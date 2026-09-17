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Резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

Резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

17 Септември, 2026 06:44 568 0

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  • съндърланд-
  • андерлехт-
  • лион-
  • байер леверкузен

Милан загуби на свой терен от Бенфика

Резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати - Лига Европа - 1 кръг:

Арарат-Армения - Спарта Прага 1:4
0:1 Тобиас Квалвогнес Гюдал 20`
0:2 Тобиас Квалвогнес Гюдал 22`
0:3 Джон Меркадо 53`
1:3 Бруно Уилсън Валдез 55`
1:4 Патрик Видра 72`

Омония - Селта Виго 1:0
1:0 Юре Балковец 88`

Съндърланд - АЗ Алкмаар 1:0
1:0 Енцо Льо Фе (д) 66`

Байер Леверкузен - Целие 2:0
1:0 Свит Сешлар (АГ) 15`
2:0 Факундо Медина 74`

Андерлехт – Лион 1:2
0:1 Ноа Нартей 8`
0:2 Кейто Накамура 22`
1:2 Михайло Цветкович 61`

Апоел Беер Шева - Динамо Загреб 0:0

Милан - Бенфика 0:2
0:1 Доди Лукебакио 16`
0:2 Якуб Камински 53`

Олимпиакос - Ягелония 2:1
0:1 Кайетан Шмит 20`
1:1 Армандо Гонсалес 43`
2:1 Роман Яремчук 84`

Щурм Грац - Рен 0:0


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