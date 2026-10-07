Софийският зоопарк вече е пълноправен член в Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА)

„Изключително съм развълнуван от това огромно международно признание! Когато през април 2023 г. ни приеха за временно членуващ зоопарк, знаехме, че ни предстои много труден път, защото на повечето зоопаркове им отнема поне 5 години покриването на всички критерии. Благодарение на денонощния труд на екипа ни и с подкрепата на Столична община, ние успяхме да го постигнем само за 3 години“, заяви директорът на ОП „Зоологическа градина – София“ Добромир Бориславов.

„Днес Софийският зоопарк е единственият в страната с пълноправно членство и право на глас, което ни нарежда рамо до рамо с най-развитите 310 зоопарка в Европа и света.“, допълни той.

Историята на този голям успех започва през 2006 г., когато Софийският зоопарк за първи път подава кандидатурата си. През 2023 г., Зоологическата градина в София получава статут на временен член в организацията. Решаващото решение за пълноправно членство бе взето от Съвета на ЕАЗА по време на Годишната конференция на организацията в Париж (29 септември – 3 октомври 2026 г.), след като експертите на ЕАЗА отчетоха изпълнението на стандартите на организацията по време на проведен през август мониторинг.

Придобиването на пълноправен статут отваря изключителни възможности за София, надхвърлящи престижа. Като пълноправен член, зоопаркът получава директно право на глас в Общото събрание при формирането на европейските политики за отглеждане на защитени видове. Членството осигурява възможност за участие в над 400 международни програми за опазване и размножаване на застрашени видове (EEP), пряк достъп до международната научна база данни и ноу-хау, както и постоянна експертна подкрепа от централата на ЕАЗА в Амстердам.

Изключително важен детайл е, че членството на Софийския зоопарк в ЕАЗА осигурява възможност за развитие и обогатяване на колекцията му.

„За да стигнем до този момент, трябваше да променим изцяло начина, по който управляваме и развиваме зоопарка“, подчерта Бориславов.

Със своите 235 декара територия – Софийският зоопарк е най-големият на Балканския полуостров. В него се прилагат иновативни решения за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на въглеродния отпечатък в града. Развиват се образователни и природозащитни програми като се работи с ценни за региона и Европа видове.

Зоопаркът прилага и модерни модели на финансова и екологична устойчивост. Собствената фотоволтаична централа от 556 панела реализира икономии от около 60 000 евро, които се инвестират обратно в и инфраструктурата на Зоопарка и загражденията за животни.

Днес зоопаркът успешно се грижи за над 1300 екземпляра, сред които азиатски слонове, белият носорог Чико (на 42 години), бърнестата мечка Шрея от Сингапур, както и спасени животни като конфискуваните фламинги и известния крокодил от Ботунец.



„Пълноправното членство е признание за уменията на нашия екип – хора с 20 и 30 години опит, които работят с невероятно отношение“, добави Директорът.

Столична община продължава да работи в подкрепа развитието на Зоопарка. С получения европейски статут Софийският зоопарк затвърждава позицията си на водещ природозащитен, научен и образователен център на Балканите, подготвяйки се за своята 140-а годишнина през 2028 г.