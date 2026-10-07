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Майкъл Бей ще се завърне за осмия „Трансформърс“
  Тема: Известни личности

Майкъл Бей ще се завърне за осмия „Трансформърс“

7 Октомври, 2026 17:01 516 0

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Режисьорът на първите пет филма обсъжда завръщането си в поредицата, като една от последните спорни точки е правото на финален монтаж

Майкъл Бей ще се завърне за осмия „Трансформърс“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Филмовата легенда Майкъл Бей води преговори да режисира осмия филм от поредицата „Трансформърс“, съобщава Page Six. Според медията разговорите са във финална фаза, а една от последните спорни точки е дали режисьорът ще получи право върху финалния монтаж на продукцията.

Проектът е подготвян за новото студио Skydance на Дейвид Елисън. Все още няма обявени актьори или премиерна дата, а сделката с Бей не е официално потвърдена.

TheWrap представя преговорите като по-ранен етап и съобщава, че Стивън Спилбърг ще участва като основен продуцент с творчески надзор върху развитието на поредицата. Така двете публикации се разминават в оценката си за напредъка на преговорите с Бей, но и двете посочват, че той е разглеждан като възможен режисьор на следващия филм.

Майкъл Бей режисира първите пет филма „Трансформърс“ между 2007 и 2017 г. Продукциите са донесли общо 4,38 млрд. долара от световния боксофис, преди режисьорът да се оттегли от франчайза.

След него Травис Найт застана зад „Бъмбълби“ през 2018 г., а Стивън Кейпъл-младши режисира „Трансформърс: Възходът на зверовете“ през 2023 г. Последният филм е реализирал 441 656 550 долара в световния боксофис.

Според Page Six Бей още през 2025 г. е потърсил Paramount с идея за нова история в поредицата. Тогава той е действал чрез представителите си от Range Media Partners.

В интервю за Rolling Stone преди работата по „Трансформърс: Последният рицар“ Майкъл Бей заявява, че планира да се оттегли от поредицата.

„Забавно е да направиш филм, който ще бъде гледан от 100 милиона души, но това е последният. Трябва да предам щафетата на някой друг“, каза тогава режисьорът.

Въпреки това сега той обсъжда възможността да се върне към поредицата почти десетилетие след последния си филм за нея. Бей е познат и с работата си по „Армагедон“, „Пърл Харбър“ и „Лоши момчета“.

Осмият „Трансформърс“ все още няма официален актьорски състав и дата за премиера. Последният пълнометражен филм на Бей е „Линейка“ от 2022 г., а през 2025 г. той режисира документалния филм „Ние сме Storror“.


САЩ
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