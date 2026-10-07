16 загинали в Прилуки, ЕС дава €1,24 млрд. на Украйна

16 души, сред които четири деца, загинаха при руски ракетен удар по град Прилуки в Черниговска област. Други 55 души са ранени, включително седем деца, съобщи полицията в Черниговска област. Сред пострадалите е и полицайка.

Ракета е поразила жилищна многоетажна сграда. По данни на украинските власти са повредени 15 многофамилни и 16 частни къщи, като точният брой на засегнатите сгради все още се установява. Спасителните екипи продължават да претърсват района и да търсят хора под отломките.

„16 души загинаха, от тях четири деца. 55 души са травмирани, седем от тях са деца“, съобщи украинската полиция.

Броят на жертвите се е увеличавал в хода на спасителната операция. По-рано Държавната служба за извънредни ситуации съобщи за 14 загинали и 50 ранени. Спасени са 15 души, сред които едно дете, а психолози са оказали помощ на 36 души.

Нови средства за украинското производство на оръжие

На фона на атаката Украйна получи от Европейския съюз 1,24 млрд. евро за отбранителната си промишленост. Украинската страна посочи сумата като 1,2 млрд. евро, докато Европейската комисия съобщи точния размер на транша.

Средствата ще бъдат насочени към дронове, средства за прехващане на безпилотни апарати, боеприпаси за дронове и ракети, произведени от украински предприятия. Финансирането е част от програмата Ukraine Support Loan, чийто общ размер е 90 млрд. евро.

„Украйна получи още 1,2 млрд. евро от Европейския съюз. Средствата ще насочим към най-неотложните отбранителни потребности“, заяви премиерът Сергей Корецки.

С последния транш общото финансиране за отбранителни нужди на Украйна по програмата достига почти 13 млрд. евро. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия продължава „целенасочена стратегия на терор“, а новото финансиране ще укрепи украинската отбранителна промишленост и способността на страната да защитава населението и инфраструктурата.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua