Резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

Резултати - Лига Европа - 1 кръг:
Арарат-Армения - Спарта Прага 1:4
0:1 Тобиас Квалвогнес Гюдал 20`
0:2 Тобиас Квалвогнес Гюдал 22`
0:3 Джон Меркадо 53`
1:3 Бруно Уилсън Валдез 55`
1:4 Патрик Видра 72`
Омония - Селта Виго 1:0
1:0 Юре Балковец 88`
Съндърланд - АЗ Алкмаар 1:0
1:0 Енцо Льо Фе (д) 66`
Байер Леверкузен - Целие 2:0
1:0 Свит Сешлар (АГ) 15`
2:0 Факундо Медина 74`
Андерлехт – Лион 1:2
0:1 Ноа Нартей 8`
0:2 Кейто Накамура 22`
1:2 Михайло Цветкович 61`
Апоел Беер Шева - Динамо Загреб 0:0
Милан - Бенфика 0:2
0:1 Доди Лукебакио 16`
0:2 Якуб Камински 53`
Олимпиакос - Ягелония 2:1
0:1 Кайетан Шмит 20`
1:1 Армандо Гонсалес 43`
2:1 Роман Яремчук 84`
Щурм Грац - Рен 0:0
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