ямал, който оформи крайното 7:2.

С този впечатляващ успех Барселона затвърди лидерската си позиция в Ла Лига с пълен актив от 18 точки и внушителна голова разлика 28:6. Расинг Сантандер остава на десето място със 7 точки.