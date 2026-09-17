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Мбапе обясни защо не облече докрай фланелката в подкрепа на Сеута

Мбапе обясни защо не облече докрай фланелката в подкрепа на Сеута

17 Септември, 2026 08:08 835 2

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Звездата на Реал Мадрид заяви, че жестът му е бил в подкрепа на мигрантите, а не срещу испанския град

Мбапе обясни защо не облече докрай фланелката в подкрепа на Сеута - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Килиан Мбапе внесе яснота около скандала с фланелката в подкрепа на населението на Сеута – испанския анклав в Мароко, който през последните седмици се оказа в центъра на общественото внимание заради миграционната инвазия. В последния мач на Реал Мадрид Мбапе, Винисиус и Ибрахима Конате излязоха на терена, но покриха част от посланието върху фланелките, което предизвика сериозни реакции в Испания.

Френската звезда обясни, че действията му не са били насочени срещу Сеута. „Не облякох фланелката, но първо искам да изразя пълната си подкрепа към Сеута и нейните жертви“, заяви Мбапе. Той допълни, че преди всичко е човек, а жестът му е бил начин да покаже съпричастност към мигрантите, загубили живота си или живеещи в изключително тежки условия.

„Не беше лесно решение. Знам, че всички веднага си помислиха, че съм против Сеута, но това не е така. Просто исках да насоча вниманието към всички, които страдат. Аз съм футболист, но не съм по-важен от никого. Натъжава ме да виждам толкова много страдание по света. Изпращам послание за мир и позитивизъм към всички и се надявам тази криза да бъде разрешена възможно най-скоро“, добави нападателят.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас обаче разкритикува действията на тримата футболисти. „Това е грешно. Да откажеш да носиш фланелката изцяло е същото като да не я носиш. Става дума за институционални инициативи, а не за индивидуални действия, чрез които всеки може да изразява личното си мнение“, заяви Тебас.


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