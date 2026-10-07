16 загинали в Прилуки, ЕС дава €1,24 млрд. на Украйна

16 души, сред които четири деца, загинаха при руски ракетен удар по град Прилуки в Черниговска област. Други 55 души са ранени, включително седем деца, съобщи полицията в Черниговска област. Сред пострадалите е и полицайка.
Ракета е поразила жилищна многоетажна сграда. По данни на украинските власти са повредени 15 многофамилни и 16 частни къщи, като точният брой на засегнатите сгради все още се установява. Спасителните екипи продължават да претърсват района и да търсят хора под отломките.„16 души загинаха, от тях четири деца. 55 души са травмирани, седем от тях са деца“, съобщи украинската полиция.
Броят на жертвите се е увеличавал в хода на спасителната операция. По-рано Държавната служба за извънредни ситуации съобщи за 14 загинали и 50 ранени. Спасени са 15 души, сред които едно дете, а психолози са оказали помощ на 36 души.
Нови средства за украинското производство на оръжие
На фона на атаката Украйна получи от Европейския съюз 1,24 млрд. евро за отбранителната си промишленост. Украинската страна посочи сумата като 1,2 млрд. евро, докато Европейската комисия съобщи точния размер на транша.
Средствата ще бъдат насочени към дронове, средства за прехващане на безпилотни апарати, боеприпаси за дронове и ракети, произведени от украински предприятия. Финансирането е част от програмата Ukraine Support Loan, чийто общ размер е 90 млрд. евро.„Украйна получи още 1,2 млрд. евро от Европейския съюз. Средствата ще насочим към най-неотложните отбранителни потребности“, заяви премиерът Сергей Корецки.
С последния транш общото финансиране за отбранителни нужди на Украйна по програмата достига почти 13 млрд. евро. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия продължава „целенасочена стратегия на терор“, а новото финансиране ще укрепи украинската отбранителна промишленост и способността на страната да защитава населението и инфраструктурата.
Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Zельо шефа
17:18 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Имало да става
17:19 07.10.2026
4 що да бият бе
До коментар #2 от "стоян георгиев":не трябва ли да го освобождават... уж.... Поне така казва джуджето Пу$$инчо
17:20 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факти
17:21 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Киев за 3 дни
17:21 07.10.2026
9 на ФОНА на
17:22 07.10.2026
10 А бе,
До коментар #5 от "Соломон":чакай Саломоне !
17:22 07.10.2026
11 информирани са
До коментар #5 от "Соломон":затова са подготвени за подобни диверсии..
17:24 07.10.2026
12 Баламата
17:27 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Червен кхмер
Коментиран от #21
17:35 07.10.2026
17 днеска 16
17:35 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 1,24 според ЕС
17:39 07.10.2026
23 Пич
Колко - 400-500 милиарда, трилион...?!
И кво....?!
И нищоо...?!
Украйна я попиляха от бой, а Урсула скомърча, че в Европа няма да има газ и електричество!!!
Трябва някой като Хан Крум, за да се справи с тази престъпна шайка в ЕП!!!
Коментиран от #25, #38
17:39 07.10.2026
24 Маринов
17:40 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Без загинали деца
ЕС не може да разполага с финансите на членките на съюза! Цела за създаването на този съюз беше друга, а не да финансираме държава, която дори и ЕС не я иска.
17:43 07.10.2026
28 Браво на Европа!
17:44 07.10.2026
29 А МОЧАТА?
17:45 07.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Сатана Z
Никаква разлика между Ислямска държава и Украинската
17:49 07.10.2026
33 Справедлив
17:51 07.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Да живее НАТО
Коментиран от #41
17:55 07.10.2026
36 Кон боб яде ли ?
17:57 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Колкото трябва
До коментар #23 от "Пич":Докато има останал и един жив руснак в Украйна.Кое не ти е ясно?
Коментиран от #47
17:59 07.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Е добре,де...!
18:04 07.10.2026
43 Реалист
18:04 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Някой
18:09 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Да живее Украйна!
18:20 07.10.2026