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16 загинали в Прилуки, ЕС дава €1,24 млрд. на Украйна
  Тема: Украйна

16 загинали в Прилуки, ЕС дава €1,24 млрд. на Украйна

7 Октомври, 2026 17:16 1 006 48

  • прилуки-
  • руски ракетен удар-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • отбранителна промишленост

Жертвите на руския ракетен удар по украинския град станаха 16, а Европейският съюз отпусна нов транш за дронове и ракети

16 загинали в Прилуки, ЕС дава €1,24 млрд. на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

16 души, сред които четири деца, загинаха при руски ракетен удар по град Прилуки в Черниговска област. Други 55 души са ранени, включително седем деца, съобщи полицията в Черниговска област. Сред пострадалите е и полицайка.

Ракета е поразила жилищна многоетажна сграда. По данни на украинските власти са повредени 15 многофамилни и 16 частни къщи, като точният брой на засегнатите сгради все още се установява. Спасителните екипи продължават да претърсват района и да търсят хора под отломките.

„16 души загинаха, от тях четири деца. 55 души са травмирани, седем от тях са деца“, съобщи украинската полиция.

Броят на жертвите се е увеличавал в хода на спасителната операция. По-рано Държавната служба за извънредни ситуации съобщи за 14 загинали и 50 ранени. Спасени са 15 души, сред които едно дете, а психолози са оказали помощ на 36 души.

Нови средства за украинското производство на оръжие

На фона на атаката Украйна получи от Европейския съюз 1,24 млрд. евро за отбранителната си промишленост. Украинската страна посочи сумата като 1,2 млрд. евро, докато Европейската комисия съобщи точния размер на транша.

Средствата ще бъдат насочени към дронове, средства за прехващане на безпилотни апарати, боеприпаси за дронове и ракети, произведени от украински предприятия. Финансирането е част от програмата Ukraine Support Loan, чийто общ размер е 90 млрд. евро.

„Украйна получи още 1,2 млрд. евро от Европейския съюз. Средствата ще насочим към най-неотложните отбранителни потребности“, заяви премиерът Сергей Корецки.

С последния транш общото финансиране за отбранителни нужди на Украйна по програмата достига почти 13 млрд. евро. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия продължава „целенасочена стратегия на терор“, а новото финансиране ще укрепи украинската отбранителна промишленост и способността на страната да защитава населението и инфраструктурата.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Zельо шефа

    32 5 Отговор
    Иска 27 милиарда алоооо

    17:18 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Имало да става

    10 7 Отговор
    Да са живи и здрави!

    17:19 07.10.2026

  • 4 що да бият бе

    7 26 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    не трябва ли да го освобождават... уж.... Поне така казва джуджето Пу$$инчо

    17:20 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    22 4 Отговор
    16 загинали в Прилуки, ЕССР дава €1,24 млрд. на Украйна

    17:21 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Киев за 3 дни

    7 22 Отговор
    с това темпо може и за 4. ха ха ха

    17:21 07.10.2026

  • 9 на ФОНА на

    22 5 Отговор
    дадените до СЕГА КАКВО ще се промени с тия джобни за наркома

    17:22 07.10.2026

  • 10 А бе,

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    чакай Саломоне !

    17:22 07.10.2026

  • 11 информирани са

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    затова са подготвени за подобни диверсии..

    17:24 07.10.2026

  • 12 Баламата

    14 3 Отговор
    Нали няма детски градини и родилни домове

    17:27 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Червен кхмер

    5 16 Отговор
    Ето така по варварски "АсвАбАждават" и присвояват рашистите-нацисти.

    Коментиран от #21

    17:35 07.10.2026

  • 17 днеска 16

    7 2 Отговор
    утре х1000 най-малко

    17:35 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 1,24 според ЕС

    10 3 Отговор
    1,2 според Зеле 🤣 400млн се загубиха в джобовете на Урсула

    17:39 07.10.2026

  • 23 Пич

    20 26 Отговор
    Колко милиарда от парите на Европа дадоха досега на Украйна тъпите Урсулианци...?!
    Колко - 400-500 милиарда, трилион...?!
    И кво....?!
    И нищоо...?!
    Украйна я попиляха от бой, а Урсула скомърча, че в Европа няма да има газ и електричество!!!
    Трябва някой като Хан Крум, за да се справи с тази престъпна шайка в ЕП!!!

    Коментиран от #25, #38

    17:39 07.10.2026

  • 24 Маринов

    16 26 Отговор
    Много жалко! Ако това е станало поражение на руска ракета, то е резултат на електронната борба, при което ракетата е отклонена от курса на полет. Какви предприятия има в град Прилики и къде са? Ами ако ракетата не е руска? Както се вижда, такива инциденти развързват кесията на Урсула. Има и такава версия, която се пропуска.

    17:40 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Без загинали деца

    15 22 Отговор
    Няма новина!
    ЕС не може да разполага с финансите на членките на съюза! Цела за създаването на този съюз беше друга, а не да финансираме държава, която дори и ЕС не я иска.

    17:43 07.10.2026

  • 28 Браво на Европа!

    21 16 Отговор
    След края на войната Европа и Украйна стават непобедими.

    17:44 07.10.2026

  • 29 А МОЧАТА?

    16 11 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    17:45 07.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Косвените жертви са неизбежни ,след като Киевските нацисти се крият зад цивилни, детски градини, болници или родилни домове ,които са през няколко пресечки в Прилуки.
    Никаква разлика между Ислямска държава и Украинската

    17:49 07.10.2026

  • 33 Справедлив

    10 4 Отговор
    Кви са тия от Европа да се разпореждат с нашите пари. Това трябва да спре.Вън от този Съюз.България е независима страна.

    17:51 07.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да живее НАТО

    5 6 Отговор
    Добре че е Украйна, иначе следващите сме ние..

    Коментиран от #41

    17:55 07.10.2026

  • 36 Кон боб яде ли ?

    2 2 Отговор
    България да спуска по 10 000 бутилки джибра всеки ден на руската линия.

    17:57 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Колкото трябва

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Докато има останал и един жив руснак в Украйна.Кое не ти е ясно?

    Коментиран от #47

    17:59 07.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Е добре,де...!

    4 2 Отговор
    До кога ще наливаме в бездънната каца-,,Украйна",източвайки европейските икономики...?!

    18:04 07.10.2026

  • 43 Реалист

    3 2 Отговор
    А нещо за убитите хиляди Бесарабски българи от окраинските фашисти?

    18:04 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Някой

    5 2 Отговор
    Украйна ще нокаутира Русия икономически. На финалната права са. Руската икономика вече е в състояние на огромен дефицит на средства, на енергийни мощности и на хора. Километричните опашки за гориво в цяла Русия, вече не могат нито да бъдат скрити, нито обяснени с "временни затруднения на доставките". За момента украинците изчакват с масираните удари по електрическите централи, като това ще е следващата голяма въздушна офанзива и то точно по време на зимата. В Същото време продължава украинската контраофанзива в Донбас, която не само ефективно провали руското настъпление но и доведе до огромни загуби в жива сила и техника в редиците на руските агресори. Само за Септември, бяха ликвидирани и тежко ранени и осакатени над 46 000 "асвабадители".

    18:09 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Да живее Украйна!

    0 0 Отговор
    Ще помагане колкото трябва!

    18:20 07.10.2026

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