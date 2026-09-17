Байерн продължи договора на ключова фигура в клуба

Байерн Мюнхен официално продължи договора на спортния директор Кристоф Фройнд. 49-годишният австриец ще остане на поста до 30 юни 2029 г., потвърдиха от германския шампион. Фройнд се присъедини към клуба през лятото на 2023 г., след като преди това работи в Ред Бул Залцбург.

По време на неговия период в Байерн клубът спечели две титли на Германия, както и Купата на страната през сезон 2025/26. Фройнд изрази задоволството си от новия договор и заяви, че за него работата в баварския гранд се е превърнала в истинска страст.

„Много съм щастлив, че ще мога да продължа да допринасям за развитието на Байерн и в бъдеще. Това е един от най-великите клубове в света и откакто пристигнах тук, тази работа се превърна в нещо много специално за мен. Започнахме вълнуващо пътуване заедно и все още имаме много планове“, заяви Фройнд.

Главният изпълнителен директор Ян-Кристиан Дрийзен и членът на борда, отговарящ за спорта, Макс Еберл също изразиха удовлетворението си от продължаването на сътрудничеството. Те подчертаха ролята на Фройнд не само при първия отбор, но и в развитието на академията и връзката между школата и представителния тим.