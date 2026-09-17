Кабинетът решава за нов шеф на КЗП

Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки.
Сред тях е освобождаване на председателя на Държавната агенция за бежанците и назначаването на нов. Министрите ще определят и председател на Комисията за защита на потребителите, посочи БНТ.
Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г., както и допълнителни разходи по бюджетите на образователно, спортното и културното министерства.
Правителството ще одобри и промени в Закона за специалните разузнавателни средства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щяхте
08:03 17.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мошеници !
08:05 17.09.2026
4 авантгард
Тъкмо щях да те насоля загдето не употребяваш езика ( български) правилно.
Сега вече е добре, браво!
08:08 17.09.2026
5 Цената е определена ясно и точно
08:23 17.09.2026
6 глоги
08:38 17.09.2026