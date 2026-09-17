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Кабинетът решава за нов шеф на КЗП

Кабинетът решава за нов шеф на КЗП

17 Септември, 2026 08:01 758 6

  • правителство-
  • ръководители-
  • агенции-
  • комисии

Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки

Кабинетът решава за нов шеф на КЗП - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки.

Сред тях е освобождаване на председателя на Държавната агенция за бежанците и назначаването на нов. Министрите ще определят и председател на Комисията за защита на потребителите, посочи БНТ.

Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г., както и допълнителни разходи по бюджетите на образователно, спортното и културното министерства.

Правителството ще одобри и промени в Закона за специалните разузнавателни средства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щяхте

    3 0 Отговор
    да съкращавате, ама само на приказки, даеаааваштамаамазагубенадаеаа.

    08:03 17.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мошеници !

    1 0 Отговор
    ---- Мошеници !

    08:05 17.09.2026

  • 4 авантгард

    0 0 Отговор
    Марийке, добре смени заглавието навреме.
    Тъкмо щях да те насоля загдето не употребяваш езика ( български) правилно.
    Сега вече е добре, браво!

    08:08 17.09.2026

  • 5 Цената е определена ясно и точно

    1 0 Отговор
    Директор ще е най точният с парите! По прогресивно от тоя критерий няма!

    08:23 17.09.2026

  • 6 глоги

    0 0 Отговор
    Министерският съвет ЩЕ се събира на заседание.

    08:38 17.09.2026

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