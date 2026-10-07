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Кметът на Измир, бастион на светската опозиция, се присъедини към партията на Ердоган

Кметът на Измир, бастион на светската опозиция, се присъедини към партията на Ердоган

7 Октомври, 2026 17:09 799 3

  • реджеп ердоган-
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  • турция-
  • джемил тугай

Въпреки политическата рокада общинският съвет на Измир остава под контрола на мнозинство от общински съветници на опозиционната „Нова партия“

Кметът на Измир, бастион на светската опозиция, се присъедини към партията на Ердоган - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Измир Джемил Тугай, третият по големина град в Турция и бастион на светската опозиция, официално се присъедини към управляващата в страната Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Тугай, избран за кмет през 2024 г. като кандидат на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), която напусна през юни заради сътресенията в нейните редици, продължавайки управлението си като независим кмет, официално се присъедини към ПСР на церемония в Анкара днес, предавайки на партията на Ердоган кметския пост на град, който тя никога не е успявала да спечели на избори.

„Нямам съмнение, че с хармония между местната администрация и централното правителство ще постигнем големи неща“, каза Тугай, малко след като Ердоган лично закачи значката на партията му по време на церемонията в Анкара. В кратката си реч Тугай също така определи ПСР като „гласът на безгласните“ и обеща да възроди и възстанови Измир, встъпвайки в длъжност като първия кмет на западния пристанищен град от редиците на ПСР.

Въпреки политическата рокада общинският съвет на Измир остава под контрола на мнозинство от общински съветници на опозиционната „Нова партия“ на Йозгюр Йозел, която през юли се отцепи от редиците на НРП на фона на кризата около връщането на старото ѝ ръководство заради отмяната на 38-ия ѝ редовен конгрес от 2023 г.

В свое изказване пред парламентарната група на „Нова партия“ вчера Йозел обвини ПСР, че използва изнудване и заплахи с лишаване от свобода, за да принуди Тугай да премине в нейните редици. „Тези, които отказват да се подчинят на този натиск ... и не предават приятелите или партията си, ще останат наши братя до края на живота ни. Тези, които се продадат и напуснат, са истински предатели“, каза Йозел

По време на днешната церемония в Анкара Ердоган отхвърли обвиненията на Йозел, като заяви: „Тези, които искат да служат на своите градове в мир, виждат ПСР като най-сигурен пристан. Това е причината за нарастващата подкрепа за партията. Всяко друго твърдение е клевета и спекулация“.

След обявяването на преминаването на Тугай в ПСР опозицията призова за протести в Измир, а в центъра на града бързо бяха издигнати полицейски барикади, които да попречат на събирането на протестиращи там, отбелязва Асошиейтед прес.


Турция
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  • 1 pycoфил

    3 1 Отговор
    знае каде е баклавата и бозата!

    17:20 07.10.2026

  • 2 Сврски

    3 1 Отговор
    Кмета на Измир сам се изолира от населението.
    Това е негов избор.
    В колата къщи, къщи кметството.
    Улици няма.

    17:28 07.10.2026

  • 3 Римската империя

    1 0 Отговор
    Кви са тия бе🤣😂😂

    17:50 07.10.2026

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