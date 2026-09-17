България срещу Германия на осминафиналите на ЕвроВолей 2026

След като националният ни мъжки волейболен отбор надделя над коравия тим на Полша с драматично 3:2 в препълнената столична зала, сега българските момчета са изправени пред следващото си голямо изпитание на ЕвроВолей 2026.

С четири победи, едно поражение и общо 11 точки, възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини завършиха на трето място в крайното класиране на група В. Това им отреди място на осминафиналите, където ще се изправят срещу втория в група D – силния тим на Германия. Немците, които отстъпиха само на Франция в своя поток, са амбицирани да докажат класата си, но и нашите национали са готови за нова битка.

Големият двубой между България и Германия ще се проведе в събота, 19 септември, от 19:00 часа.

При евентуален успех срещу Германия, българските волейболисти ще се класират за четвъртфиналите, които ще се играят във вторник. Там може да се стигне до нова среща с познатия съперник – Полша, което би превърнало турнира в още по-гореща арена на спортни страсти.