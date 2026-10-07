Димитър Кисимов постигна убедителен успех над американец в Санта Маргерита ди Пула

Българският тенисист Димитър Кисимов се класира за втория кръг на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула - Италия, който е с награден фонд 30 000 долара.

18-годишният Кисимов, който преди това постигна две победи в квалификациите, се наложи убедително над участващия с „уайлд кард" Джейдън Прайс - САЩ с 6:3, 6:0 за 66 минути игра.

Това е осми пореден успех за българина във веригата на Световния тенис при мъжете World Tennis Tour. Българският талант постигна серията след дебютната си титла при мъжете в края на август в Сърбия.

Във втория кръг Кисимов ще се изправи срещу Габриеле Кривеларо (Италия).



За Димитър Кисимов предстои и още едно голямо предизвикателство. От 21 до 25 октомври той ще участва в Мастърс турнира на осемте най-добри тенисисти до 18 години в света. Надпреварата ще се проведе в Чънду, Китай.



Вчера Иван Иванов също се класира за втория кръг на сингъл. Националът на България за Купа „Дейвис" е поставен под №5 в схемата, а следващият му противник ще бъде Мануел Маца (Италия).