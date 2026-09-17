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Томас Райс изявил желание сам да си плати неустойката към Лудогорец

Томас Райс изявил желание сам да си плати неустойката към Лудогорец

17 Септември, 2026 06:17 999 2

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Германският специалист впечатли турския гранд с професионализъм и нестандартен жест

Томас Райс изявил желание сам да си плати неустойката към Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Томас Райс, който от снощи се намира в Турция и е на крачка от това да бъде официално представен като новия наставник на Трабзонспор. Президентът на турския клуб, Еругрул Доган, разкри пред медиите подробности около преговорите и подчерта, че Райс е проявил изключителна коректност и желание да се присъедини към отбора. Вместо да настоява за по-висока заплата или дългосрочен договор, германецът е предложил сам да покрие компенсацията, дължима на Лудогорец за предсрочното прекратяване на контракта му.

Сумата, която Трабзонспор трябва да изплати на българския шампион, възлиза на около 1 милион евро. По изрично желание на Райс, тази сума ще бъде удържана от неговото възнаграждение в Турция. Така, вместо първоначално договорените 1,5 милиона евро годишно, новият треньор ще получава по 1 милион евро на сезон. Контрактът е със срок 1+1 години, което дава възможност за удължаване при успешно представяне.

Еругрул Доган сподели, че изборът на Райс не е случаен. „В Самсунспор той показа, че може да извлече максимума от ограничен състав и да наложи атрактивен стил на игра. Това ни впечатли и ни накара да се свържем първо с Лудогорец, а след това и с него лично. Процесът беше бърз, откровен и без излишни усложнения“, разказа президентът. Докато други чуждестранни треньори са поставяли високи финансови изисквания и настоявали за дългосрочни договори с големи неустойки, Райс е демонстрирал готовност да започне веднага и да се впише в бюджета на клуба. „Той дори не се поколеба, когато чу за неустойката към Лудогорец – предложи сам да я покрие от заплатата си“, допълни Доган.

С този нестандартен и смел ход Томас Райс не само спечели уважението на ръководството на Трабзонспор, но и даде ясен сигнал за своята отдаденост и професионализъм. Очаква се в следващите часове германецът официално да поеме кормилото на турския гранд и да започне работа с отбора, в който личат имената на редица звезди.


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