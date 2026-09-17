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Камарата на представителите на САЩ прие законопроект за защита от поскъпване на тока заради дейта центровете

Камарата на представителите на САЩ прие законопроект за защита от поскъпване на тока заради дейта центровете

17 Септември, 2026 07:54, обновена 17 Септември, 2026 07:53 633 3

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Мярката предвижда големите консуматори на електроенергия да поемат допълнителните разходи за инфраструктурата, изградена за тяхното обслужване

Камарата на представителите на САЩ прие законопроект за защита от поскъпване на тока заради дейта центровете - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Камарата на представителите на САЩ прие законопроект, целящ да защити домакинствата от повишаване на разходите за електроенергия, свързано с разрастването на центровете за данни, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е първият случай, в който Камарата придвижва законодателство, пряко насочено към икономическите опасения, свързани с растежа на сектора.

Камарата, в която републиканците имат мнозинство, гласува със 417 гласа „за“ и 3 „против“ приемането на Закона за защита на битовите потребители.

Законопроектът изисква от щатските регулаторни органи да преценят дали големите консуматори на електроенергия, включително центровете за данни, трябва да поемат допълнителните разходи за енергийната инфраструктура, изградена за тяхното обслужване.

Тръмп подкрепя развитието на центровете за данни

Гласуването изважда на преден план сложната политическа ситуация около бума на центровете за данни в САЩ.

Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя развитието им и ги определя като ключови за лидерството на страната в областта на изкуствения интелект.

По-рано тази седмица той заяви, че центровете за данни носят богатство на хората и щатите, наричайки ги „петрола на следващите 20–25 години“.

Същевременно конгресмени и от двете партии се сблъскват с нарастващи опасения сред избирателите заради повишаващите се разходи за електроенергия, свързани с рязкото увеличение на потреблението на енергия от сектора.

Демократите настояват за допълнителни мерки

Членът на Камарата на представителите Робърт Гарсия, демократ от Калифорния, заяви преди гласуването, че мярката не е достатъчно мащабна, но ще получи значителна подкрепа от членове, които се надяват на последващи реформи.

„Ясно е, че те се опитват да изпреварят въпроса с центровете за данни, но реалността е, че всъщност не са направили нищо по темата“, заяви той по адрес на републиканците в Камарата.

„Мисля, че много от техните избиратели са наистина ядосани. Трябва да се въведат реални предпазни механизми за хората“, допълни той.

Едва 11% от американците биха подкрепили изграждането на център за данни за изкуствен интелект в своето населено място, сочи проучване на Университета на Масачузетс в Амхърст, публикувано тази седмица.


САЩ
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  • 1 изтърваха изкуствения интелект

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    и сега той започва собствена игра

    07:55 17.09.2026

  • 2 долу ес

    1 0 Отговор
    в скапания ес ще го ЛИ БЕРАСТИРАМЕ пазара на ток, з ада стане още по достъпен

    08:03 17.09.2026

  • 3 Цървул

    1 0 Отговор
    Елате у нас . Ние ще ви направим за наша сметка центровете . И кабели ще ви пуснем . И АЕЦ ще ви построим . И ще го отчетем като най-добрата стратегическа инвестиция .

    08:43 17.09.2026